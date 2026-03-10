Виетнам намали до 0% митата за внос на горива

Виетнамското правителство намали ставката на данъка върху вноса на горива до нула, за да стабилизира вътрешния пазар на горива на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток, според вестник Tuoi Tre.

Съгласно постановление на кабинета, данъкът върху вноса на моторни бензини е намален от 10% на нула, докато митата върху дизел, мазут, авиационно гориво и керосин са намалени от сегашните 7% на нула. Преференциалният данъчен режим ще бъде в сила до 30 април, а в постановлението се посочва, че Министерството на промишлеността и търговията може да предложи допълнителни мерки за осигуряване на стабилност на пазара на горива, ако е необходимо, съобщава вестникът.

Министерството на промишлеността и търговията отбелязва, че големите доставчици на едро на бензин и петролни продукти продължават да внасят количествата, необходими за снабдяване на вътрешния пазар, въпреки нарастващите разходи за внос и логистика. В съчетание със съществуващите търговски запаси на страната, се очаква доставките на гориво през март да поддържат стабилност на вътрешния пазар през следващия месец. Ако обаче кризата в Близкия изток се проточи, енергийният пазар на Виетнам може да се сблъска със сериозни предизвикателства още през април.

Виетнам остава основен вносител на петролни продукти, за да отговори на нарастващото търсене на енергия, поради целта на правителството да постигне двуцифрен икономически растеж и енергийна сигурност през следващите няколко години. В момента по-голямата част от горивото, внасяно в страната, е безмитно от страните от АСЕАН и Южна Корея съгласно съществуващите споразумения за свободна търговия. Намаленото глобално предлагане обаче може да направи доставките на алтернативни горива за Виетнам оскъдни и по-скъпи.

Според Държавния митнически комитет, през 2025 г. Виетнам е внесъл приблизително 9,9 милиона тона петролни продукти на стойност 6,8 млрд. USD и приблизително 14,1 милиона тона суров петрол на стойност 7,7 млрд. USD долара.