Фалитите в Германия достигнаха 10-годишен връх

Фалитите в Германия достигнаха 10-годишен връх

8 Декември, 2025 17:45

Близо 24 000 компании са подали заявления за фалит

Фалитите в Германия достигнаха 10-годишен връх - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Близо 24 000 компании в Германия са подали молба за фалит през 2025 г., което е най-високото ниво през последните 10 години, според кредитната агенция Creditreform.

Броят на фалитите през 2025 г. се е увеличил с 8,3% в сравнение с 2024 г. Тенденцията обаче се е забавила в сравнение с предходните две години, когато годишните темпове на растеж надхвърляха 20%.

Много компании са обременени с дългове, трудно им е да получат нови заеми, а също така се сблъскват със структурни проблеми като цените на енергията и бюрократичните пречки.“ „В резултат на това средните предприятия са под огромен натиск и се провалят“, каза Патрик-Лудвиг Ханч, ръководител на изследванията в Creditreform.

Повечето от тези фалити са на малки предприятия с до 10 служители. Те представляват 19 500 подадени молби за обявяване в несъстоятелност. Сред големите компании с над 250 служители са регистрирани 140 фалита.

Сред физическите лица 76 000 са подали молба за обявяване в несъстоятелност, което е с 6,5% повече от целта за 2024 г. За физическите лица общият процент на фалити е на най-високото си ниво от 2016 г. Според компанията почти 5,7 милиона германски граждани разчитат на дълг за препитанието си. Ханч посочи високите разходи за домакинството и загубата на работни места като причини за това.

Общите щети за кредиторите се оценяват на 57 млрд. EUR, което е с 2 млрд. EUR по-малко отколкото през 2024 г.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДрайвингПлежър

    40 1 Отговор
    Санкциите работят яко! Давайте 20ти пакет!

    17:50 08.12.2025

  • 2 Важното

    28 1 Отговор
    е да има санкции и пари за бело

    17:52 08.12.2025

  • 3 Антон

    29 1 Отговор
    Време е за 20-ти пакет санкции, и поредна финансова инжекция от 10-20-30 млрд. евро за укрите.
    Сега разбирате ли защо колективните запАднали вият за мир в укрия.

    Коментиран от #15

    17:53 08.12.2025

  • 4 Някой

    27 1 Отговор
    Мда. Безработицата расте, постъпленията от данъци намаляват. Сега ясно ли ви е, защо Мерц ходи и тика другите политици да си присвоят руските замразени активи?

    17:53 08.12.2025

  • 5 1111

    24 1 Отговор
    Мдааа, Санкциите Работят... Няма суровини и материали - няма икономика, акъл патки пасе.

    17:54 08.12.2025

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    21 1 Отговор
    стоян георгиевците( кирякстефчовци) имат ли идея защо е това или пак Путин е виновен?

    18:01 08.12.2025

  • 7 Сега

    17 0 Отговор
    ще връщат из Европа тъй наречените бежанци в държавите от ЕС , в които първо са регистрирани . Ще им строят специални центрове за тази цел . Също и безработни на социални помощи ще ги връщат от където са дошли .

    Коментиран от #9

    18:02 08.12.2025

  • 8 Милен

    14 1 Отговор
    Вече берем плодовете на зелената сделка, браво другарко Урсула продължавай да ни водиш към нови висини.

    18:07 08.12.2025

  • 9 Май трябва

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Сега":

    нова окупация на Германия. Този път трябва да се затрие окончателно тази отровна държава. За 150 години успяха да унищожат Европа няколко пъти

    18:08 08.12.2025

  • 10 Механик

    12 1 Отговор
    Когато без да искаш настъпиш мотиката и те надъни в челото, това е допустимо и може да се случи и на най-умният.
    Но да настъпваш една и съща мотика, при това съвсем целенасочено, това вече е мазохизъм.
    И както по-рано днес каза един колега: "Не да я настъпваш, а да я грабнеш с две ръце за сапа и да се блъскаш с него в челото", е това вече не може да го направи човек, който претендира за интелект.

    18:12 08.12.2025

  • 11 Да,бе

    10 1 Отговор
    И санкциите работят,а и зелената сделка помага...Не стана точно както я мислеха,но резултатът е огромен.

    18:15 08.12.2025

  • 12 Верния път

    4 0 Отговор
    Нека го следва неотклонно и защитава т.н. европейски ценности

    18:19 08.12.2025

  • 13 Иван Вазов

    2 0 Отговор
    Ако има още една еврозона, давайте да влизаме и там!!!

    18:23 08.12.2025

  • 14 Напомнящ

    7 0 Отговор
    Дойчовците за пореден път ще потопят Европа в разруха!!! След двете световни войни за които са основните виновници идва ред на икономическото и финансово съсипване на континента! Децата и внуците на неонацистките есесовци са истерясали от русофобия в стремежа си да се докопат и ограбят руските природни ресурси,мислейки си,че така ще спасят пропадналите си държави!!! Заради този си халюцугенен стремеж има огромна опасност да запалят и трета световна война!!!

    18:24 08.12.2025

  • 15 Моарейн

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Антон":

    Според Политико България ще трябва да плати 1,2млрд. евро. Да ни е честито поредното голямо дране на кожи

    18:34 08.12.2025

  • 16 Браво

    1 1 Отговор
    24 000 фирми със служители до 10 души фалирали ( разбирай самостоятелни работници, които работят с гевербе) ....а 60 000 нови фирми със служители над 500 души са се появили само последните 4 месеца

    18:35 08.12.2025

  • 17 Ватенка

    1 0 Отговор
    Еййй стинкаджии, днес лукът поевтинял с 1 стинка по тържищата, туй колко йевро е ве?
    Чи мойта Елка не мой да го сметне,Ъ?

    Коментиран от #19

    18:36 08.12.2025

  • 18 Хех

    0 4 Отговор
    Ето ви една статия, пример за хибридна война. Фалитите с 10 връх, а новорегистрираните компании със сто годишен връх, обаче второто не се споменава никъде. Това е все едно да кажеш, че последната година има рекордно висока смъртност на хора за всички времена, без да споменеш, че раждаемостта е още по-рекордна. И сега копейките ще ахнат.

    Коментиран от #20

    18:36 08.12.2025

  • 19 Ффф

    0 5 Отговор

    До коментар #17 от "Ватенка":

    Кво ти пука копейка? Ходи в Русия, там лукът е безплатен за такива като теб, а вие сте му тор.

    Коментиран от #21, #22

    18:39 08.12.2025

  • 20 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хех":

    Така е, компаниите крадат крадат, и преди да ги хванат обявяват фалит, и се регистрират като нови компании и краденето започва на чисто.

    18:42 08.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ватенка

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ффф":

    Скоро ще видиш де серяйт гладните, оппс ма те у столицата ти в квартала на бугатити до скоро всички ползваха дупки май,Ъ? Сега само 10 % имат канал.

    18:47 08.12.2025