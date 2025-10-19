Над 40 милиона американци може да загубят помощите си за храна

Близо 42 милиона души в САЩ рискуват да загубят основна хранителна помощ през ноември поради спирането на работата на федералното правителство, съобщи CNN.
Един на всеки осем американци получава купони за храна чрез Програмата за допълнителна хранителна помощ (SNAP). Резервният фонд на програмата е приблизително 6 млрд. USD, но общата сума на плащанията към физически лица ще се увеличи до 8 млрд. USD през ноември. Следователно Министерството на земеделието на САЩ може да се изправи пред възможността напълно да изчерпи фонда след две седмици.
Частичното спиране на работата на федералното правителство на САЩ започна в полунощ на 1 октомври, поради липса на финансиране. Това се случи, защото представители на управляващата Републиканска и опозиционната Демократическа партии в Конгреса не успяха да постигнат споразумение по няколко разходни пера, включително здравеопазване. Демократите и републиканците се обвиняват взаимно в провокиране и удължаване на спирането на дейността с политически цели.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опорка
Коментиран от #4, #6
17:44 19.10.2025
2 Последния Софиянец
17:49 19.10.2025
3 На снимката
Коментиран от #8
17:49 19.10.2025
4 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Опорка":90 процента от американците не притежават нищо.
17:50 19.10.2025
5 Сталин
17:53 19.10.2025
6 Сталин
До коментар #1 от "Опорка":Гарантирано от талмудистите
17:54 19.10.2025
7 Мхмм
17:55 19.10.2025
8 Защото
До коментар #3 от "На снимката":Тези ги хранят и им дават помощи.
17:56 19.10.2025
9 Сделка
17:58 19.10.2025
10 Уса
18:14 19.10.2025
11 Това на снимката не са американци
18:20 19.10.2025
12 Помнещ
Къде ги нашите козячета да ми разяснят колко са "богати" краварите и колко са "бедни" руснаците. Да ми кажат че това че много от американците нямат какво да ядат и спят под мостовете е "руска пропаганда и лъжи на Кремъл"
18:39 19.10.2025