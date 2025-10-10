Тръмп: Китай може да въведе контрол върху износа на редкоземни елементи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Китай може да въведе контрол върху износа на продукти, свързани с редкоземни елементи.

„В Китай се случват някои много странни неща! Те стават много враждебни и изпращат писма до страни по целия свят, в които заявяват, че искат да наложат контрол върху износа на цялото производство, свързано с редкоземни метали, и на почти всичко, което могат, дори и да не е произведено в Китай“, написа той на страницата си Truth Social.

„Никой никога не е виждал нещо подобно, но по същество това ще „блокира“ пазарите и ще затрудни живота на почти всяка страна по света, особено на Китай“, написа Тръмп.