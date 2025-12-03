Новини
Бизнес »
Великобритания иска да принуди Белгия да открадне замразени руски активи
  Тема: Украйна

Великобритания иска да принуди Белгия да открадне замразени руски активи

3 Декември, 2025 17:11 940 21

  • мария захарова-
  • русия-
  • белгия-
  • замразени-
  • активи

Мария Захарова коментира изявление на белгийския премиер

Великобритания иска да принуди Белгия да открадне замразени руски активи - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Великобритания се опитва да принуди други държави, включително Белгия, да откраднат замразени руски активи. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки изявленията на белгийския премиер Барт дьо Вевер.

По-рано белгийският премиер заяви в интервю за вестник La Libre, че преди суверенните активи на дадена държава са били замразявани само по време на конфликти и са могли да бъдат прехвърлени на друга държава като репарации в случай на поражение, но в ситуацията с Русия този сценарий е изключително малко вероятен. „Кражба на замразени активи на друга държава, нейното суверенно богатство – това никога не е правено преди“, подчерта той.

Още новини от Украйна

„Всичко е вярно. С изключение на едно нещо – никога не е правено преди в Белгия. Но беше правено във Великобритания. Така че Великобритания иска всички останали да започнат да правят същото. Това е пълна конспирация“, написа Захарова в своя Telegram канал, коментирайки думите на Де Вевер.

Белгия блокира план за експроприиране на руски активи на срещата на върха на ЕС на 23 октомври под претекст, че ще предостави на Украйна така наречения репарационен заем, опасявайки се от руски ответни мерки и изисквайки правни гаранции от страните от ЕС, че финансовите загуби на Белгия ще бъдат споделени между всички страни от ЕС. Решението по този въпрос беше отложено за срещата на върха на ЕС на 18-19 декември, а на Европейската комисия (ЕК) беше възложено да подготви различни варианти за отпускане на заеми за Украйна през 2026-2027 г. Източник от дипломатическите кръгове в Брюксел заяви пред ТАСС, че ЕК ще представи правни предложения за отчуждаване на руски активи на 3 декември.

Преди това Европейската комисия оцени нуждата на Киев от външна военна и финансова помощ на 13,7 милиарда евро през 2026-2027 г. За тази цел още през октомври ЕК предложи да отчужди 140 милиарда евро от близо 210-те милиарда евро суверенни активи на Руската централна банка, блокирани в Европа. ЕК предлага тези пари да се използват за отпускане на репарационен заем, който Киев уж ще бъде задължен да изплати, ако получи репарации от Русия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дис ис бритиш хом...

    28 1 Отговор
    Така е забогатяла британската империя, чрез мародерства!

    17:13 03.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Британия

    2 12 Отговор
    Захарова иска да прави ръкопашна с ръка на британските мъжки фалоси

    Коментиран от #16

    17:15 03.12.2025

  • 4 Любител на тихоокеанските ценности

    19 2 Отговор
    Пиратската държава може да си смени кожата но не и нрава.Като са такива тарикати да плащат те самите и да хвърлят в кацата без дъно.

    17:19 03.12.2025

  • 5 Путин нинджата

    2 9 Отговор
    Сорос ми заповяда да сме "многоходови"

    17:21 03.12.2025

  • 6 в кралството

    8 1 Отговор
    както и други в Европа бъркат с исканията си Белгия с България.

    17:24 03.12.2025

  • 7 Фактолог

    1 16 Отговор
    Тия пари МОСКВА ги е откраднала от поробените народи. Трябва да се върнат на тях.

    17:28 03.12.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 1 Отговор
    Венецианците в сититУ диктува на евродобитъка какво да прави .

    17:28 03.12.2025

  • 9 Дориана

    11 1 Отговор
    Точно затова Франция, Германия и Великобритания ще пострадат най- много при ескалацията на войната, която те ежедневно провокират и привличат към себе си. Така, че получават това, което са посели- война.

    17:29 03.12.2025

  • 10 Пич

    15 1 Отговор
    Ако Русия бахтъса Острова с един Посейдон , целият свят ще заживее по добре !!! Дори и американците ще заживеят по добре !!! Кръвосмесителите са най големият враг на Европа!!!

    17:31 03.12.2025

  • 11 койдазнай

    1 10 Отговор
    Това е само защото Путин се опитва да открадне земите на Украйна. С цената на милиони убити!

    17:39 03.12.2025

  • 12 бай Кольо

    7 1 Отговор
    Ингилизите май си просят зануляване!

    17:43 03.12.2025

  • 13 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 1 Отговор
    Мецан ще нашока канчето на наглобритите .

    17:44 03.12.2025

  • 14 Британците

    7 1 Отговор
    силно желаят мецана да ги посгази или иначе казано "Да ударят с глава горният праг за да видят долния!"

    17:48 03.12.2025

  • 15 Аоо

    7 1 Отговор
    Съвсем в стила на Лондон. Друг да натопи, а тя дефакто да ги окраде.

    17:52 03.12.2025

  • 16 Гожи

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Британия":

    Тъпо парче си Британия

    Коментиран от #17

    17:53 03.12.2025

  • 17 По добре

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Гожи":

    Тъпо парче, отколкото надут пуяк който се има за умен

    17:57 03.12.2025

  • 18 Госあ

    2 2 Отговор
    Тоя отвратителен мъглив остров населен от инцести и други отпадъци, трябва да бъде заличен. На никой няма да липсва. крадци, убийци и интриганти

    Коментиран от #20

    18:05 03.12.2025

  • 19 Госあ

    1 2 Отговор
    Тъпанарите от острова още си мислят, че кинтите играят нек’ва роля. Преди да направи Германия свръхсила, Хитлер събра марките и ги изФърли у кофата.

    Коментиран от #21

    18:11 03.12.2025

  • 20 Британия

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Госあ":

    Какво чакат защо не го направят вече и да ни избавят от мъката

    18:17 03.12.2025

  • 21 Британия

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Госあ":

    Кинтите винаги имат сила

    18:18 03.12.2025