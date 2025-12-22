Мошеници генерират чрез ИИ документи относно автентичността на произведения на изкуството

Мошеници са започнали активно да използват невронни мрежи, за да генерират фалшиви документи относно автентичността на произведения на изкуството, както и фактури, съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на експерти.

Според експерти колекционерите използват документи, генерирани от изкуствен интелект (ИИ), за такива „потвърждения“ относно произведения на изкуството, когато ги оценяват или подават застрахователни искове. „Чатботове и големи езикови модели помагат на измамниците убедително да фалшифицират фактури, документи, потвърждаващи произхода, и сертификати за автентичност“, каза Оливия Екълстън, брокер по застраховане на произведения на изкуството в Marsh. Според нея тази тенденция „е добавила ново измерение към дългогодишния проблем с фалшифицирането и измамите на пазара на изкуство“.

Експерт, обработващ искове от името на застрахователи, съобщи, че е получил десетки сертификати за оценка във връзка с иск, включващ колекция от декоративни картини. Въпреки че първоначално изглеждаха убедителни, при по-внимателен оглед се оказа, че „полето за описание за всяка отделна част е идентично“. Очевидна грешка от страна на ищеца накара експерта да подозира, че сертификатите са създадени от автоматизирана система за въвеждане на данни.

„Докато преди хората крадяха или фалшифицираха бланки от реномирани институции, за да потвърдят автентичността, сега използват изкуствен интелект“, казва Филипо Гуерини-Маралди, ръководител на отдела за изобразително изкуство в Howden. „Виждал съм много фалшиви документи в кариерата си, но изкуственият интелект ги прави да изглеждат по-реалистични“, добави той.

Грейс Бест-Деверекс, експерт във фирмата за уреждане на искове Sedgwick, каза, че проверява метаданните в цифровите документи за използване на изкуствен интелект. Тя обаче призна, че последните подобрения в качеството на невронните мрежи затрудняват дори специалистите да откриват измами.

Според Хари Смит, ръководител на фирмата за оценка на произведения на изкуството Gurr Johns, „няма нужда да се измисля някакъв професор-експерт – можете просто да делегирате това на изкуствения интелект".