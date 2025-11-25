„Калашников“ достави противодронови пушки МР-155

Концернът „Калашников“ е доставил на клиент гладкоцевни пушки МР-155, модернизирани за по-ефективни възможности за борба с дронове, според Telegram канала на концерна.

Ижевският механичен завод (ОАО ИМЗ, Концерн „Калашников“) изпълни договор за доставка на клиент на самозарядни пушки МР-155 в противодронова версия. „Благодарение на своите характеристики, МР-155 се използва активно по линията на съприкосновение и се превърна в един от най-популярните продукти за борба с дронове в зоната на СВО“, се казва в изявлението.

Този вариант е с планка Пикатини на цевната кутия, пълнител с голям капацитет (6 патрона калибър 12x76 мм) и се предлага с калъф и калъфи. Пушката може да бъде оборудвана едновременно с точков мерник и устройство за нощно виждане, което прави тази версия идеална за стрелба по движещи се цели по всяко време на деня.

Тази версия на пушката е разработена в ИМЗ и представена на форума „Армия-2024“. За основа на продукта е взета гладкоцевната полуавтоматична ловна пушка MP-155 с калибър 12/89. Пушката осигурява висока огнева мощност и може да се използва ефективно с боеприпаси 12-ти калибър с тегло 28 грама или повече.

„През 2025 г. ИМЗ значително увеличи производството на популярната полуавтоматична пушка MP-155. Компанията успя да увеличи обемите на производство чрез засилено развитие и подобрени производствени технологии“, отбеляза Михаил Мелников, управляващ директор на ИМЗ АД.

Източник: tass.ru