Диамантите поевтиняват

9 Октомври, 2025 18:35 513 2

С над 5% е понижението за изминалите 12 месеца

Диамантите поевтиняват - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ценовият индекс на еднокаратовите диаманти е спаднал с 0,9% на месечна база през септември, отчитайки понижение с 5,4% спрямо предходната година и с 3,6% под нивото от началото на 2025 г. Тези данни бяха цитирани от индустриалната агенция Rapaport, която изчислява международния индекс на цените на диамантите.

Ситуацията с американските тарифи и продажбата на De Beers създадоха несигурност на пазара, отбеляза Rapaport. Независими бижутерски компании в САЩ демонстрираха стабилни продажби на дребно в очакване на пиковия сезон. Въпреки това наложените вносни тарифи затрудниха дейността на чуждестранните доставчици на важния американски пазар на дребно. Запасите започнаха да се преместват в САЩ в очакване на новите тарифи, влизащи в сила на 7 август. На 5 септември Белият дом добави диаманти към списъка с възможни изключения за страни, които са постигнали търговски споразумения със САЩ.

Индексът на цените на полираните диаманти от 0,3 карата падна с 6% на месечна база през септември и с 0,2% в сравнение със септември миналата година, и е намалял с 2,2% от началото на 2025 г. Индексът на цените на полираните диаманти от 0,5 карата падна с 6% през септември и с 14,2% от началото на годината. Индексът на цените на полираните диаманти от 3 карата остана непроменен през септември и е намалял с 1% от началото на годината.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Полит.коректен расист

    2 0 Отговор
    Всичко се манипулира на полит. ниво !
    Диаманти, злато,имоти....
    Някой като се изкаже неподготвен ,,ъъъ то биткойна балон"
    А кое не е балон ?
    Жилища в Бг. например.
    На какво стъпват тези цени:
    Качество на строителството = 0
    Инфраструктура навън = 0
    Ясен и точен стандарт за наименованието апартамент = забрави !
    Всеки строител ти дава каквото и колкото той прецени.
    Така,че тотален цирк пълен с балони.

    19:03 09.10.2025

  • 2 Супер

    0 2 Отговор
    Сега жената на Зелю ще може да напълни няколко торби с диамантени бижута, а фатмаците да мрът в окопите, пък ентеуегентните юропски бройлери да плащат

    19:15 09.10.2025