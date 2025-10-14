Франция пести пари като реже пенсионерите

Проектобюджетът на френското правителство за 2026 г. предвижда премахване на индексирането на пенсиите, както и съкращения в публичния сектор и увеличаване на данъчната тежест, съобщава Agence France-Presse.
Според агенцията, освен замразяването на пенсиите на сегашното им ниво, правителството планира да премахне 10% данъчно облекчение за пенсионерите през следващата година, като го замени с фиксирана сума от 2000 EUR на човек. Същевременно властите възнамеряват да замразят всички социални помощи, включително семейните помощи, на ниво от 2025 г. Бюджетът планира също така да увеличи разходите за здравно осигуряване с 1,6% до 270,4 милиарда евро, което е „значително по-малко от естествения растеж на разходите“ и по този начин ще спести 7,1 милиарда евро в здравеопазването.
Що се отнася до данъчната тежест, правителството възнамерява да удължи с една година диференцирания данък върху най-високите доходи, който беше въведен като временна мярка и се прилага за домакинства с доходи над 250 000 EUR за необвързани и 500 000 EUR за двойки. Ставката ще бъде 20%, което би трябвало да генерира 6,5 млрд. EUR приходи за хазната. Правителството планира да замрази ставката на данъка върху доходите, която се надява да генерира 1,9 млрд. EUR за бюджета. Сред новите разпоредби са данък върху холдинговите компании, предназначен да „лекува стратегиите за избягване на данъци чрез натрупване на неразпределени печалби в рамките на компании, които по този начин са освободени от данъци“, и данък върху малки парцели от страни извън Европа.
За да поддържа обещания курс за намаляване на бюджетния дефицит до 4,7%, правителството възнамерява да съкрати над 3000 позиции в различни държавни агенции и структури. Същевременно правителството възнамерява да запази ангажимента си за увеличаване на разходите за отбрана с 6,7 млрд. EUR в сравнение с текущата година.
По-рано международната рейтингова агенция Fitch Ratings понижи дългосрочния рейтинг на Франция за неизпълнение на задължения по чуждестранна валута (IDR) от AA- на A+ със стабилна перспектива. Новият рейтинг е най-лошият в историята на Франция. Държавният дълг на страната вече надхвърля 3,4 трлн. EUR и продължава да расте.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #8
14:48 14.10.2025
2 Браво
Коментиран от #19
14:51 14.10.2025
3 мдаааа
14:52 14.10.2025
4 Спестяват от пенсии
14:58 14.10.2025
5 Хм...
След броени дни същото и в Германия.
15:02 14.10.2025
6 Тома
15:03 14.10.2025
7 Дрътия Софианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кой знае ,колко пенсионен фонд си натрупал от 17-те ресторанта у Франция ... 🤭😁
15:05 14.10.2025
8 мИкрон съм, на дядо бриджит
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Най добре и двете.
15:12 14.10.2025
9 Василеску
15:15 14.10.2025
10 123456
Коментиран от #13
15:18 14.10.2025
11 Kaлпазанин
15:23 14.10.2025
12 УрSSула
15:32 14.10.2025
13 Антикомуне
До коментар #10 от "123456":Явно не си прочел статията. Франция РЕЖЕ 3000 държавни служители.
Къде това в проруска България?
Франция запазва нивото на пенсиите, като ДАВА 2000 € на всеки пенсионер вместо да има индексация с 10%, защото има доста хора с пенсии от 3000-4000€.
Това Ганьо не може и няма как да го разбере, защото пенсията в България е от 300евро. Има хора които взимат и 700-900 евро, но са много малко на фона на останалите пенсионери, принудени да живеят в нищета от крадливите наследници на комунистите.
Коментиран от #15, #16
15:34 14.10.2025
14 чичо зелко
режи яко социала на пришълците и пенционерите
за да има за бункерните чекмеджета
15:38 14.10.2025
15 НЯКОЙ
До коментар #13 от "Антикомуне":"крадливите наследници на комунистите" - ДНЕШНИ ПРОЕВРОПЕЙСКИ ДЕМОКРАТИ
15:49 14.10.2025
16 Лост
До коментар #13 от "Антикомуне":Пише,че премахва 10 % данъчно облекчение,а не дава 2000 евро.
15:51 14.10.2025
17 Бойкот на О.Л.Хлъц
16:11 14.10.2025
18 Пази боже Боко да чуе
16:18 14.10.2025
19 Тиквата съм
До коментар #2 от "Браво":Какво искаш бе ???? Аз вдигнах пенсиите , аз направих магистралите , аз украдах парите от хемус , аз купих къща в барселона , аз .....съм самия господ бог !!!!!!!!
16:22 14.10.2025