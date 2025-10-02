Новини
BP с инвестиция от 25 милиарда долара в разработването на находището в Ирак

2 Октомври, 2025 15:33 474 2

То се намира в град Киркук

BP с инвестиция от 25 милиарда долара в разработването на находището в Ирак - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Британската компания BP ще инвестира до 25 млрд. USD в проекти за разработване на нефтени и газови находища в Киркук, Ирак, съобщи аг. Reuters.

Първоначалното производство на въглеводороди по договорения договор е определено на 328 000 барела на ден. Тази цифра „бележи началото на договора и всяко увеличение над това ниво ще бъде постигнато чрез развойни операции“, заяви иракският вицепремиер и министър на петрола Хайян Абдел Гани.

Съгласно споразумението, BP ще работи с иракските държавни компании North Oil Company (NOC) и North Gas Company (NGC) за възстановяване и разширяване на производството в куполите Baba и Awanah на находището Киркук, както и в три съседни находища: Jambur, Bai Hassan и Khabbaz.

Според източници от индустрията, проектът, който е в ранен етап, ще бъде улеснен от възобновяването на доставките през тръбопровода Киркук-Джейхан. Дължината на най-големия нефтопровод в Ирак, свързващ находищата Киркук с Турция, е 970 км.


  • 1 емм

    8 0 Отговор
    нали за това им се привиждаха химически оръжия преди 20 години, за да могат сега да разработват ноходища на нефт.

    15:38 02.10.2025

  • 2 Ганьо

    3 0 Отговор
    ще прави бомби .

    15:46 02.10.2025