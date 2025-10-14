Новини
Селекционерът на Франция ядосан: Съдиите понякога спят на терена

14 Октомври, 2025 16:45 522 0

  • дидие дешан-
  • франция-
  • футбол-
  • световни квалификации-
  • исландия

Исландия отправи два удара към вратата и вкара два гола

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Франция - Дидие Дешан беше доста ядосан след равенството 2:2 с Исландия от световните квалификации за Мондиал 2026. Според него реферът е подминал нарушение срещу Мапи Коне преди първия гол на съперника.

„Контролирахме играта много добре. Исландия отправи два удара към вратата и вкара два гола. Водехме с 2:1, но съм ядосан как допуснахме втория гол. Отворихме се, защитавахме се твърде високо, въпреки че току-що бяхме вкарали... Позиционирахме се зле. Може би се отпуснахме малко, което не трябваше да ни се случва.

През първото полувреме не бяхме достатъчно активни, но след почивката заиграхме доста по-добре, но за съжаление допуснахме тази грешка.

Коне беше фаулиран при първия гол и попадението трябваше да бъде отменено. Понякога съдиите сигурно спят... Имаше и някои съмнителни решения относно дребни нарушения, може би реферът е бил повлиян от атмосферата на стадиона.

Да, имаше много отсъстващи в нашия състав. Не можеш да замениш толкова добри играчи с едно щракване на пръсти. Трябва да кажа обаче, че Мане Аклиуш се включи много добре.

Правим всичко възможно, за да спечелим мачовете си. Съперниците ни са на високо ниво и интригата в групата остава“, каза на пресконференция Дешан.


