Фалитите в Германия достигнаха 10-годишен връх

Близо 24 000 компании в Германия са подали молба за фалит през 2025 г., което е най-високото ниво през последните 10 години, според кредитната агенция Creditreform.

Броят на фалитите през 2025 г. се е увеличил с 8,3% в сравнение с 2024 г. Тенденцията обаче се е забавила в сравнение с предходните две години, когато годишните темпове на растеж надхвърляха 20%.

„Много компании са обременени с дългове, трудно им е да получат нови заеми, а също така се сблъскват със структурни проблеми като цените на енергията и бюрократичните пречки.“ „В резултат на това средните предприятия са под огромен натиск и се провалят“, каза Патрик-Лудвиг Ханч, ръководител на изследванията в Creditreform.

Повечето от тези фалити са на малки предприятия с до 10 служители. Те представляват 19 500 подадени молби за обявяване в несъстоятелност. Сред големите компании с над 250 служители са регистрирани 140 фалита.

Сред физическите лица 76 000 са подали молба за обявяване в несъстоятелност, което е с 6,5% повече от целта за 2024 г. За физическите лица общият процент на фалити е на най-високото си ниво от 2016 г. Според компанията почти 5,7 милиона германски граждани разчитат на дълг за препитанието си. Ханч посочи високите разходи за домакинството и загубата на работни места като причини за това.

Общите щети за кредиторите се оценяват на 57 млрд. EUR, което е с 2 млрд. EUR по-малко отколкото през 2024 г.