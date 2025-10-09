Диамантите поевтиняват

Ценовият индекс на еднокаратовите диаманти е спаднал с 0,9% на месечна база през септември, отчитайки понижение с 5,4% спрямо предходната година и с 3,6% под нивото от началото на 2025 г. Тези данни бяха цитирани от индустриалната агенция Rapaport, която изчислява международния индекс на цените на диамантите.

Ситуацията с американските тарифи и продажбата на De Beers създадоха несигурност на пазара, отбеляза Rapaport. Независими бижутерски компании в САЩ демонстрираха стабилни продажби на дребно в очакване на пиковия сезон. Въпреки това наложените вносни тарифи затрудниха дейността на чуждестранните доставчици на важния американски пазар на дребно. Запасите започнаха да се преместват в САЩ в очакване на новите тарифи, влизащи в сила на 7 август. На 5 септември Белият дом добави диаманти към списъка с възможни изключения за страни, които са постигнали търговски споразумения със САЩ.

Индексът на цените на полираните диаманти от 0,3 карата падна с 6% на месечна база през септември и с 0,2% в сравнение със септември миналата година, и е намалял с 2,2% от началото на 2025 г. Индексът на цените на полираните диаманти от 0,5 карата падна с 6% през септември и с 14,2% от началото на годината. Индексът на цените на полираните диаманти от 3 карата остана непроменен през септември и е намалял с 1% от началото на годината.