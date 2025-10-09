Новини
Емблематична компания за производство на санитария променя името си

9 Октомври, 2025

Заводите в Севлиево ще запазят стратегическата си роля в производствената мрежа на групата

Считано от 9 октомври 2025 г., дружеството „Идеал Стандарт – Видима“ официално променя своето име на „Вилерой & Бох България“. Тази промяна е ключов етап в процеса на пълна интеграция на българските структури в една обединена Група.

„Промяната на името е видим знак за нашата интеграция в една обединена Група и засилва присъствието ни на българския пазар“, заяви Ярослав Дончев, Изпълнителен директор на българското дружеството. „Независимо от новото име, ние оставаме изцяло ангажирани с предоставянето на продукти и услуги с високо качество, отговарящи на очакванията на нашите клиенти, служители и бизнес партньори“.

Дружеството ще продължи да развива и управлява двете си глобални водещи марки – Villeroy & Boch и Ideal Standard, както и утвърдената местна марка Vidima, която запазва своята разпознаваемост и пазарна сила в сегмента на смесителите и душовете.

Заводите в Севлиево ще запазят стратегическата си роля в производствената мрежа на Групата, обслужвайки както местни, така и международни пазари.

С тази промяна Villeroy & Boch Group потвърждава своя дългосрочен ангажимент към България като стратегически производствен център, засилвайки присъствието си и продължавайки напред като обединена, по-силна международна Група.


България
  • 1 хъхъ

    4 0 Отговор
    Голяма работа. Да се преименуват на "Гърне и биде" ако искат.

    10:43 09.10.2025