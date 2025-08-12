Не е ясно дали замразените руски активи ще са тема на онлайн срещата на върха на ЕС

Европейската комисия (ЕК) не е потвърдила, че бъдещето на замразените руски активи ще бъде обсъдено на предстоящата онлайн среща на върха на лидерите на водещи страни от ЕС, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и президента на САЩ Доналд Тръмп на 13 август. Това заяви представителят на пресслужбата на Европейската комисия Ариана Подеста на брифинг в Брюксел.

„Не мога да потвърдя, че замразените активи ще бъдат обсъдени“, каза тя.

Подеста припомни, че на 11 август Европейската комисия е получила третия транш от конфискуваните приходи от реинвестирането на незаконно блокирани руски суверенни активи в размер на 1,6 млрд. EUR. По-рано Европейската комисия съобщи, че 95% от тези пари ще отидат за плащания по международни заеми за Украйна, включително тези, предоставени от Европейския съюз и неговите държави членки, а останалите 5% (80 млн. EUR) ще бъдат прехвърлени за „спешни военни нужди на Украйна“. Доставките на оръжие на стойност тези 80 милиона евро ще се извършват чрез Европейския фонд за мир.

Около 200 млрд. EUR руски суверенни активи са замразени в Европейския съюз, като по-голямата част от тях са в сметките на депозитара Euroclear в Белгия.