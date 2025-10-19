Над 40 милиона американци може да загубят помощите си за храна

Близо 42 милиона души в САЩ рискуват да загубят основна хранителна помощ през ноември поради спирането на работата на федералното правителство, съобщи CNN.

Един на всеки осем американци получава купони за храна чрез Програмата за допълнителна хранителна помощ (SNAP). Резервният фонд на програмата е приблизително 6 млрд. USD, но общата сума на плащанията към физически лица ще се увеличи до 8 млрд. USD през ноември. Следователно Министерството на земеделието на САЩ може да се изправи пред възможността напълно да изчерпи фонда след две седмици.

Частичното спиране на работата на федералното правителство на САЩ започна в полунощ на 1 октомври, поради липса на финансиране. Това се случи, защото представители на управляващата Републиканска и опозиционната Демократическа партии в Конгреса не успяха да постигнат споразумение по няколко разходни пера, включително здравеопазване. Демократите и републиканците се обвиняват взаимно в провокиране и удължаване на спирането на дейността с политически цели.