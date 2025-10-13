Скоро ще разберем дали Китай иска търговска война или е готов да бъде разумен

Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заяви, че през следващите седмици ще се види дали Китай иска да започне търговска война със САЩ или е готов да бъде „разумен“.
„През следващите седмици ще научим много за това дали Китай иска да започне търговска война с нас или всъщност иска да бъде разумен. Надявам се да изберат пътя на разума“, каза Ванс в интервю за Fox News.
Той нарече ситуацията „деликатен танц“, отбелязвайки, че много ще зависи от реакцията на Китай. „Ако отговорят по изключително агресивен начин, гарантирам ви, че президентът на САЩ държи много повече карти от Китайската народна република. Ако те са готови да бъдат разумни, тогава Доналд Тръмп винаги е готов да бъде разумен преговарящ“, добави вицепрезидентът.
На 10 октомври Тръмп обяви, че Вашингтон ще увеличи тарифите върху китайски продукти със 100%, считано от 1 ноември или по-рано, и ще наложи контрол върху износа на софтуер. Това би довело общите тарифи на САЩ върху китайски продукти до 130%. Според американския лидер това би било отговор на „изключително агресивната позиция“ на китайското правителство. Пекин.
Китайското министерство на търговията обяви, че китайските власти ще предприемат решителни ответни мерки, ако президентът на САЩ увеличи тарифите върху китайски стоки със 100%.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
09:24 13.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 604
09:29 13.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
че Светът вече е друг❗
И вие не сте диригенти, а втора цигулка‼️
09:31 13.10.2025
5 Ех,Каубой...!
Коментиран от #8
09:33 13.10.2025
6 456
Да видим отговора на Си.
09:52 13.10.2025
7 Крадецът вика: Дръжте крадеца!
Някои държави не могат да живеят наведени. Хеле пък Китай - с огромна икономика, безбройно население и 5 000-годишна история.
09:57 13.10.2025
8 456
До коментар #5 от "Ех,Каубой...!":Скоро и във Венецуела ще има промяна. Русия прехвърля Орешник там ,в Куба и Гана /ако не се лъжа/. Така ,че краварите скоро ще мучат. Искат вайна, ще я имат
09:59 13.10.2025
9 Един
Искрено се надявам китайците най-накрая да ви ошамарят!
09:59 13.10.2025
10 дядо поп
10:15 13.10.2025
11 Ачо
10:22 13.10.2025
12 Госあ
10:35 13.10.2025