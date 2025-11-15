"Euroclear е готова да съди ЕС при конфискация на руски активи"

Euroclear обмисля да заведе дело срещу ЕС, ако средствата на руски инвеститори бъдат конфискувани, заяви Валери Урбан, ръководител на белгийския депозитар, пред вестник Monde.
Това може да се случи, ако бордът на директорите сметне фидуциарните задължения на Euroclear за съмнителни.
"Не е изключено", заяви тя.
Урбан подчерта, че конфискацията на замразените активи на Банката на Русия би била нарушение на международното право и Москва може да оспори подобно решение в съда.
Тя посочи, че заплахите за конфискация на руски резерви тревожат много клиенти, включително арабски и китайски, тъй като това би навредило на инвестициите в ЕС.
От началото на войната в Украйна страните от ЕС и Г-7 са замразили приблизително половината от валутните резерви на Русия. В ЕС се държат над 200 милиарда евро, предимно в сметки в Euroclear, една от най-големите системи за клиринг и сетълмент в света.
В началото на ноември информационната агенция Belga съобщи, че Европейската комисия не е успяла да убеди страната да използва замразените средства за финансиране на Украйна. ЕК търси одобрение за използване на приблизително 140 милиарда евро като част от „репарационен заем“.
Премиерът Барт де Вевер отказа да се съгласи с идеята на Европейската комисия. В края на октомври политикът заяви, че ЕК не е успяла да го убеди, че използването на руски резерви може да бъде законно и няма да навреди на репутацията на еврозоната.
Според де Вевер инвеститорите по целия свят ще бъдат подложени на атака, след като започне конфискацията на активи, принадлежащи на клиенти на депозитара Euroclear. Това ще доведе и до съдебни производства срещу Белгия, които ще се проточат „до безкрайност“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
20:24 15.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този цирк не свърши ли ?
20:33 15.11.2025
4 Наблюдател
В Брюксел европейски и други граждани си държат закупените руски акции.
Акциите са руски, но собствениците които са ги закупили са европейци и всякакви други нации.
Ще се водят дела естествено.
20:36 15.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 оня
Коментиран от #39
20:43 15.11.2025
7 ГЬОТЕ
20:44 15.11.2025
8 джудж ,
До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":Водката не прощава ! Почивай вече , и утре е ден !
20:45 15.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 демократ
Само една Испания има пясъчни наноси за шистов газ.
Една Франция има по голяма аквстория от русия и там е фралкано с нефт и газ.
Коментиран от #12, #27
20:47 15.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ники
До коментар #10 от "демократ":Абе всичките ли демократи са тъпи,вземи разгледай глобуса като пишеш за акватории
20:57 15.11.2025
13 Тихо пръдльо!
До коментар #9 от "?????":Пак се изказваш неподготвен.
Коментиран от #23
20:58 15.11.2025
14 Този е съоучастник на военнопрестъпници
Коментиран от #21, #33
21:00 15.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Я виж в гащите
До коментар #16 от "А где":На сите тъпейки там им е мочата. 😄
21:04 15.11.2025
19 АБВ
Правилно ! Крадците трябва да бъдат съдени ! Може да не е евроатлантическо, но така е справедливо !
21:04 15.11.2025
20 Ами Русия играе честно
До коментар #11 от "демократ":със западните престъпници. Затова когато не са честни с Русия, си получават заслуженото.
21:06 15.11.2025
21 Опааа
До коментар #14 от "Този е съоучастник на военнопрестъпници":А пък ние четем колко си неграмотен!
21:07 15.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Три ййй три ляците, а не ги пази
Кво да кажа?
вземете ги.
И после се чудете откъде и как ще ги връщате.
Щото - Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе.
Бисмарк. Ако умнокрасивитета знае все пак кой е той.
Коментиран от #30
21:10 15.11.2025
27 Хохо Бохо
До коментар #10 от "демократ":Ахам, в Кан и Ница е пълно. Само чакат да се затопли и почват да копат. Испания и те петролни шейхове ама ходят дрипави щот са бохеми.....имаш ли идея как е положението в Испания?
Коментиран от #38
21:11 15.11.2025
28 западните престъпници
Коментиран от #32
21:13 15.11.2025
29 фидуциарните задължения
21:14 15.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Копейка
21:19 15.11.2025
32 По-зле е.
До коментар #28 от "западните престъпници":По зле.
21:21 15.11.2025
33 Ъъъъъъъъъ
До коментар #14 от "Този е съоучастник на военнопрестъпници":"Ние пък четеме, че 2026 г. в ЕС...."
А пък ние четем, че ЕС върви към разпад. И Украйна само ускорява този разпад. Освен всичко друго като дългове, фалити и т.н, там вече има има разделение, което става все по-голямо и не може да бъде скрито, въпреки свирепата пропаганда в тази посока. И заглавието е поредния пример за рсзделението - Euroclear ще съди ЕС.... Брюксел ще съди Европа.... 🤣
Хахахаха.... 🤣
21:30 15.11.2025
34 Бай той Толстой
21:31 15.11.2025
35 Факт
21:34 15.11.2025
36 000
21:54 15.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хеми значи бензин
До коментар #27 от "Хохо Бохо":Канарските острови имат доказан потенциал от пфшорни нефтени и газови находища във Франция е същото целият Бискайски залив е пълен с офшорни нахофища около Биариц например.
22:01 15.11.2025
39 Гаранция
До коментар #6 от "оня":Ще ги пипне. Някъде.....!
22:09 15.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЕВ ДРЕМЕВ НО ПАЧКОВ
БОНУСИ И 13та 14-та ЗАПЛАТА СА САМНИТЕЛНИ И НЕОБОСНОВАНО ХАРЧОВЕ ОТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИСКИЯ СЕКТОР И МАЙ СЕГА ИЛИ ЗАНАПРЕД НЯМА ДА ИМА.
СЪЩО И КОЛЕДНИ И ВРЛИГДЕНСКИ ПОДАРЪЦИ ПАРИЧНИ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ.
СЪЩО И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА НАДУТИТЕ ЗАПЛАТИ КОРИГИРАНЕ В БЮДЖЕТНИЯ АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЕКТОР.
КАЗА ДЕНИЦА ЦАЧЕВА НА СКОРО.
А ТОВА ЧЕ ГРУПИЧКАТА ХОТЕЛИЕРА ЖЕЛЯЗКОВ ПОЖЕРНИКАРА ПОЛИЦАЙ Б.БОРИСОВ И НОВИЯ АРТИСТ ГОЛЯМОТО.Д. ПЕЕВСКИ ЩЕ ГИ ПОДВЕДЪТ ПОД ОДГОВОРНОСТ ЗАЕДНО СЪС СПЕЦОВ И СЪОЧАСТНИЦИТЕ ОТ ИМАЛО ТАКЪВ НАРОД И НОВОТО Б.С.П. МНОЗИНСТВОТО ГЛАВАТАРИТЕ НА ПОЛ.ПАРТИЙТЕ РАНО ИЛИ КЪСНО Е ЯСНО. НО ЛОШОТО Е ЧЕ ТОВАРА ЩЕ ГО НОСЯТ ЕСИЧКИ ДРУГИ Е БЪЛГАРИЯ.
ЗА ДА ТРЪГНАТ ЗА НАПРЕД НЕШАТА НЕЗАВИСИМО В ЕВРО ИЛИ ЛЕВА ТРЯБВА НОВИ ЗАКОНИ ЗА ПРОТЕСТИ МИТИНГИ ОТКАЗ БЕЗДЕЙСТВИЕ СЪБОТИРАНЕ НЕРАБОТЕНЕ ЕЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТА ОБОСОБЕНИ ЗА ТАКИВА НЕЩА И СЛЕД ТОВА РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ КАТО СЪКРАШЕНИЯ ПРЕСТРУКТОРИРАНЕ ВЛИЕАНЕ НАМАЛЯВАНЕ И Т.Н. НАЛОЖИТЕЛНО Е .СЪШО И ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДОНАБОРНАТА ВОЕННА СЛУЖБА КАЗАРМА. ИНАЧЕ НЕЩАТА ШЕ СЕ ВЛОШАТ МНОГО ПОВЕЧЕ.
22:17 15.11.2025
42 ?????
"Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе."
Ото фон Бисмарк
22:18 15.11.2025
43 Име
22:19 15.11.2025
44 Барт де Вевер
23:48 15.11.2025
45 Абе напазвайте се
Но ако Русия плюне, всички ще се издавим"
М.Татчър
02:08 16.11.2025