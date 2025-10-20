Рекордна година за световното потребление на газ

Глобалното потребление на газ през 2025 г. ще надхвърли данните от 2024 г. До 2030 г. се очаква потреблението да достигне 4,7 трилиона кубически метра. Потреблението на природен газ в Русия ще се увеличи с 5,2% през 2024 г. „Газпром“ също очаква общото глобално потребление на газ да се увеличи, достигайки 4,3 трилиона кубически метра до края на 2024 г. м.

„Това е най-високият темп на растеж през последните 10 години сред водещите енергийни ресурси, които оформят световния енергиен сектор. Мога да кажа, че очакваме нов рекорд до 2025 г. Цитирах ви 4,3 трилиона кубически метра – това е цифрата за 2024 г. През 2025 г. очакваме рекордът да бъде още по-висок. А до 2030 г. очакваме глобалното потребление на газ да достигне 4,7 трилиона кубически метра“, каза главният изпълнителен директор на „Газпром“ Алексей Милер в интервю за телевизионния канал „Россия-24".

Той уточни, че газовата интензивност на световната икономика ще нараства. „Тази година видяхме впечатляващи цифри, които показват покачване на газовата интензивност в световната икономика. Имам предвид както по отношение на специфични показатели, така и по отношение на абсолютното потребление“, подчерта ръководителят на Газпром.

Архитектурата на световния газов пазар в близко бъдеще ще бъде оформена от Русия като най-голям производител и Китай като най-голям потребител. „Ако говорим за регионален аспект, тогава, без съмнение, архитектурата на газовия пазар в много близко бъдеще ще бъде определена от най-големия производител на газ – Русия и най-големия потребител на газ – Китай“, каза той.

Милер отбеляза, че тази ситуация се дължи на обективни пазарни фактори. Той подчерта, че тези две страни ще определят по-нататъшното развитие на газовия пазар.

В своя анализ главният изпълнителен директор на Газпром обърна специално внимание на страните от Глобалния Юг, отбелязвайки впечатляващите темпове на растеж на потреблението на газ в този регион. Той цитира статистика, според която делът на тези страни в световния газов баланс се е увеличил от 45% на 60% през последните 25 години.

Милър прогнозира по-нататъшно засилване на ролята на глобалния юг в газовата индустрия, предполагайки, че след 25 години техният дял ще достигне 70% от световния газов баланс.