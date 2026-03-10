Новини
Бизнес »
Виетнам намали до 0% митата за внос на горива

Виетнам намали до 0% митата за внос на горива

10 Март, 2026 14:47 523 1

  • виетнам-
  • мита-
  • внос-
  • горива

Целта е стабилизиране на вътрешния пазар

Виетнам намали до 0% митата за внос на горива - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Виетнамското правителство намали ставката на данъка върху вноса на горива до нула, за да стабилизира вътрешния пазар на горива на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток, според вестник Tuoi Tre.

Съгласно постановление на кабинета, данъкът върху вноса на моторни бензини е намален от 10% на нула, докато митата върху дизел, мазут, авиационно гориво и керосин са намалени от сегашните 7% на нула. Преференциалният данъчен режим ще бъде в сила до 30 април, а в постановлението се посочва, че Министерството на промишлеността и търговията може да предложи допълнителни мерки за осигуряване на стабилност на пазара на горива, ако е необходимо, съобщава вестникът.

Министерството на промишлеността и търговията отбелязва, че големите доставчици на едро на бензин и петролни продукти продължават да внасят количествата, необходими за снабдяване на вътрешния пазар, въпреки нарастващите разходи за внос и логистика. В съчетание със съществуващите търговски запаси на страната, се очаква доставките на гориво през март да поддържат стабилност на вътрешния пазар през следващия месец. Ако обаче кризата в Близкия изток се проточи, енергийният пазар на Виетнам може да се сблъска със сериозни предизвикателства още през април.

Виетнам остава основен вносител на петролни продукти, за да отговори на нарастващото търсене на енергия, поради целта на правителството да постигне двуцифрен икономически растеж и енергийна сигурност през следващите няколко години. В момента по-голямата част от горивото, внасяно в страната, е безмитно от страните от АСЕАН и Южна Корея съгласно съществуващите споразумения за свободна търговия. Намаленото глобално предлагане обаче може да направи доставките на алтернативни горива за Виетнам оскъдни и по-скъпи.

Според Държавния митнически комитет, през 2025 г. Виетнам е внесъл приблизително 9,9 милиона тона петролни продукти на стойност 6,8 млрд. USD и приблизително 14,1 милиона тона суров петрол на стойност 7,7 млрд. USD долара.


Виетнам
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хеми значи вазелин

    3 1 Отговор
    Ех тия гадни виетнамски комунисти беее 😄😄😄

    15:11 10.03.2026