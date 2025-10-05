Новини
Бизнес »
Петър Ганев: Има смисъл в данъчни стимули за научна и развойна дейност

Петър Ганев: Има смисъл в данъчни стимули за научна и развойна дейност

5 Октомври, 2025 11:56 433 2

  • българия-
  • икономика-
  • петър ганев-
  • стимули-
  • данъци

Инвестиционната активност не може да се отключи само с данъчни мерки

Петър Ганев: Има смисъл в данъчни стимули за научна и развойна дейност - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има смисъл в данъчни стимули за научна и развойна дейност. Тази теза защитава икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика в публикация, посветена на състоянието на фиска. По-рано през седмицата вицепремиерът Томислав Дончев анонсира подобна мярка.

България успява вече близо 20 г. да поддържа ниската данъчната тежест върху компаниите, но без да търси допълнителни мерки за подкрепа на инвестициите. Именно нивото на частни инвестиции в икономиката, наред с корупцията и недоразуменията в съдебната система, е една от основните разделителни линии с успешните страни в района на Централна и Източна Европа, пише икономистът Петър Ганев.

Според него инвестиционната активност не може да се отключи само с данъчни мерки, но може да бъде стимулирана с механизма на бърза амортизация (100% в първата година за машини и оборудване, транспортни средства, компютри и софтуер) и данъчен стимул за разходи за иновации и развойна дейност (признаване в двоен размер при определяне на данъчния финансов резултат).

"Точно в противоположната посока на тази философия е натискът за увеличение на осигурителната тежест. Увеличението на вноската за пенсия с 3 пр. пункта ще удари върху разполагаемия доход на домакинствата в страната и ще накаже полагането на труд. Подобна политика има за цел единствено да се закърпи бюджета – работещите да платят за подаръците на политиците, без по никакъв начин да се отчита ефектът върху икономическия растеж и стимулите за създаване на добре платени работни места "на светло", коментира експертът от Института за пазарна икономика.

Според Петър Ганев опитът показва, че когато пазарът на труда е в добро здраве, приходите в хазната от облагането на работещите са високи. Това се наблюдава и тази година – към август работещите са внесли 1,7 млрд. лв. повече социални и здравноосигурителни вноски и над 700 млн. лв. допълнителен данък върху доходите (спрямо август 2024 г.).


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван В

    0 0 Отговор
    На този о.л.игофрен някой да му каже че фирмите в технологиите сами се оправят и нямат нужда от държавата.

    Просто искаме да не ни се пречи

    12:14 05.10.2025

  • 2 НАУЧЕН ТРУД

    0 0 Отговор
    ЕУ Ф ОНДОВЕ ДА ПЕВЪРНЕШ В ЧЕКМЕДЖЕ ---В КЪЩА В ХАЛКИДИКИ В ОХРАНА ОТ НСО В ХОТЕЛИ НИАГАРА В ОФШОРКИ

    12:23 05.10.2025