САЩ започват тестването на летящи автомобили това лято

10 Март, 2026 15:21 621 8

Те ще бъдат използвани като градски „въздушни таксита“ и за превоз на товари в 26 щата

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Това лято САЩ ще стартират пилотна програма за тестване на „летящи автомобили“, които в крайна сметка ще бъдат използвани за превоз на хора и товари из града. Списание Wired съобщи това, позовавайки се на Министерството на транспорта на САЩ.

Новите самолети ще бъдат използвани, наред с други неща, като градски „въздушни таксита“, за превоз на товари и за спешни служби. Програмата ще бъде стартирана в 26 щата. Превозните средства ще работят като самолети, но ще изискват по-малко място за излитане и кацане, което ги прави подобни на хеликоптери.

Компаниите, участващи в програмата, твърдят, че новите превозни средства ще произвеждат по-малко шум и емисии от самолетите и хеликоптерите. Превозните средства ще могат да излитат и кацат по-близо до местата, където хората живеят и работят. Някои компании разработват и безпилотни версии на „летящи автомобили“. „Това не е научна фантастика. Това се случва в реалността“, каза пред списанието ръководителят на една от участващите компании.

Министерството на транспорта добави, че инициативата е станала възможна благодарение на изпълнителна заповед, подписана от президента на САЩ Доналд Тръмп през юни 2025 г., насочена към създаване на програма за тестване на летящи автомобили и увеличаване на производството на безпилотни летателни апарати.

В края на миналия месец в Япония вече беше проведен първият тестов полет на летящ автомобил. Превозното средство е оборудвано с батерии и 12 роторни двигателя с лопатки, подобни на тези, използвани при квадрокоптерите. То може да превозва трима души и да покрива обхват от 15 до 40 км.


