В Турция: Отказът от евтини руски енергийни ресурси ще предизвика инфлация и спад на производството

Отказът на Турция да разчита на руските енергийни доставки може да ускори инфлацията и да забави производството, а преминаването към алтернативни източници би било голяма грешка за Анкара, смята турският анализатор и икономист Серхат Латифоглу.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Анкара възнамерява да спре да купува руски петрол. Разговорите му с турския президент Реджеп Ердоган се проведоха във Вашингтон на 25 септември. Коментирайки тези изявления, руският външен министър Сергей Лавров отбеляза, че Русия уважава позицията на Турция и е уверена, че Анкара ще действа в нейните национални интереси.

Латифоглу отбеляза, че западните санкции вече са повлияли на руско-турската търговия. „Знаете, че санкциите на САЩ и Европейския съюз срещу Русия са в сила от дълго време. Това доведе до известен спад във външната търговия между Русия и Турция. Това може да се влоши донякъде“, каза анализаторът.

Според него, натискът на Вашингтон се усеща особено остро в енергийния сектор.

„Газът от Русия идва в Турция на ниска цена, независимо от всичко. Ще може ли Турция да намери такава алтернатива? Това е голям въпрос. Ако Анкара премине към по-скъп вариант, както се случи в ЕС, това неминуемо ще предизвика инфлация и забавяне на производството. От тази гледна точка, преминаването към алтернативни източници извън Русия би било голяма грешка“, отбеляза експертът пред РИА Новости.

Според Bloomberg, Анкара и Москва преговарят за удължаване на два големи договора за доставка на газ по тръбопроводи, като поддържат годишен обем от приблизително 22 милиарда кубически метра. Договорите между „Газпром Експорт“, дъщерно дружество на „Газпром“, и турската държавна компания „Боташ“ изтичат през 2025 г. Тези договори се отнасят до 16 милиарда кубически метра по „Син поток“ и 5,75 милиарда по „Турски поток“.

Според Турския регулаторен орган за енергийните пазари (EPDK), руският петрол е представлявал 66% от турския внос през 2024 г., докато газът - 41%. При тези условия, отбелязва вестник „Економим“, Анкара се стреми да разшири „кошницата с алтернативни доставки“.

Турски дипломатически източник заяви пред РИА Новости, че след призива на САЩ да се откаже от руския петрол, Турция не е променила енергийната си политика, но е ускорила процеса на диверсификация на доставчиците.