Над 40 милиона американци може да загубят помощите си за храна

19 Октомври, 2025 17:43 616 12

Причината е спирането на работата на федералното правителство

Над 40 милиона американци може да загубят помощите си за храна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Близо 42 милиона души в САЩ рискуват да загубят основна хранителна помощ през ноември поради спирането на работата на федералното правителство, съобщи CNN.

Един на всеки осем американци получава купони за храна чрез Програмата за допълнителна хранителна помощ (SNAP). Резервният фонд на програмата е приблизително 6 млрд. USD, но общата сума на плащанията към физически лица ще се увеличи до 8 млрд. USD през ноември. Следователно Министерството на земеделието на САЩ може да се изправи пред възможността напълно да изчерпи фонда след две седмици.

Частичното спиране на работата на федералното правителство на САЩ започна в полунощ на 1 октомври, поради липса на финансиране. Това се случи, защото представители на управляващата Републиканска и опозиционната Демократическа партии в Конгреса не успяха да постигнат споразумение по няколко разходни пера, включително здравеопазване. Демократите и републиканците се обвиняват взаимно в провокиране и удължаване на спирането на дейността с политически цели.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опорка

    11 0 Отговор
    42 милиона са толкова бедни, че ядат подаяния. Останалите бачкат 2-3 работи по 16 часа на ден да свържат двата края. Американска мечта.

    Коментиран от #4, #6

    17:44 19.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Клубът на богатите.хи хи хи

    17:49 19.10.2025

  • 3 На снимката

    7 0 Отговор
    Защо са араби? Снимайте си американци.

    Коментиран от #8

    17:49 19.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опорка":

    90 процента от американците не притежават нищо.

    17:50 19.10.2025

  • 5 Сталин

    6 0 Отговор
    Краварите гладуват,по зле са и от Африка

    17:53 19.10.2025

  • 6 Сталин

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опорка":

    Гарантирано от талмудистите

    17:54 19.10.2025

  • 7 Мхмм

    5 1 Отговор
    Тезш на снимката трябва да си се върнат по държавите си, а не да ги хранят. Ти го храниш, а то те мрази и иска да наплави държавата ти същата кочина каквато е неговата държава.

    17:55 19.10.2025

  • 8 Защото

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "На снимката":

    Тези ги хранят и им дават помощи.

    17:56 19.10.2025

  • 9 Сделка

    3 0 Отговор
    Дебели американци . ..

    17:58 19.10.2025

  • 10 Уса

    3 0 Отговор
    За 23 години в САЩ нито веднъж не съм ползвал купони за храна и помощи за наем.От първия ден работа а уроци по англииски всяка вечер в продължение на 4 години.Уроците бяха в училище безплатни от учители доброволци.Здрави хора на помощи са мързеливци,каквито и условия да им предоставяте си остават такива до живот и някой ги е научил,че така се живее рахат на гърба на останалите,но един прекрасен ден всичко свършва няма каца без дъно

    18:14 19.10.2025

  • 11 Това на снимката не са американци

    1 0 Отговор
    Само според Сорос и европейските понита тези животни могат да бъдат нещо около американци.

    18:20 19.10.2025

  • 12 Помнещ

    1 0 Отговор
    "Един на всеки осем американци получава купони за храна"

    Къде ги нашите козячета да ми разяснят колко са "богати" краварите и колко са "бедни" руснаците. Да ми кажат че това че много от американците нямат какво да ядат и спят под мостовете е "руска пропаганда и лъжи на Кремъл"

    18:39 19.10.2025