Фалитите в Германия достигнаха 10-годишен връх

Близо 24 000 компании в Германия са подали молба за фалит през 2025 г., което е най-високото ниво през последните 10 години, според кредитната агенция Creditreform.
Броят на фалитите през 2025 г. се е увеличил с 8,3% в сравнение с 2024 г. Тенденцията обаче се е забавила в сравнение с предходните две години, когато годишните темпове на растеж надхвърляха 20%.
„Много компании са обременени с дългове, трудно им е да получат нови заеми, а също така се сблъскват със структурни проблеми като цените на енергията и бюрократичните пречки.“ „В резултат на това средните предприятия са под огромен натиск и се провалят“, каза Патрик-Лудвиг Ханч, ръководител на изследванията в Creditreform.
Повечето от тези фалити са на малки предприятия с до 10 служители. Те представляват 19 500 подадени молби за обявяване в несъстоятелност. Сред големите компании с над 250 служители са регистрирани 140 фалита.
Сред физическите лица 76 000 са подали молба за обявяване в несъстоятелност, което е с 6,5% повече от целта за 2024 г. За физическите лица общият процент на фалити е на най-високото си ниво от 2016 г. Според компанията почти 5,7 милиона германски граждани разчитат на дълг за препитанието си. Ханч посочи високите разходи за домакинството и загубата на работни места като причини за това.
Общите щети за кредиторите се оценяват на 57 млрд. EUR, което е с 2 млрд. EUR по-малко отколкото през 2024 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
17:50 08.12.2025
2 Важното
17:52 08.12.2025
3 Антон
Сега разбирате ли защо колективните запАднали вият за мир в укрия.
Коментиран от #15
17:53 08.12.2025
4 Някой
17:53 08.12.2025
5 1111
17:54 08.12.2025
6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
18:01 08.12.2025
7 Сега
Коментиран от #9
18:02 08.12.2025
8 Милен
18:07 08.12.2025
9 Май трябва
До коментар #7 от "Сега":нова окупация на Германия. Този път трябва да се затрие окончателно тази отровна държава. За 150 години успяха да унищожат Европа няколко пъти
18:08 08.12.2025
10 Механик
Но да настъпваш една и съща мотика, при това съвсем целенасочено, това вече е мазохизъм.
И както по-рано днес каза един колега: "Не да я настъпваш, а да я грабнеш с две ръце за сапа и да се блъскаш с него в челото", е това вече не може да го направи човек, който претендира за интелект.
18:12 08.12.2025
11 Да,бе
18:15 08.12.2025
12 Верния път
18:19 08.12.2025
13 Иван Вазов
18:23 08.12.2025
14 Напомнящ
18:24 08.12.2025
15 Моарейн
До коментар #3 от "Антон":Според Политико България ще трябва да плати 1,2млрд. евро. Да ни е честито поредното голямо дране на кожи
18:34 08.12.2025
16 Браво
18:35 08.12.2025
17 Ватенка
Чи мойта Елка не мой да го сметне,Ъ?
Коментиран от #19
18:36 08.12.2025
18 Хех
Коментиран от #20
18:36 08.12.2025
19 Ффф
До коментар #17 от "Ватенка":Кво ти пука копейка? Ходи в Русия, там лукът е безплатен за такива като теб, а вие сте му тор.
Коментиран от #21, #22
18:39 08.12.2025
20 Хи хи
До коментар #18 от "Хех":Така е, компаниите крадат крадат, и преди да ги хванат обявяват фалит, и се регистрират като нови компании и краденето започва на чисто.
18:42 08.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ватенка
До коментар #19 от "Ффф":Скоро ще видиш де серяйт гладните, оппс ма те у столицата ти в квартала на бугатити до скоро всички ползваха дупки май,Ъ? Сега само 10 % имат канал.
18:47 08.12.2025