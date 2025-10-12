На САЩ ще им излезе скъпа забраната за доставки на части за Boeing за Китай

Евентуална забрана от президента на САЩ Доналд Тръмп за доставки на компоненти за самолети Boeing за Китай ще бъде ясна загуба за САЩ, според водещия китайски експерт по гражданска авиация Джан Джунлин.
„Въпросът е, че Тръмп няма добри карти, с които да играе срещу Китай, така че се хваща за всичко, което му попадне под ръка“, цитира думите му новинарският портал Guancha. „Всъщност, като наложат забрана за резервни части за самолети Boeing, САЩ ще загубят повече, отколкото ще навредят на Китай] (буквално: „убийте 800 врагове и загубете 3000 души“)", каза той.
Според експерта, подобни мерки от страна на американския лидер ще доведат до увреждане на бизнес репутацията на Boeing. „Ако дори поддръжката и резервните части за граждански самолети се превърнат в оръжия, това сериозно ще навреди на американския износ и в крайна сметка ще доведе до фактическо прекъсване на връзките“, добави той.
Експертът смята, че в дългосрочен план това би могло да ускори развитието на китайската самолетна индустрия. „Искрено не мога да разбера как Тръмп би могъл да изиграе тази карта, която ще има опустошителни последици за Boeing“, подчерта Джунлин. Той отбеляза, че този ход ще изостри допълнително търговските спорове между Китай и САЩ.
По-рано Тръмп намекна, че Вашингтон ще ограничи доставките за Китай не само на софтуер, но и на много други стоки. По-конкретно, американският лидер спомена резервни части за самолети Boeing.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Да се молим да не свърши като бившите американски президенти, които и се опълчиха
11:49 12.10.2025
2 Хм...
11:51 12.10.2025
3 Kaлпазанин
11:54 12.10.2025
4 на бг също
но пък пълни чекмеджета
Коментиран от #5
12:01 12.10.2025
5 Верно бе
До коментар #4 от "на бг също":ефките са точно от боинг
12:04 12.10.2025
6 Тръмп
12:05 12.10.2025
7 Ъъъъъъъъ
Вижте, ако погледнем цифрите, вносът от Китай като дял от БВП на САЩ е за нищожните 1.61%. Износът за Китай като дял от БВП на САЩ е за още по-нищожните 0.66%. Износът за САЩ като дял от БВП на Китай е за 0,93%, докато вносът от САЩ като дял от БВП на Китай е 2.59%. Като абсолютна стойност, тези цифри не предполагат, че някоя от двете страни е критично зависима от другата....Ако обаче погледнем по-голямата картина, става кристално ясно, че САЩ ще загубят много повече и то в ключови сектори като военната индустрия, автомобилостроенето, селско стопанство и т.н. Само един пример: САЩ внасят 85% от търговските дронове от Китай, а според анализ на CSIS, ако китайците забранят вноса, това ще спре над 80% от търговските операции (напр. в селско стопанство).. При компонентите за дронове, картинката изобщо не е по-розова: Китай осигурява между 70 и 90% от ключови компоненти като двигатели, контролери за полети, оборудване за изображения и батерии. Според Форбс, производството на дронове в САЩ е критично зависимо от тези компоненти и, ако Китай спре вноса, производството спора. САЩ няма от къде да закупят тези компоненти в такива количества и на такива цени. При редкоземноте минерали е същата картинка: 75% идват от Китай. Тези проценти правят сектори като въз
Коментиран от #8
12:39 12.10.2025
8 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #7 от "Ъъъъъъъъ":При редкоземноте минерали е същата картинка: 75% идват от Китай. Тези проценти правят сектори като възобновяемите енергийни източници и производството на ракети от всякакъв тип критично зависимо от Китай. При магнитите е още по-зле: САЩ внасят 70-80% от редкоземните магнити от Китай. Тук обаче проблемът е, че дори некитайските източници използват китайска обработка - нещо, което също попада в ограниченията, които китайците обявиха, а тези магнити са от решаващо значение за отбраната (напр. изтребители F-35 няма да могат да се произвеждат). В този ред на мисли, аз наистина ме виждам как Тръмп ще уплаши Си?🤣
12:43 12.10.2025
9 Бай Ганьо
12:44 12.10.2025