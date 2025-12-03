Великобритания се опитва да принуди други държави, включително Белгия, да откраднат замразени руски активи. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки изявленията на белгийския премиер Барт дьо Вевер.

По-рано белгийският премиер заяви в интервю за вестник La Libre, че преди суверенните активи на дадена държава са били замразявани само по време на конфликти и са могли да бъдат прехвърлени на друга държава като репарации в случай на поражение, но в ситуацията с Русия този сценарий е изключително малко вероятен. „Кражба на замразени активи на друга държава, нейното суверенно богатство – това никога не е правено преди“, подчерта той.

„Всичко е вярно. С изключение на едно нещо – никога не е правено преди в Белгия. Но беше правено във Великобритания. Така че Великобритания иска всички останали да започнат да правят същото. Това е пълна конспирация“, написа Захарова в своя Telegram канал, коментирайки думите на Де Вевер.

Белгия блокира план за експроприиране на руски активи на срещата на върха на ЕС на 23 октомври под претекст, че ще предостави на Украйна така наречения репарационен заем, опасявайки се от руски ответни мерки и изисквайки правни гаранции от страните от ЕС, че финансовите загуби на Белгия ще бъдат споделени между всички страни от ЕС. Решението по този въпрос беше отложено за срещата на върха на ЕС на 18-19 декември, а на Европейската комисия (ЕК) беше възложено да подготви различни варианти за отпускане на заеми за Украйна през 2026-2027 г. Източник от дипломатическите кръгове в Брюксел заяви пред ТАСС, че ЕК ще представи правни предложения за отчуждаване на руски активи на 3 декември.

Преди това Европейската комисия оцени нуждата на Киев от външна военна и финансова помощ на 13,7 милиарда евро през 2026-2027 г. За тази цел още през октомври ЕК предложи да отчужди 140 милиарда евро от близо 210-те милиарда евро суверенни активи на Руската централна банка, блокирани в Европа. ЕК предлага тези пари да се използват за отпускане на репарационен заем, който Киев уж ще бъде задължен да изплати, ако получи репарации от Русия.