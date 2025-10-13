Новини
Скоро ще разберем дали Китай иска търговска война или е готов да бъде разумен

13 Октомври, 2025 09:21 787 12

Ванс: Надявам се да изберат пътя на разума

Скоро ще разберем дали Китай иска търговска война или е готов да бъде разумен - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заяви, че през следващите седмици ще се види дали Китай иска да започне търговска война със САЩ или е готов да бъде „разумен“.

„През следващите седмици ще научим много за това дали Китай иска да започне търговска война с нас или всъщност иска да бъде разумен. Надявам се да изберат пътя на разума“, каза Ванс в интервю за Fox News.

Той нарече ситуацията „деликатен танц“, отбелязвайки, че много ще зависи от реакцията на Китай. „Ако отговорят по изключително агресивен начин, гарантирам ви, че президентът на САЩ държи много повече карти от Китайската народна република. Ако те са готови да бъдат разумни, тогава Доналд Тръмп винаги е готов да бъде разумен преговарящ“, добави вицепрезидентът.

На 10 октомври Тръмп обяви, че Вашингтон ще увеличи тарифите върху китайски продукти със 100%, считано от 1 ноември или по-рано, и ще наложи контрол върху износа на софтуер. Това би довело общите тарифи на САЩ върху китайски продукти до 130%. Според американския лидер това би било отговор на „изключително агресивната позиция“ на китайското правителство. Пекин.

Китайското министерство на търговията обяви, че китайските власти ще предприемат решителни ответни мерки, ако президентът на САЩ увеличи тарифите върху китайски стоки със 100%.


  • 1 Путин

    2 10 Отговор
    Пуслер уби сащ като инсталира Краснов за Президент.

    09:24 13.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 604

    17 1 Отговор
    Тия съ пънът после китай искъл войнъ.....пхахахахя...пълни рептили!

    09:29 13.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    23 2 Отговор
    Скоро ще разберете,
    че Светът вече е друг❗
    И вие не сте диригенти, а втора цигулка‼️

    09:31 13.10.2025

  • 5 Ех,Каубой...!

    23 2 Отговор
    Скоро ще разберете,че Китай,не е Венецуела,за да го заплашвате и изнудвате...и то ще го разберете по трудният начин...!

    Коментиран от #8

    09:33 13.10.2025

  • 6 456

    11 1 Отговор
    За САЩ разумен е този който им играе по свирката. САЩ дърпат назад ,защото Пекин спря износа на редки метали необходими в производството на военна техника.
    Да видим отговора на Си.

    09:52 13.10.2025

  • 7 Крадецът вика: Дръжте крадеца!

    10 1 Отговор
    Ама, нали САЩ започна търговска война с всички, които не им се подчиняват и отказват да ги финансират!
    Някои държави не могат да живеят наведени. Хеле пък Китай - с огромна икономика, безбройно население и 5 000-годишна история.

    09:57 13.10.2025

  • 8 456

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ех,Каубой...!":

    Скоро и във Венецуела ще има промяна. Русия прехвърля Орешник там ,в Куба и Гана /ако не се лъжа/. Така ,че краварите скоро ще мучат. Искат вайна, ще я имат

    09:59 13.10.2025

  • 9 Един

    11 2 Отговор
    Междувременно разбрахме, че САЩ иска!
    Искрено се надявам китайците най-накрая да ви ошамарят!

    09:59 13.10.2025

  • 10 дядо поп

    6 1 Отговор
    Нали знаете какво станало с гаргата която прехвърчала от кол на кол. Е скоро и САЩ и европейската орда от талигаджийски мъници ще си намерят майстора. Много ми е интересно какво ще продават ако Китай ги отреже от всичко което изнася , ами отговора е нищо , защото в щатите отдавна са заразени с калифорнийската треска (мързела) , която много успешно е предадена на стария континент.

    10:15 13.10.2025

  • 11 Ачо

    0 0 Отговор
    Този кравар започва войната от телевизията за да разбере какво мисли противника и как ще се противопостави.Ако ги усети страхливи и слаби направо ги смазва.Сега се занимават с Китай.Там все още не могат да ги ограбват.Ако Китай не започнат война с Америка търговска и всякаква сега,ако продължават да показват слабост, ще им е.ат майката нищо че са големи като слон.Това,което виждам е,че са и глупави като слон щом търпят наглостта на краварите.Само с търговия няма да стане чан-чуни,трябва и акъл!

    10:22 13.10.2025

  • 12 Госあ

    0 0 Отговор
    тоя уайт трашер скоро ще разбере откъде изгрява слънцето ! Световна война, както тия искат, с всичкия ядрен арсенал нема да има.

    10:35 13.10.2025