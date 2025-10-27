Новини
Новите санкции на САЩ няма да засегнат износа на руски петрол

27 Октомври, 2025 15:21 1 207 26

Въпреки първоначалното покачване с 8,9% на цените на суровия петрол Brent след обявяването на ограниченията, пазарът бързо се адаптира към условията

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Новите санкции, наложени от администрацията на Доналд Тръмп срещу руски петролни компании, е малко вероятно да доведат до значително намаляване на износа на руски петрол, съобщава аг. Reuters.

Според агенцията, въпреки първоначалното покачване с 8,9% на цените на суровия петрол Brent след обявяването на ограниченията, пазарът бързо се адаптира към условията. Двете най-големи руски петролни компании, Роснефт и Лукойл, представляват приблизително 5% от общото световно производство на петрол – около 5,3 милиона барела на ден, от които около 3,5 милиона барела се изнасят, отбелязва агенцията. Всякакви потенциални прекъсвания на доставките на руски петрол ще бъдат краткосрочни и с ограничен мащаб.

На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ включи Роснефт, Лукойл и 34 дъщерни дружества на тези компании в нов пакет от антируски санкции. Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че Вашингтон очаква тези ограничения да окажат значителен натиск върху Москва във връзка с конфликта в Украйна.

Както руският президент Владимир Путин отбеляза по-рано, новите санкции на САЩ няма да повлияят съществено на „икономическото благополучие“ на страната. С подобни действия американската администрация вреди на руско-американските отношения, заяви държавният глава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    7 2 Отговор
    Скоро автомобил с пълен резервоар в БГ ще се разменя за АК-47 с пълнител.

    15:24 27.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    15 6 Отговор
    Петролът е само два процента от брутния вътрешен продукт на Русия.

    Коментиран от #8

    15:24 27.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 3 Отговор
    Седнал един САШтински комарджия да се надиграва на шах с двама гросмайстори❗

    15:24 27.10.2025

  • 4 Леле - леле ! 😟

    14 2 Отговор
    А българските евроатлантически слугини бързат да скапят рафинерията ни . Турските им господари с фесовете край Босфора сигурно вече са им дали рушвети и комисионни .

    15:25 27.10.2025

  • 5 Възpожденец 🇧🇬

    4 18 Отговор
    За мен е важно да се разкарат от Родината ми !
    Ако може да си вземат всичките си pycopoби и лакеи като се изнасят.

    Коментиран от #6, #12

    15:25 27.10.2025

  • 6 Българин ,🇧🇬

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Възpожденец 🇧🇬":

    А за нас българите е важно вие , турските " братя по оръжие " да се прибирате в Анадола !

    15:28 27.10.2025

  • 7 Анализатор

    5 16 Отговор
    За съжаление на авторката на тази статия, небезизвестната копейка Милена Богданова, санкциите този път ще засегнат сериозно както двете компании, така и икономиката на пРоссия.
    Не случайно Путлер изпрати веднага личния си икономист, за преговори с Тръмп, а после гледаше като отровен с гъби....
    Петрола ще се съхранява в руските рафинерии и складове, а украинците ще го поразяват с дронове.
    И така докато Путлер се оттече....заедно с фашисткия си режим.

    Коментиран от #14, #21, #24

    15:29 27.10.2025

  • 8 Хахахаха

    8 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Е добре, тогава не са ви проблем санкциите. Няма тогава що да квичите, всичко е ток. Налагаме ги.

    Коментиран от #17

    15:31 27.10.2025

  • 9 Това е ясно и на простите

    8 4 Отговор
    Но тези санкции ще засегнат обикновените хора в България с увеличения цената на горивата до 30%.
    Честито на печелившите които чакат дядо мраз на първи януари но той няма да раздава подаръци а ще ни сурвака по гърбовете.

    Коментиран от #15

    15:33 27.10.2025

  • 10 Смях в залата

    8 2 Отговор
    Ако си мислите,че Тръмп не се договаря с Путин...

    15:34 27.10.2025

  • 11 Георги

    4 2 Отговор
    е как бе нали вече ги писахте фалирали?

    15:35 27.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Криворазбрана демокрация

    13 1 Отговор
    А уж ние сме в ЕС и НАТО, икономиката върви нагоре,война при нас няма,санкции също,, а сме най-бедната страна в Европа, е га ти схемите

    15:37 27.10.2025

  • 14 Не ме интересува кой оттича

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Анализатор":

    Украйна Русия Америка Европейския съюз ми е все едно дали ще се разпаднат. Интересува ме цената на горивата. Това което ми излиза от джоба да е колкото се може по-малко.

    Коментиран от #20

    15:41 27.10.2025

  • 15 Хахахаха

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Това е ясно и на простите":

    Тези санкции не засягат рашите. При тях цената е 0, защото нямат бензин по бензиностанциите.

    Коментиран от #18

    15:41 27.10.2025

  • 16 Опорка

    2 1 Отговор
    ококорения педал вече каза в прав текст, че гориваа ще поскъпват, т.е. нормалните хора не би трябвало да ги интересува какво щяло да се случва на глобалните пазари

    15:42 27.10.2025

  • 17 Опааа

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Како налагаш ве палЯк??? 😆 Я и налягай парцалите бе жмУльо!

    15:43 27.10.2025

  • 18 Все ми е едно дали има или няма

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Само че три години говорите че Русия се разпада и няма нищо останало от нея но Тръмп се среща с Путин и си говорят като бизнесмени. Ако наистина нищо не е останало в Русия дали Тръмп като бизнесмен би се интересувал от срещи за да си губи времето.
    А не мисли три че те вече са си разпределили сферата на влияние.

    15:46 27.10.2025

  • 19 Как

    1 2 Отговор
    Санкциите не работят! Постоянно повтаря онзи агент на КГБ президента ни!

    15:58 27.10.2025

  • 20 еее ама много си елементарен

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не ме интересува кой оттича":

    Няма значение дали българската икономика ще пострада от санкциите срещу Русия, а според него е по-важно да помагаме на Украйна и така да пречим на Русия.

    Познай чий действащ премиер го каза преди година и половина.

    16:12 27.10.2025

  • 21 саксън

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Анализатор":

    Алоо плиткоумния педроатлантик, това е превод от статия на Ройтерс, да не мислиш че Богданова го е писала. Нашите мисирки са преписвачи само.

    16:16 27.10.2025

  • 22 М да

    2 0 Отговор
    Още като дете се чудех , защо руснаците въпреки , че имат цялата менделеева таблица в земята си живеят зле, много по-зле от хората на Запад. И защо въпреки че имаха най-голямата армия в света за която харчеха несметни пари в крайна сметка не успяха да превземат целият свят и се разпаднаха. Питах се какво им липсва и за да живеят добре и за да превземат света, а не СССР да се разпадне и рафтовете по държавните им магазини да бяха вечно празни. И сам за себе си открих - липсва им АКЪЛ. Което и днес се потвърждава.
    САНКЦИИТЕ НЯМАТ ЗА ЦЕЛ ДА ЛИШАТ СВЕТОВНИТЕ ПАЗАРИ ОТ РУСКИ ПЕТРОЛ , А ДА ЛИШАТ РУСИЯ ОТ ДОХОДИТЕ ОТ ТОЗИ ПЕТРОЛ.
    Което и става . Как ли ами най-просто като увеличават извънредно разходите на руснаците за достигане на петрола им до крайния потребител и рязко намалят маржа на печалбата им. Най-очевидните факти че това се случва са :
    1. Дисконта с който се продава руски петрол Уралс е много по-толям спрямо Брент отколкото беше преди войната.
    2. Едно е да продаваш нефт на Богота Европа, която ти е под носа, още повече по тръбопроводи друго е да гониш танкери през половината свят до Индия, Бразилия и прочие.
    3.Когато са ти наложени санкции и не можеш да си прибереш нормално печалбата си принуден да правиш хиляди врътки (прокладки састо казват руснаците) с отромен брой посредници и подставени лица, да правиш десетки ненужни транзакции и прочие , кото Рязко увеличава раходите за да прибереш нещо, от печалбата. ( а има държавикато Индия който т

    Коментиран от #23, #25

    16:18 27.10.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "М да":

    Всичко е заради ДОЛАРА, ПЕТРОДОЛАРА❗
    Айде, като не ти липсва АКЪЛ, тръгни от Ирак -
    имаше ли Садам Хим. Оръжие- НЕ,
    а започна ли да продава петрол срещу евро, злато и др. - ДА ❗
    Призна ли Великобритания, че е излъгала Света - призна❗
    Започна ли и Кадафи да продава петрола срещу други валути - ДА ❗
    Създаде ли златен стандарт с нова африканска валута- ДА❗
    Ето затова една сутрин "ДОЛАРИАНЦИТЕ" ги обявяват за диктатори след дълги години управление❗

    16:36 27.10.2025

  • 24 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анализатор":

    Много лаеш, но ако можеш да анализираш, то анализирай лая на бугарските ( тиквун)подлоги, колко лошо щяло да стане , ако Лукойл спрял доставките от Нефтохим. Ха ха ха, то май господаря е по важен от благополучието на Българският народ и държава, те на туй се казва Хаджи Генчо предателя, лошото е че е в мн.ч. Хаджии

    16:37 27.10.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "М да":

    Санкциите срещу Русия от февруари 2022-ра ли са - НЕ ❗
    Започнаха МНОГО ПРЕДИ ВОЙНАТА ,
    но уж са заради войната❗
    Още 1946-та Чърчил разпорежда да се състави план за ....
    НАПАДЕНИЕ НАД СССР❗
    Ако наистина имаш АКЪЛ, ще разбереш ❗

    16:40 27.10.2025

  • 26 Перо

    1 1 Отговор
    Повишаването на цените на горивата ще засегне най-силно конкурентноспособността на ЕС. Просто всичко ще поскъпне и ще започнат фалити и безработица. Русия е производител и няма да има щети, а износа ще смени само направлението! Изкуфели, дърти полужени и полумъже ръководят ЕС!

    16:41 27.10.2025