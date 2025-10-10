Тръмп: Китай може да въведе контрол върху износа на редкоземни елементи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Китай може да въведе контрол върху износа на продукти, свързани с редкоземни елементи.
„В Китай се случват някои много странни неща! Те стават много враждебни и изпращат писма до страни по целия свят, в които заявяват, че искат да наложат контрол върху износа на цялото производство, свързано с редкоземни метали, и на почти всичко, което могат, дори и да не е произведено в Китай“, написа той на страницата си Truth Social.
„Никой никога не е виждал нещо подобно, но по същество това ще „блокира“ пазарите и ще затрудни живота на почти всяка страна по света, особено на Китай“, написа Тръмп.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
19:10 10.10.2025
2 Сатана Z
19:11 10.10.2025
3 СУМУД
Палестинския народ се връща по домовете си.
Слава на Бога !
19:15 10.10.2025
4 ДРУГАРЯ СИ
19:23 10.10.2025
5 дядо поп
19:54 10.10.2025