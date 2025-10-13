Скоро ще разберем дали Китай иска търговска война или е готов да бъде разумен

Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заяви, че през следващите седмици ще се види дали Китай иска да започне търговска война със САЩ или е готов да бъде „разумен“.

„През следващите седмици ще научим много за това дали Китай иска да започне търговска война с нас или всъщност иска да бъде разумен. Надявам се да изберат пътя на разума“, каза Ванс в интервю за Fox News.

Той нарече ситуацията „деликатен танц“, отбелязвайки, че много ще зависи от реакцията на Китай. „Ако отговорят по изключително агресивен начин, гарантирам ви, че президентът на САЩ държи много повече карти от Китайската народна република. Ако те са готови да бъдат разумни, тогава Доналд Тръмп винаги е готов да бъде разумен преговарящ“, добави вицепрезидентът.

На 10 октомври Тръмп обяви, че Вашингтон ще увеличи тарифите върху китайски продукти със 100%, считано от 1 ноември или по-рано, и ще наложи контрол върху износа на софтуер. Това би довело общите тарифи на САЩ върху китайски продукти до 130%. Според американския лидер това би било отговор на „изключително агресивната позиция“ на китайското правителство. Пекин.

Китайското министерство на търговията обяви, че китайските власти ще предприемат решителни ответни мерки, ако президентът на САЩ увеличи тарифите върху китайски стоки със 100%.