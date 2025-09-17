Япония обръща гръб на САЩ

Японски автомобилни производители като Mitsubishi Motors и Mazda Motor възнамеряват да развиват продажбите на автомобили в латиноамериканските страни, вместо в САЩ, поради високите мита, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава порталът Nikkei Asia.

Автомобилните производители се стремят да развиват продажбите в онези страни, които не са наложили високи мита. Така Mitsubishi Motors, чиито автомобили се произвеждат в Бразилия от външен изпълнител, планира да изнася автомобили за съседни страни като Аржентина. В самата Бразилия компанията е продала повече автомобили през юли 2025 г., отколкото през всеки друг месец през последните 4 години.

Mazda Motor е намалила обема на доставките на автомобили от Мексико за САЩ поради високите мита. Порталът отбелязва, че компанията е увеличила износа на автомобили за други страни, като например Колумбия. Според оценки на самите автомобилни производители, цитирани от портала, Mitsubishi Motors ще загуби 32 милиарда йени (около 218 млн. USD) тази година поради високите мита на САЩ. Mazda Motor оценява финансовите загуби на поне 233,3 милиарда йени (около 1,6 млрд. USD).

Японските автомобилни производители възнамеряват да преориентират продажбите на автомобили, въпреки неотдавнашното споразумение със САЩ за намаляване на митата от 27,5% на 15%, тъй като това все още е много по-високо от съществуващата преди това ставка от 2,5%.