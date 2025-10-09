Новини
Пазарът на изкуствен интелект ще достигне 140 милиарда долара до 2030 година

9 Октомври, 2025 19:21 297 1

За тази година прогнозата е да достигне 35 милиарда долара

Пазарът на изкуствен интелект ще достигне 140 милиарда долара до 2030 година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пазарът на технологии за изкуствен интелект (ИИ) ще достигне 35 млрд. USD до 2025 г. и 140 млрд. USD до 2030 г., споделиха експерти на форума Finopolis-2025.

„Пазарът на ИИ ще достигне 25 млрд. USD през 2024 г.“ „Ако погледнем към 2025 г., прогнозата вече е 35 млрд. USD. И ако тази тенденция продължи, ще достигнем пазарен размер от 140 млрд. USD до 2030 г. Това вече е доста впечатляваща цифра“, казват те.

Използването на ИИ е една от най-важните тенденции днес. Услуги, базирани на изкуствен интелект, се внедряват активно от компании, включително банки, за оптимизиране на процесите.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    2 0 Отговор
    Ще затъпеете с тоя изкуствен интелект дето мисли вместо вас.

    19:25 09.10.2025