Мошеници генерират чрез ИИ документи относно автентичността на произведения на изкуството

Мошеници генерират чрез ИИ документи относно автентичността на произведения на изкуството

22 Декември, 2025 14:21 484 3

Екълстън: Тази тенденция добавя ново измерение към дългогодишния проблем с фалшифицирането и измамите на пазара на изкуство

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Мошеници са започнали активно да използват невронни мрежи, за да генерират фалшиви документи относно автентичността на произведения на изкуството, както и фактури, съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на експерти.

Според експерти колекционерите използват документи, генерирани от изкуствен интелект (ИИ), за такива „потвърждения“ относно произведения на изкуството, когато ги оценяват или подават застрахователни искове. „Чатботове и големи езикови модели помагат на измамниците убедително да фалшифицират фактури, документи, потвърждаващи произхода, и сертификати за автентичност“, каза Оливия Екълстън, брокер по застраховане на произведения на изкуството в Marsh. Според нея тази тенденция „е добавила ново измерение към дългогодишния проблем с фалшифицирането и измамите на пазара на изкуство“.

Експерт, обработващ искове от името на застрахователи, съобщи, че е получил десетки сертификати за оценка във връзка с иск, включващ колекция от декоративни картини. Въпреки че първоначално изглеждаха убедителни, при по-внимателен оглед се оказа, че „полето за описание за всяка отделна част е идентично“. Очевидна грешка от страна на ищеца накара експерта да подозира, че сертификатите са създадени от автоматизирана система за въвеждане на данни.

Докато преди хората крадяха или фалшифицираха бланки от реномирани институции, за да потвърдят автентичността, сега използват изкуствен интелект“, казва Филипо Гуерини-Маралди, ръководител на отдела за изобразително изкуство в Howden. „Виждал съм много фалшиви документи в кариерата си, но изкуственият интелект ги прави да изглеждат по-реалистични“, добави той.

Грейс Бест-Деверекс, експерт във фирмата за уреждане на искове Sedgwick, каза, че проверява метаданните в цифровите документи за използване на изкуствен интелект. Тя обаче призна, че последните подобрения в качеството на невронните мрежи затрудняват дори специалистите да откриват измами.

Според Хари Смит, ръководител на фирмата за оценка на произведения на изкуството Gurr Johns, „няма нужда да се измисля някакъв професор-експерт – можете просто да делегирате това на изкуствения интелект".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бъдещето черно

    6 0 Отговор
    И по-зле ще става. За сега няма истински злоупотреби, но и това ще дойде. В нета има всякакви видеа за забавление а когато злепоставят някого или по-лошо дари да го уличат в престъпление, ИИ ще се превърне в оръжие за изнудване и парични облаги.

    14:33 22.12.2025

  • 2 Ей, Аййй

    4 0 Отговор
    Когато всякаква информация се предлага безконтролно и свободно в мрежата, откъдето безкритично с изкуствен престъпен интелект се съчиняват ефектни фалшификации, то защо да не се възползват креативните бизнесмени?
    Може да качите адреса на дома си и снимка на ключа от него, и да се похвалите на роднините кога заминавате на почивка.

    14:35 22.12.2025

  • 3 Още преди

    1 0 Отговор
    години предупреждавах че ИИ не е надеждно защитен от използването му от нечисти сили и е рано да бъде пуснат за всеобща употреба но никой и не искаше да ме чуе! Днешният ИИ може да бъде използван за неща които обикновеният гражданин невинен ползвател не е и сънувал! Бог да пази хората!

    15:15 22.12.2025