Франция пести пари като реже пенсионерите

14 Октомври, 2025 14:47 1 054 19

Властите се отказват от индексирането на пенсиите през 2026 година

Проектобюджетът на френското правителство за 2026 г. предвижда премахване на индексирането на пенсиите, както и съкращения в публичния сектор и увеличаване на данъчната тежест, съобщава Agence France-Presse.

Според агенцията, освен замразяването на пенсиите на сегашното им ниво, правителството планира да премахне 10% данъчно облекчение за пенсионерите през следващата година, като го замени с фиксирана сума от 2000 EUR на човек. Същевременно властите възнамеряват да замразят всички социални помощи, включително семейните помощи, на ниво от 2025 г. Бюджетът планира също така да увеличи разходите за здравно осигуряване с 1,6% до 270,4 милиарда евро, което е „значително по-малко от естествения растеж на разходите“ и по този начин ще спести 7,1 милиарда евро в здравеопазването.

Що се отнася до данъчната тежест, правителството възнамерява да удължи с една година диференцирания данък върху най-високите доходи, който беше въведен като временна мярка и се прилага за домакинства с доходи над 250 000 EUR за необвързани и 500 000 EUR за двойки. Ставката ще бъде 20%, което би трябвало да генерира 6,5 млрд. EUR приходи за хазната. Правителството планира да замрази ставката на данъка върху доходите, която се надява да генерира 1,9 млрд. EUR за бюджета. Сред новите разпоредби са данък върху холдинговите компании, предназначен да „лекува стратегиите за избягване на данъци чрез натрупване на неразпределени печалби в рамките на компании, които по този начин са освободени от данъци“, и данък върху малки парцели от страни извън Европа.

За да поддържа обещания курс за намаляване на бюджетния дефицит до 4,7%, правителството възнамерява да съкрати над 3000 позиции в различни държавни агенции и структури. Същевременно правителството възнамерява да запази ангажимента си за увеличаване на разходите за отбрана с 6,7 млрд. EUR в сравнение с текущата година.

По-рано международната рейтингова агенция Fitch Ratings понижи дългосрочния рейтинг на Франция за неизпълнение на задължения по чуждестранна валута (IDR) от AA- на A+ със стабилна перспектива. Новият рейтинг е най-лошият в историята на Франция. Държавният дълг на страната вече надхвърля 3,4 трлн. EUR и продължава да расте.


  • 1 Последния Софиянец

    25 7 Отговор
    Франция има два варианта -Фалит или Война.

    Коментиран от #7, #8

    14:48 14.10.2025

  • 2 Браво

    16 2 Отговор
    Франция намаля пенсиите от 1800 евро на 1799 евро. У нас нашите увеличават от 299 евро на 300 евро 😂😂😂

    Коментиран от #19

    14:51 14.10.2025

  • 3 мдаааа

    3 10 Отговор
    Горките френски пенсионери .. да идат в Русия ... Там пенсията ще е като във Франция ,. Три в едно ...

    14:52 14.10.2025

  • 4 Спестяват от пенсии

    10 3 Отговор
    За да купуват повече оръжия. Чудесно решение! Дано да им излезне сметката.

    14:58 14.10.2025

  • 5 Хм...

    13 2 Отговор
    Първо пенсионерите. После болните. След това учениците в частност и децата изобщо. Накрая инфраструктурата. С една дума всичко ненужно. Важно е да има за ченгетата, армията (то пък една армия френската, пълен смЕх), архитектите, художниците и инженерите от близкия изток и Магреба, и най вече за 4о4 и зеле.
    След броени дни същото и в Германия.

    15:02 14.10.2025

  • 6 Тома

    17 3 Отговор
    А милиардите които дава на зельо не ги пести

    15:03 14.10.2025

  • 7 Дрътия Софианец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кой знае ,колко пенсионен фонд си натрупал от 17-те ресторанта у Франция ... 🤭😁

    15:05 14.10.2025

  • 8 мИкрон съм, на дядо бриджит

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Най добре и двете.

    15:12 14.10.2025

  • 9 Василеску

    4 0 Отговор
    Палиативни мерки, за да не раздразнят много непенсионерите. Пенсионерите и без това в цял свят кучета ги яли. Но пък не си мислете, че заплатите във Франция на нормалните хора превишават 3000 евро. У нас толкова са в Козлокуй и при Цоцорков, и не само.

    15:15 14.10.2025

  • 10 123456

    7 1 Отговор
    Така е в демокрацията ! Не може да става дума да се реже от заплати и привилегии на политическата класа , режат се масите и нека Жана Дарк се позагърне малко

    Коментиран от #13

    15:18 14.10.2025

  • 11 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Те старчески домове нямат ли си и ваксини ,та да ги довършват "хуманно"

    15:23 14.10.2025

  • 12 УрSSула

    7 1 Отговор
    Санкциите работят

    15:32 14.10.2025

  • 13 Антикомуне

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "123456":

    Явно не си прочел статията. Франция РЕЖЕ 3000 държавни служители.
    Къде това в проруска България?
    Франция запазва нивото на пенсиите, като ДАВА 2000 € на всеки пенсионер вместо да има индексация с 10%, защото има доста хора с пенсии от 3000-4000€.
    Това Ганьо не може и няма как да го разбере, защото пенсията в България е от 300евро. Има хора които взимат и 700-900 евро, но са много малко на фона на останалите пенсионери, принудени да живеят в нищета от крадливите наследници на комунистите.

    Коментиран от #15, #16

    15:34 14.10.2025

  • 14 чичо зелко

    2 0 Отговор
    само така бат макарончо

    режи яко социала на пришълците и пенционерите
    за да има за бункерните чекмеджета

    15:38 14.10.2025

  • 15 НЯКОЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Антикомуне":

    "крадливите наследници на комунистите" - ДНЕШНИ ПРОЕВРОПЕЙСКИ ДЕМОКРАТИ

    15:49 14.10.2025

  • 16 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Антикомуне":

    Пише,че премахва 10 % данъчно облекчение,а не дава 2000 евро.

    15:51 14.10.2025

  • 17 Бойкот на О.Л.Хлъц

    1 0 Отговор
    Всички плащаме ракетите за Украйна, даже и френските пенсионери ще плащат...

    16:11 14.10.2025

  • 18 Пази боже Боко да чуе

    0 0 Отговор
    И виж как нашите богати пенсионери ще останат без пенсии !!!!!!!

    16:18 14.10.2025

  • 19 Тиквата съм

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Какво искаш бе ???? Аз вдигнах пенсиите , аз направих магистралите , аз украдах парите от хемус , аз купих къща в барселона , аз .....съм самия господ бог !!!!!!!!

    16:22 14.10.2025