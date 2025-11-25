„Калашников“ достави противодронови пушки МР-155

Концернът „Калашников“ е доставил на клиент гладкоцевни пушки МР-155, модернизирани за по-ефективни възможности за борба с дронове, според Telegram канала на концерна.
Ижевският механичен завод (ОАО ИМЗ, Концерн „Калашников“) изпълни договор за доставка на клиент на самозарядни пушки МР-155 в противодронова версия. „Благодарение на своите характеристики, МР-155 се използва активно по линията на съприкосновение и се превърна в един от най-популярните продукти за борба с дронове в зоната на СВО“, се казва в изявлението.
Този вариант е с планка Пикатини на цевната кутия, пълнител с голям капацитет (6 патрона калибър 12x76 мм) и се предлага с калъф и калъфи. Пушката може да бъде оборудвана едновременно с точков мерник и устройство за нощно виждане, което прави тази версия идеална за стрелба по движещи се цели по всяко време на деня.
Тази версия на пушката е разработена в ИМЗ и представена на форума „Армия-2024“. За основа на продукта е взета гладкоцевната полуавтоматична ловна пушка MP-155 с калибър 12/89. Пушката осигурява висока огнева мощност и може да се използва ефективно с боеприпаси 12-ти калибър с тегло 28 грама или повече.
„През 2025 г. ИМЗ значително увеличи производството на популярната полуавтоматична пушка MP-155. Компанията успя да увеличи обемите на производство чрез засилено развитие и подобрени производствени технологии“, отбеляза Михаил Мелников, управляващ директор на ИМЗ АД.
Източник: tass.ru
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мечтая
Коментиран от #5, #18, #23
15:13 25.11.2025
2 Трол
15:14 25.11.2025
3 си дзън
Коментиран от #4
15:14 25.11.2025
4 Сталин
До коментар #3 от "си дзън":Си Дзън - Цун Кай Xvй
Коментиран от #7
15:17 25.11.2025
5 Сталин
До коментар #1 от "Мечтая":Мечти на глупак
15:17 25.11.2025
6 Защо ВСУ
Те са лоши като пушките ,нали СИ ДЗЪН ДРЪН
15:21 25.11.2025
7 Боруна Лом
До коментар #4 от "Сталин":МНОГО ДОБЪР ПРЕВОД ОТ КИТАЙСКИ! БРАВО!
15:23 25.11.2025
8 Обикновена ловджийска 12ти калибър
Коментиран от #12, #17
15:26 25.11.2025
9 Да я подобрят с надцевка която да има
Коментиран от #11
15:28 25.11.2025
10 Механик
Когато пишете статия, поне намерете някой дато мъъъничко да разбира по темата. За консултация, колкото.
15:30 25.11.2025
11 Механик
До коментар #9 от "Да я подобрят с надцевка която да има":А може ли да вградим един наш чушкопек. Зер ние нямаме с какво друго да с е похвалим.
Всичко внасяме, а изнасяме само миячи на чинии, бабогледачки, перачи, берачи на ягоди и хайдуци (мургави)
Коментиран от #13
15:32 25.11.2025
12 Защо ти не ги прои8веждаш
До коментар #8 от "Обикновена ловджийска 12ти калибър":Като са толкова тъпи и прости?
Коментиран от #14
15:40 25.11.2025
13 Чичо, аз съм от 4 годишен по военни
До коментар #11 от "Механик":Стрелбища израснал, преди да тръгна училище можех да сглобявам и разглобявам пистолет, така че не ми давай акъл защото нямаш стаж, ясно ли е.
15:44 25.11.2025
14 Защото аз ги ползвам,
До коментар #12 от "Защо ти не ги прои8веждаш":а не ги произвеждам. За това.
Коментиран от #15
15:48 25.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Един
Коментиран от #20, #26
15:58 25.11.2025
17 Оръжейник
До коментар #8 от "Обикновена ловджийска 12ти калибър":Хайде посочи поне един модел гладкоцевна пушка с фабричен монтаж на планка пикатини. За сега само уинчестър sx4 има гнезда за монтаж на уивър или пикатини база, но за монтаж на нощна оптика е необходимо да се набият стоманени втулки в гнездата и да се направи доста скъп тунинг. Тук става въпрос за специално военно оръжие. Тъй като ще стреля по техника, сигурно ползва стоманени проектили (съчми), има варминтова цев и инвекторни дроселни втулки.
Щот по твоята логика атомната бомба си е най-обикновена бомба (пиратка).
Коментиран от #19, #21
15:59 25.11.2025
18 дрън дрън
До коментар #1 от "Мечтая":Хубава мечта, но безполезна !
По-добре мечтай да няма зли хора, като путлер и останалите диктатори !
16:05 25.11.2025
19 Пак повтарям аз съм който ги
До коментар #17 от "Оръжейник":ползва тези играчки, не ме интересува историята, важното е да поразява целта.
И ми трябва резервна цев и изстрел докато пълня магазина.
16:10 25.11.2025
20 ДЕЕ СЕГА ФИРМА НАГАН И ДЕЕ СЕГА
До коментар #16 от "Един":ФИРМА ШМАЙЗЕР.....АКО СА ТОЛКОВА ВЕЛИКИ ЩЯХА ДА ДЪРЖАТ ПДВЕТРЕТИ ОТ СВЕТА КОЙТО СЕГА НОСИ АК.
16:33 25.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Анонимен
16:43 25.11.2025
23 Браво
До коментар #1 от "Мечтая":Ама ти чувал ли си натото (Сащ) да са живели и една година без война ?
17:00 25.11.2025
24 Знам за какво говоря, са за Ловджиите,
22 калибър с оптика, истински бягащ заек, в две педи дълбока трева на около 35 м. , а не некъф си картонен заек на стрелбище.
17:04 25.11.2025
25 665
17:11 25.11.2025
26 Еш па тоа
До коментар #16 от "Един":Е,те такъв шашкънин не бех виждал!
17:20 25.11.2025