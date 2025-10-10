Новини
Тръмп: Китай може да въведе контрол върху износа на редкоземни елементи
  Тема: Войната на митата

Тръмп: Китай може да въведе контрол върху износа на редкоземни елементи

10 Октомври, 2025 19:07 535 5

  • сащ-
  • китай-
  • мита-
  • редкоземни метали

Китай стават много враждебни, смята американският президент

Тръмп: Китай може да въведе контрол върху износа на редкоземни елементи - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Китай може да въведе контрол върху износа на продукти, свързани с редкоземни елементи.

„В Китай се случват някои много странни неща! Те стават много враждебни и изпращат писма до страни по целия свят, в които заявяват, че искат да наложат контрол върху износа на цялото производство, свързано с редкоземни метали, и на почти всичко, което могат, дори и да не е произведено в Китай“, написа той на страницата си Truth Social.

„Никой никога не е виждал нещо подобно, но по същество това ще „блокира“ пазарите и ще затрудни живота на почти всяка страна по света, особено на Китай“, написа Тръмп.


САЩ
