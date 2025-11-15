Новини
Euroclear е готова да съди ЕС при конфискация на руски активи

15 Ноември, 2025 20:12, обновена 16 Ноември, 2025 10:40

Заплахите от това тревожат много клиенти, тъй като това би навредило на инвестициите в ЕС

Euroclear е готова да съди ЕС при конфискация на руски активи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Euroclear обмисля да заведе дело срещу ЕС, ако средствата на руски инвеститори бъдат конфискувани, заяви Валери Урбан, ръководител на белгийския депозитар, пред вестник Monde.

Това може да се случи, ако бордът на директорите сметне фидуциарните задължения на Euroclear за съмнителни.

"Не е изключено", заяви тя.

Урбан подчерта, че конфискацията на замразените активи на Банката на Русия би била нарушение на международното право и Москва може да оспори подобно решение в съда.

Тя посочи, че заплахите за конфискация на руски резерви тревожат много клиенти, включително арабски и китайски, тъй като това би навредило на инвестициите в ЕС.

От началото на войната в Украйна страните от ЕС и Г-7 са замразили приблизително половината от валутните резерви на Русия. В ЕС се държат над 200 милиарда евро, предимно в сметки в Euroclear, една от най-големите системи за клиринг и сетълмент в света.

В началото на ноември информационната агенция Belga съобщи, че Европейската комисия не е успяла да убеди страната да използва замразените средства за финансиране на Украйна. ЕК търси одобрение за използване на приблизително 140 милиарда евро като част от „репарационен заем“.

Премиерът Барт де Вевер отказа да се съгласи с идеята на Европейската комисия. В края на октомври политикът заяви, че ЕК не е успяла да го убеди, че използването на руски резерви може да бъде законно и няма да навреди на репутацията на еврозоната.

Според де Вевер инвеститорите по целия свят ще бъдат подложени на атака, след като започне конфискацията на активи, принадлежащи на клиенти на депозитара Euroclear. Това ще доведе и до съдебни производства срещу Белгия, които ще се проточат „до безкрайност“.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    100 7 Отговор
    Ако беше Тръмп , да кажем че просто си говори ! Но тъпите Урсулианци са способни на всякакви малоумия , и не разбират , или не ги интересува че закопават Европа !!!

    20:24 15.11.2025

  • 3 Този цирк не свърши ли ?

    80 1 Отговор
    Не разбраха ли тези олигофрени в ЕК най после че позлатената волфрамова боя, намираща се в американския Форт Нокс, разбира се, няма да се превърне в злато. По добре за себе си да мислят че нещата за ЕС действително станаха "изуй гащи" Верно ли си мислят че Джей Пи Морган и Ко ще го отнесе после

    20:33 15.11.2025

  • 4 Наблюдател

    78 1 Отговор
    За по-голяма яснота да спомена само.
    В Брюксел европейски и други граждани си държат закупените руски акции.
    Акциите са руски, но собствениците които са ги закупили са европейци и всякакви други нации.
    Ще се водят дела естествено.

    20:36 15.11.2025

  • 6 оня

    78 5 Отговор
    Да не пипат Русия , че да не ги пипне после тя !

    Коментиран от #39

    20:43 15.11.2025

  • 7 ГЬОТЕ

    90 4 Отговор
    В ЕВРОГЕИСКИЯ СЪЮЗ НЯМА ТОЛКОВА УМНИ ХОРА ДА МИСЛЯТ , СЕГАШНИТЕ ЕВРО НАЧАЛНИЦИ ДО ЕДИН С ФАШИСКО ПОТЕКЛО И ТЪРСЯТ МЪСТ СРЕЩУ РУСИЯ НО НЕ ИМ СЕ ОТДАВА

    20:44 15.11.2025

  • 8 джудж ,

    28 4 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    Водката не прощава ! Почивай вече , и утре е ден !

    20:45 15.11.2025

  • 10 демократ

    9 65 Отговор
    Европа кляка на някакви примати.
    Само една Испания има пясъчни наноси за шистов газ.
    Една Франция има по голяма аквстория от русия и там е фралкано с нефт и газ.

    Коментиран от #12, #27

    20:47 15.11.2025

  • 12 ники

    55 7 Отговор

    До коментар #10 от "демократ":

    Абе всичките ли демократи са тъпи,вземи разгледай глобуса като пишеш за акватории

    20:57 15.11.2025

  • 13 Тихо пръдльо!

    1 17 Отговор

    До коментар #9 от "?????":

    Пак се изказваш неподготвен.

    Коментиран от #23

    20:58 15.11.2025

  • 14 Този е съоучастник на военнопрестъпници

    6 67 Отговор
    Ние пък четеме, че 2026 г. в ЕС ЩЕ БЪДЕ СЪЗДАДЕН трибунал ЗА ВОЕНопресъпниците от Кремъл и техните банкери, пропагандатори.

    Коментиран от #21, #33

    21:00 15.11.2025

  • 18 Я виж в гащите

    14 23 Отговор

    До коментар #16 от "А где":

    На сите тъпейки там им е мочата. 😄

    21:04 15.11.2025

  • 19 АБВ

    64 3 Отговор
    "Euroclear е готова да съди ЕС при конфискация на руски активи"

    Правилно ! Крадците трябва да бъдат съдени ! Може да не е евроатлантическо, но така е справедливо !

    21:04 15.11.2025

  • 20 Ами Русия играе честно

    53 3 Отговор

    До коментар #11 от "демократ":

    със западните престъпници. Затова когато не са честни с Русия, си получават заслуженото.

    21:06 15.11.2025

  • 21 Опааа

    23 2 Отговор

    До коментар #14 от "Този е съоучастник на военнопрестъпници":

    А пък ние четем колко си неграмотен!

    21:07 15.11.2025

  • 26 Три ййй три ляците, а не ги пази

    50 1 Отговор
    Не е достойно, ако знайш кой туй достойнство.

    Кво да кажа?
    вземете ги.
    И после се чудете откъде и как ще ги връщате.
    Щото - Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе.
    Бисмарк. Ако умнокрасивитета знае все пак кой е той.

    Коментиран от #30

    21:10 15.11.2025

  • 27 Хохо Бохо

    39 2 Отговор

    До коментар #10 от "демократ":

    Ахам, в Кан и Ница е пълно. Само чакат да се затопли и почват да копат. Испания и те петролни шейхове ама ходят дрипави щот са бохеми.....имаш ли идея как е положението в Испания?

    Коментиран от #38

    21:11 15.11.2025

  • 28 западните престъпници

    48 4 Отговор
    Още мечтаят за времето на колониализма. За съжаление веднъж вече им мина номера с парите на Либия. Повече от 10 от 16-те милиарда евро либийски средства, замразени в Белгия през 2011 г. от ООН, мистериозно са напуснали сметките на Euroclear Bank между края на 2013 г. и края на 2017 г. Когато ООН реши да ги размрази се оказа че липсват. Тече арбитраж но кога ще свърши никой не знае. Да но Русия не е Либия нали?

    Коментиран от #32

    21:13 15.11.2025

  • 29 фидуциарните задължения

    17 1 Отговор
    що що викаш писаре?

    21:14 15.11.2025

  • 31 Копейка

    0 24 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    21:19 15.11.2025

  • 32 По-зле е.

    7 5 Отговор

    До коментар #28 от "западните престъпници":

    По зле.

    21:21 15.11.2025

  • 33 Ъъъъъъъъъ

    33 2 Отговор

    До коментар #14 от "Този е съоучастник на военнопрестъпници":

    "Ние пък четеме, че 2026 г. в ЕС...."

    А пък ние четем, че ЕС върви към разпад. И Украйна само ускорява този разпад. Освен всичко друго като дългове, фалити и т.н, там вече има има разделение, което става все по-голямо и не може да бъде скрито, въпреки свирепата пропаганда в тази посока. И заглавието е поредния пример за рсзделението - Euroclear ще съди ЕС.... Брюксел ще съди Европа.... 🤣
    Хахахаха.... 🤣

    21:30 15.11.2025

  • 34 Бай той Толстой

    30 3 Отговор
    Това няма да спаси Европа.Тя ще бъде разчленена и изнасилена от джагалеските!!!

    21:31 15.11.2025

  • 35 Факт

    26 1 Отговор
    Явно не може с един СМС да се изземват активи!

    21:34 15.11.2025

  • 36 000

    28 2 Отговор
    Разпада на ес става неудържим.

    21:54 15.11.2025

  • 38 Хеми значи бензин

    1 13 Отговор

    До коментар #27 от "Хохо Бохо":

    Канарските острови имат доказан потенциал от пфшорни нефтени и газови находища във Франция е същото целият Бискайски залив е пълен с офшорни нахофища около Биариц например.

    22:01 15.11.2025

  • 39 Гаранция

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "оня":

    Ще ги пипне. Някъде.....!

    22:09 15.11.2025

  • 41 ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЕВ ДРЕМЕВ НО ПАЧКОВ

    3 5 Отговор
    МАЛКА НОВОНИЧКА КАСАЕЩА ОСТАТАКА ЖИВУЩИ ОЩЕ Е БЪЛГАРИЯ.
    БОНУСИ И 13та 14-та ЗАПЛАТА СА САМНИТЕЛНИ И НЕОБОСНОВАНО ХАРЧОВЕ ОТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИСКИЯ СЕКТОР И МАЙ СЕГА ИЛИ ЗАНАПРЕД НЯМА ДА ИМА.
    СЪЩО И КОЛЕДНИ И ВРЛИГДЕНСКИ ПОДАРЪЦИ ПАРИЧНИ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ.
    СЪЩО И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА НАДУТИТЕ ЗАПЛАТИ КОРИГИРАНЕ В БЮДЖЕТНИЯ АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЕКТОР.
    КАЗА ДЕНИЦА ЦАЧЕВА НА СКОРО.
    А ТОВА ЧЕ ГРУПИЧКАТА ХОТЕЛИЕРА ЖЕЛЯЗКОВ ПОЖЕРНИКАРА ПОЛИЦАЙ Б.БОРИСОВ И НОВИЯ АРТИСТ ГОЛЯМОТО.Д. ПЕЕВСКИ ЩЕ ГИ ПОДВЕДЪТ ПОД ОДГОВОРНОСТ ЗАЕДНО СЪС СПЕЦОВ И СЪОЧАСТНИЦИТЕ ОТ ИМАЛО ТАКЪВ НАРОД И НОВОТО Б.С.П. МНОЗИНСТВОТО ГЛАВАТАРИТЕ НА ПОЛ.ПАРТИЙТЕ РАНО ИЛИ КЪСНО Е ЯСНО. НО ЛОШОТО Е ЧЕ ТОВАРА ЩЕ ГО НОСЯТ ЕСИЧКИ ДРУГИ Е БЪЛГАРИЯ.
    ЗА ДА ТРЪГНАТ ЗА НАПРЕД НЕШАТА НЕЗАВИСИМО В ЕВРО ИЛИ ЛЕВА ТРЯБВА НОВИ ЗАКОНИ ЗА ПРОТЕСТИ МИТИНГИ ОТКАЗ БЕЗДЕЙСТВИЕ СЪБОТИРАНЕ НЕРАБОТЕНЕ ЕЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТА ОБОСОБЕНИ ЗА ТАКИВА НЕЩА И СЛЕД ТОВА РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ КАТО СЪКРАШЕНИЯ ПРЕСТРУКТОРИРАНЕ ВЛИЕАНЕ НАМАЛЯВАНЕ И Т.Н. НАЛОЖИТЕЛНО Е .СЪШО И ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДОНАБОРНАТА ВОЕННА СЛУЖБА КАЗАРМА. ИНАЧЕ НЕЩАТА ШЕ СЕ ВЛОШАТ МНОГО ПОВЕЧЕ.

    22:17 15.11.2025

  • 42 ?????

    22 2 Отговор
    Не зная що ме изтрихте, но ще се повторя.
    "Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе."
    Ото фон Бисмарк

    22:18 15.11.2025

  • 43 Име

    5 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:19 15.11.2025

  • 44 Барт де Вевер

    8 1 Отговор
    Любимец на белгийското общество. Интелигентен и духовит професор. Обича да цитира латинските класици. Истински патриот!

    23:48 15.11.2025

  • 45 Абе напазвайте се

    13 1 Отговор
    "Когато плюем по Русия, тя се избърсва
    Но ако Русия плюне, всички ще се издавим"
    М.Татчър

    02:08 16.11.2025