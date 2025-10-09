Пазарът на изкуствен интелект ще достигне 140 милиарда долара до 2030 година

Пазарът на технологии за изкуствен интелект (ИИ) ще достигне 35 млрд. USD до 2025 г. и 140 млрд. USD до 2030 г., споделиха експерти на форума Finopolis-2025.

„Пазарът на ИИ ще достигне 25 млрд. USD през 2024 г.“ „Ако погледнем към 2025 г., прогнозата вече е 35 млрд. USD. И ако тази тенденция продължи, ще достигнем пазарен размер от 140 млрд. USD до 2030 г. Това вече е доста впечатляваща цифра“, казват те.

Използването на ИИ е една от най-важните тенденции днес. Услуги, базирани на изкуствен интелект, се внедряват активно от компании, включително банки, за оптимизиране на процесите.