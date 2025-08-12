Новини
Не е ясно дали замразените руски активи ще са тема на онлайн срещата на върха на ЕС
  Тема: Украйна

12 Август, 2025 14:21 482 6

Тя ще се проведе на 13 август - два дни преди срещата на върха между Тръмп и Путин

Не е ясно дали замразените руски активи ще са тема на онлайн срещата на върха на ЕС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия (ЕК) не е потвърдила, че бъдещето на замразените руски активи ще бъде обсъдено на предстоящата онлайн среща на върха на лидерите на водещи страни от ЕС, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и президента на САЩ Доналд Тръмп на 13 август. Това заяви представителят на пресслужбата на Европейската комисия Ариана Подеста на брифинг в Брюксел.

„Не мога да потвърдя, че замразените активи ще бъдат обсъдени“, каза тя.

Още новини от Украйна

Подеста припомни, че на 11 август Европейската комисия е получила третия транш от конфискуваните приходи от реинвестирането на незаконно блокирани руски суверенни активи в размер на 1,6 млрд. EUR. По-рано Европейската комисия съобщи, че 95% от тези пари ще отидат за плащания по международни заеми за Украйна, включително тези, предоставени от Европейския съюз и неговите държави членки, а останалите 5% (80 млн. EUR) ще бъдат прехвърлени за „спешни военни нужди на Украйна“. Доставките на оръжие на стойност тези 80 милиона евро ще се извършват чрез Европейския фонд за мир.

Около 200 млрд. EUR руски суверенни активи са замразени в Европейския съюз, като по-голямата част от тях са в сметките на депозитара Euroclear в Белгия.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На ЕС иЕК

    6 1 Отговор
    Никога нищо не им е ясно затова скоро ще се разпаднат

    14:24 12.08.2025

  • 2 Темата ще бъде

    4 0 Отговор
    Сега кой ще ги върне с вересиите/ лихвите/? А сега поименно кой гласува.?!

    14:42 12.08.2025

  • 3 И кво ?!

    4 0 Отговор
    " онлайн ! срещата на върха на ЕС " ??? Какъв "връх" бе ? 😄 Вие сте Дъното на русофобията и простотията !

    Коментиран от #4

    14:46 12.08.2025

  • 4 456

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "И кво ?!":

    Какво е това " кво" ? Ако си искал да кажеш какво се пише и изговаря кАКво.

    14:58 12.08.2025

  • 5 бибитков

    0 0 Отговор
    Има едни руски 300декара на Камчия. Те замразен актив ли са? И кой келеш ги продаде на чужда държава?

    15:07 12.08.2025

  • 6 Не не са

    0 0 Отговор
    Същото е и за което се плочи този от снимката.Кой продаде територия във Варна на НАТО?

    15:11 12.08.2025