Франция пести пари като реже пенсионерите

Проектобюджетът на френското правителство за 2026 г. предвижда премахване на индексирането на пенсиите, както и съкращения в публичния сектор и увеличаване на данъчната тежест, съобщава Agence France-Presse.

Според агенцията, освен замразяването на пенсиите на сегашното им ниво, правителството планира да премахне 10% данъчно облекчение за пенсионерите през следващата година, като го замени с фиксирана сума от 2000 EUR на човек. Същевременно властите възнамеряват да замразят всички социални помощи, включително семейните помощи, на ниво от 2025 г. Бюджетът планира също така да увеличи разходите за здравно осигуряване с 1,6% до 270,4 милиарда евро, което е „значително по-малко от естествения растеж на разходите“ и по този начин ще спести 7,1 милиарда евро в здравеопазването.

Що се отнася до данъчната тежест, правителството възнамерява да удължи с една година диференцирания данък върху най-високите доходи, който беше въведен като временна мярка и се прилага за домакинства с доходи над 250 000 EUR за необвързани и 500 000 EUR за двойки. Ставката ще бъде 20%, което би трябвало да генерира 6,5 млрд. EUR приходи за хазната. Правителството планира да замрази ставката на данъка върху доходите, която се надява да генерира 1,9 млрд. EUR за бюджета. Сред новите разпоредби са данък върху холдинговите компании, предназначен да „лекува стратегиите за избягване на данъци чрез натрупване на неразпределени печалби в рамките на компании, които по този начин са освободени от данъци“, и данък върху малки парцели от страни извън Европа.

За да поддържа обещания курс за намаляване на бюджетния дефицит до 4,7%, правителството възнамерява да съкрати над 3000 позиции в различни държавни агенции и структури. Същевременно правителството възнамерява да запази ангажимента си за увеличаване на разходите за отбрана с 6,7 млрд. EUR в сравнение с текущата година.

По-рано международната рейтингова агенция Fitch Ratings понижи дългосрочния рейтинг на Франция за неизпълнение на задължения по чуждестранна валута (IDR) от AA- на A+ със стабилна перспектива. Новият рейтинг е най-лошият в историята на Франция. Държавният дълг на страната вече надхвърля 3,4 трлн. EUR и продължава да расте.