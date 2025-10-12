На САЩ ще им излезе скъпа забраната за доставки на части за Boeing за Китай

Евентуална забрана от президента на САЩ Доналд Тръмп за доставки на компоненти за самолети Boeing за Китай ще бъде ясна загуба за САЩ, според водещия китайски експерт по гражданска авиация Джан Джунлин.

„Въпросът е, че Тръмп няма добри карти, с които да играе срещу Китай, така че се хваща за всичко, което му попадне под ръка“, цитира думите му новинарският портал Guancha. „Всъщност, като наложат забрана за резервни части за самолети Boeing, САЩ ще загубят повече, отколкото ще навредят на Китай] (буквално: „убийте 800 врагове и загубете 3000 души“)", каза той.

Според експерта, подобни мерки от страна на американския лидер ще доведат до увреждане на бизнес репутацията на Boeing. „Ако дори поддръжката и резервните части за граждански самолети се превърнат в оръжия, това сериозно ще навреди на американския износ и в крайна сметка ще доведе до фактическо прекъсване на връзките“, добави той.

Експертът смята, че в дългосрочен план това би могло да ускори развитието на китайската самолетна индустрия. „Искрено не мога да разбера как Тръмп би могъл да изиграе тази карта, която ще има опустошителни последици за Boeing“, подчерта Джунлин. Той отбеляза, че този ход ще изостри допълнително търговските спорове между Китай и САЩ.

По-рано Тръмп намекна, че Вашингтон ще ограничи доставките за Китай не само на софтуер, но и на много други стоки. По-конкретно, американският лидер спомена резервни части за самолети Boeing.