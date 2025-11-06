20 организации от аграрния сектор: Бюджет 2026 обрича на фалити производителите на храна

20 национално представени организации от хранително-вкусовата промишленост, земеделието и животновъдството настояват за промени в проектобюджета на България за 2026 година.
В настоящия си вид Законът за бюджета, предложен от Министерство на финансите, поставя под въпрос оцеляването на реалните производители на българска храна - животновъди, преработватели и земеделци, които осигуряват продоволствената сигурност на страната.
Организациите, в които членуват предприятията със стратегическо значение за българската икономика и произвеждат 75% от българската храна, изразяват категорично несъгласие с увеличаването на осигурителните пенсионни вноски и данъка върху дивидента, както и със задължителното ползване на държавно-одобрен софтуер в търговски обекти (СУПТО).
Тези мерки ще натоварят малките и средните стопанства, които и сега работят на ръба на оцеляването, с допълнителна финансова и организационна тежест. Те ще направят практически невъзможни инвестициите в биосигурност, техника, иновации и екологични практики. Резултатът за много от участниците в сектора ще бъде фалит, а от българската трапеза ще изчезнат голяма част от качествените български храни.
Повишаването на данъчната и осигурителната тежест ще ускори и отлива на млади хора от тези ключови сектори за страната. Вместо да подкрепи развитието на модерна индустрия от производители на храна в полза на българските граждани, бюджетът в този му вид ще стимулира сивия сектор, със спад в качеството на производството и ограничаване на пазарите. Това ще нанесе удар върху местната икономика в селските райони, а негативните последствия ще забавят цялостния икономически растеж на България.
Въвеждането на специализиран софтуер за контрол на продажбите – СУПТО натоварва аграрния сектор с допълнителна финансова тежест, без да е практически възможно това да се случи в заложените срокове и без да има яснота за рамките, при които ще работи този софтуер.
Предвид изразените събражения от предприятията от хранително-вкусовата промишленост, земеделието и животновъдството, организациите настояват за преработване на Закона за бюджета за 2026 г.
Държавата трябва да подкрепя българското производство и да търси устойчиво развитие на ключовите сектори за продоволствената сигурност на България.
Сдружение „Национална асоциация на млекопреработвателите“ (НАМ)
Сдружение „Асоциация на земеделските производители в България“ (АЗПБ)
Български фермерски кооператив
Сдружение „Асоциация на свиневъдите в България“ (АСБ)
Сдружение „Асоциация на млекопреработвателите в България“ (AMБ)
Сдружение „Съюз на птицевъдите в България“ (СПБ)
Селскостопанска академия (ССА)
Сдружение „Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите“ (НБСХС)
Сдружение „Асоциация на индустриалното свиневъдство в България“ (АИСБ)
Сдружение „Сдружение „Развъдна асоциация на българските породи говеда – Родопско късорого, Българско родопско, Искърско“ (РАБПГ-РК, НР, И)
Национален съюз на градинарите в България“ (НСГБ)
Сдружение „Асоциация на пасищното животновъдство“ (АПЖ)
Сдружение „Обединен български пчеларски съюз“ (ОБПС)
Сдружение „Съюз по хранителна промишленост към ФНТС“
Сдружение „Браншова камара на месодайното животновъдство“ (БКМЖ)
Сдружение „Асоциацията за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня“ (АРСИС)
Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма (БУАФИТ)
Сдружение „Национална био асоциация“ (НБА)
Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив
