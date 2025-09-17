Новини
Япония обръща гръб на САЩ
  Тема: Войната на митата

Япония обръща гръб на САЩ

17 Септември, 2025 13:17 1 348 5

Страната на Изгряващото слънце ще изнася автомобили за Латинска Америка заради митата на Тръмп

Япония обръща гръб на САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Японски автомобилни производители като Mitsubishi Motors и Mazda Motor възнамеряват да развиват продажбите на автомобили в латиноамериканските страни, вместо в САЩ, поради високите мита, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава порталът Nikkei Asia.

Автомобилните производители се стремят да развиват продажбите в онези страни, които не са наложили високи мита. Така Mitsubishi Motors, чиито автомобили се произвеждат в Бразилия от външен изпълнител, планира да изнася автомобили за съседни страни като Аржентина. В самата Бразилия компанията е продала повече автомобили през юли 2025 г., отколкото през всеки друг месец през последните 4 години.

Mazda Motor е намалила обема на доставките на автомобили от Мексико за САЩ поради високите мита. Порталът отбелязва, че компанията е увеличила износа на автомобили за други страни, като например Колумбия. Според оценки на самите автомобилни производители, цитирани от портала, Mitsubishi Motors ще загуби 32 милиарда йени (около 218 млн. USD) тази година поради високите мита на САЩ. Mazda Motor оценява финансовите загуби на поне 233,3 милиарда йени (около 1,6 млрд. USD).

Японските автомобилни производители възнамеряват да преориентират продажбите на автомобили, въпреки неотдавнашното споразумение със САЩ за намаляване на митата от 27,5% на 15%, тъй като това все още е много по-високо от съществуващата преди това ставка от 2,5%.


Япония
  • 1 да се обръща но да не се навежда

    3 6 Отговор
    Малко трудно ще стане. Все едно Германия да отреже САЩ.
    А, де?!

    Коментиран от #2

    13:28 17.09.2025

  • 2 Изкукуригал

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "да се обръща но да не се навежда":

    Тя не може да се изправи ти пък да не се навежда

    Коментиран от #3

    13:33 17.09.2025

  • 3 да се обръща но да не се навежда

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Изкукуригал":

    Изказът се нарича "горчива ирония"
    Хесусе

    13:40 17.09.2025

  • 4 УдоМача

    3 1 Отговор
    Заглавието е абсолютно подвеждащо!!! Това, че автомобилостроителите ще се преориентират изобщо не означава, че Япония ще спре да подгъзува на запада! И още - нищо не се споменава за п3дaл0-ориентираните Тойота!

    13:41 17.09.2025

  • 5 мита немита

    4 0 Отговор
    В крайна сметка всички си калклулират цената по веригата и потребителят плаща още един данък на държавата.

    13:46 17.09.2025