20 организации от аграрния сектор: Бюджет 2026 обрича на фалити производителите на храна

6 Ноември, 2025 13:31 445 4

Тези мерки ще натоварят малките и средните стопанства, които и сега работят на ръба на оцеляването, с допълнителна финансова и организационна тежест, заявяват те

20 организации от аграрния сектор: Бюджет 2026 обрича на фалити производителите на храна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

20 национално представени организации от хранително-вкусовата промишленост, земеделието и животновъдството настояват за промени в проектобюджета на България за 2026 година.

В настоящия си вид Законът за бюджета, предложен от Министерство на финансите, поставя под въпрос оцеляването на реалните производители на българска храна - животновъди, преработватели и земеделци, които осигуряват продоволствената сигурност на страната.

Организациите, в които членуват предприятията със стратегическо значение за българската икономика и произвеждат 75% от българската храна, изразяват категорично несъгласие с увеличаването на осигурителните пенсионни вноски и данъка върху дивидента, както и със задължителното ползване на държавно-одобрен софтуер в търговски обекти (СУПТО).

Тези мерки ще натоварят малките и средните стопанства, които и сега работят на ръба на оцеляването, с допълнителна финансова и организационна тежест. Те ще направят практически невъзможни инвестициите в биосигурност, техника, иновации и екологични практики. Резултатът за много от участниците в сектора ще бъде фалит, а от българската трапеза ще изчезнат голяма част от качествените български храни.

Повишаването на данъчната и осигурителната тежест ще ускори и отлива на млади хора от тези ключови сектори за страната. Вместо да подкрепи развитието на модерна индустрия от производители на храна в полза на българските граждани, бюджетът в този му вид ще стимулира сивия сектор, със спад в качеството на производството и ограничаване на пазарите. Това ще нанесе удар върху местната икономика в селските райони, а негативните последствия ще забавят цялостния икономически растеж на България.

Въвеждането на специализиран софтуер за контрол на продажбите – СУПТО натоварва аграрния сектор с допълнителна финансова тежест, без да е практически възможно това да се случи в заложените срокове и без да има яснота за рамките, при които ще работи този софтуер.

Предвид изразените събражения от предприятията от хранително-вкусовата промишленост, земеделието и животновъдството, организациите настояват за преработване на Закона за бюджета за 2026 г.

Държавата трябва да подкрепя българското производство и да търси устойчиво развитие на ключовите сектори за продоволствената сигурност на България.

Сдружение „Национална асоциация на млекопреработвателите“ (НАМ)

Сдружение „Асоциация на земеделските производители в България“ (АЗПБ)

Български фермерски кооператив

Сдружение „Асоциация на свиневъдите в България“ (АСБ)

Сдружение „Асоциация на млекопреработвателите в България“ (AMБ)

Сдружение „Съюз на птицевъдите в България“ (СПБ)

Селскостопанска академия (ССА)

Сдружение „Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите“ (НБСХС)

Сдружение „Асоциация на индустриалното свиневъдство в България“ (АИСБ)

Сдружение „Сдружение „Развъдна асоциация на българските породи говеда – Родопско късорого, Българско родопско, Искърско“ (РАБПГ-РК, НР, И)

Национален съюз на градинарите в България“ (НСГБ)

Сдружение „Асоциация на пасищното животновъдство“ (АПЖ)

Сдружение „Обединен български пчеларски съюз“ (ОБПС)

Сдружение „Съюз по хранителна промишленост към ФНТС“

Сдружение „Браншова камара на месодайното животновъдство“ (БКМЖ)

Сдружение „Асоциацията за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня“ (АРСИС)

Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма (БУАФИТ)

Сдружение „Национална био асоциация“ (НБА)

Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Парите за земеделие отиват за оръжие

    13:34 06.11.2025

  • 2 РСМ

    0 0 Отговор
    В циганския Бг клозет скоро ще ядат цигански говнца, мизерницииии цигански

    13:40 06.11.2025

  • 3 Боко (неуловимия) тайния крадец

    0 0 Отговор
    Не ми пука за тия производители на храни !!!!!
    Аз раздавам порциите пари в България !!!! Аз храня Българския Народ !!!! Аз казвам кое ще стане и кое - не !!!! Аз съм господ Бог !!!!!!

    Коментиран от #4

    13:47 06.11.2025

  • 4 Ама верно ли ????

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Боко (неуловимия) тайния крадец":

    Да ти вдигнем паметник за величие във скъпата ни окрадена , ограбена родина и да те величаем всеки ден и нощ !

    13:50 06.11.2025