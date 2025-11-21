Мъри Стоилов със забележително постижение в Турция

На този ден преди две години Станимир Стоилов официално стана треньор на турския Гьозтепе. През този период Мъри върна отбора в елита на страната, а освен това го превърна в един от най-сериозните кандидати за представител на южната ни съседка за евротурнирите.

58-годишният специалист е водил "жълто-червените" в 78 мача до момента, в които е спечелил средно по 1.79 точки.

Гьозтепе е отборът, който най-често е сменял своя треньор сред тези в Суперлигата в момента от сезон 1958/59 насам - цели 98 пъти. Аднан Сювари е най-дълго задържалият се на поста - 6 години, 10 месеца и 25 дни. Той е със статут на легенда в измирския клуб, като на негово име е кръстена базата на отбора в Урла.

Стоилов вече е №1 сред чуждестранните наставници в историята на "Гьоз-Гьоз" със своите 24 месеца на позицията.

През последните години турската Суперлига значително вдигна нивото си, но и се превърна в мелачка за треньори, като за много от тях е трудно да се задържат за по-дълъг период от време в един клуб. Именно това прави и постижението на Стоилов още по-значимо. Именити специалисти като Жозе Моуриньо (Фенербахче), Оле Гунар Солскяер и Джовани ван Бронкхорст (Бешикташ) се провалиха край Босфора и бяха уволнени.

Сред настоящите треньори в Суперлигата най-дълго начело на отбора си е Окан Бурук от Галатасарай. Специалистът води "Джим Бом" от сезон 2022/23. След него е треньор №1 на България за 2024 година Станимир Стоилов. Третата позиция се държи от Томас Райс. Германецът е треньор на Самсунспор от лятото на 2024 година.

За две години Мъри си изгради сериозна репутация в Турция. През миналата кампания той изведе Гьозтепе до полуфинал за Купата на страната за първи път от 50 години насам. Отборът му остана само на 4 точки от класиране в евротурнирите в първенството.

През това лято "жълто-червените" осъществиха един от най-значимите трансфери в историята на Суперлигата, след като продадоха бразилския нападател Ромуло за 20 млн. евро на РБ Лайпциг. Сумата може да нарастне с още 5 млн. евро с бонусите, които са лесно постижими.

В началото на сезона феновете на "Гьоз-Гьоз" издигнаха хореография с лика на българския специалист, което е показателна оценка за статута му сред тях и работата, която той, Цанко Цветанов и Йончо Арсов вършат.

Един от най-реномираните журналисти в Турция Уур Мелеке от beIN Sports казва за отбора на Стоилов. "Ако Гьозтепе беше един човек, вероятно щеше да е Ариен Робен. Знае се какво ще направи този отбор, но никой не може да намери решение. Точно както при Робен – въпреки че всички знаеха какво ще направи, не успяваха да вземат предпазни мерки. Той започна кариерата си като звезда и я завърши като такава. Гьозтепе е по същия начин“.

Наскоро президентът на местната футболна федерация Ибрахим Хаджъосманоолу даде за пример развитието на измирския клуб. "Гьозтепе трябва да бъде оценен. Не всичко става с пари. Казах го и на господин Мехмет Сепил и на чуждестранния му партньор (б.а. Sport Republic), че са много успешни, когато ме посетиха миналата година. Те имаха бюджет от 9 млн. евро, казаха го и тогава. Постиженията им с този бюджет са налице. Те купиха нападателите си за 2 млн. евро и ги продадоха за над 20 млн. евро".

След 12 изиграни кръга в Суперлигата през този сезон Гьозтепе заема пето място във временното класиране с 22 точки и е с най-добрата защита в лигата заедно с Галатасарай - с по едва шест допуснати гола. В неделя отборът на Стоилов приема Коджаелиспор.