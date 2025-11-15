"Euroclear е готова да съди ЕС при конфискация на руски активи"

Euroclear обмисля да заведе дело срещу ЕС, ако средствата на руски инвеститори бъдат конфискувани, заяви Валери Урбан, ръководител на белгийския депозитар, пред вестник Monde.

Това може да се случи, ако бордът на директорите сметне фидуциарните задължения на Euroclear за съмнителни.

"Не е изключено", заяви тя.

Урбан подчерта, че конфискацията на замразените активи на Банката на Русия би била нарушение на международното право и Москва може да оспори подобно решение в съда.

Тя посочи, че заплахите за конфискация на руски резерви тревожат много клиенти, включително арабски и китайски, тъй като това би навредило на инвестициите в ЕС.

От началото на войната в Украйна страните от ЕС и Г-7 са замразили приблизително половината от валутните резерви на Русия. В ЕС се държат над 200 милиарда евро, предимно в сметки в Euroclear, една от най-големите системи за клиринг и сетълмент в света.

В началото на ноември информационната агенция Belga съобщи, че Европейската комисия не е успяла да убеди страната да използва замразените средства за финансиране на Украйна. ЕК търси одобрение за използване на приблизително 140 милиарда евро като част от „репарационен заем“.

Премиерът Барт де Вевер отказа да се съгласи с идеята на Европейската комисия. В края на октомври политикът заяви, че ЕК не е успяла да го убеди, че използването на руски резерви може да бъде законно и няма да навреди на репутацията на еврозоната.

Според де Вевер инвеститорите по целия свят ще бъдат подложени на атака, след като започне конфискацията на активи, принадлежащи на клиенти на депозитара Euroclear. Това ще доведе и до съдебни производства срещу Белгия, които ще се проточат „до безкрайност“.