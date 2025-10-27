Новите санкции на САЩ няма да засегнат износа на руски петрол

Новите санкции, наложени от администрацията на Доналд Тръмп срещу руски петролни компании, е малко вероятно да доведат до значително намаляване на износа на руски петрол, съобщава аг. Reuters.
Според агенцията, въпреки първоначалното покачване с 8,9% на цените на суровия петрол Brent след обявяването на ограниченията, пазарът бързо се адаптира към условията. Двете най-големи руски петролни компании, Роснефт и Лукойл, представляват приблизително 5% от общото световно производство на петрол – около 5,3 милиона барела на ден, от които около 3,5 милиона барела се изнасят, отбелязва агенцията. Всякакви потенциални прекъсвания на доставките на руски петрол ще бъдат краткосрочни и с ограничен мащаб.
На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ включи Роснефт, Лукойл и 34 дъщерни дружества на тези компании в нов пакет от антируски санкции. Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че Вашингтон очаква тези ограничения да окажат значителен натиск върху Москва във връзка с конфликта в Украйна.
Както руският президент Владимир Путин отбеляза по-рано, новите санкции на САЩ няма да повлияят съществено на „икономическото благополучие“ на страната. С подобни действия американската администрация вреди на руско-американските отношения, заяви държавният глава.
