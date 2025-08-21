Новини
Бизнес »
„Калашников“ започна доставки на подсилени бронирани каски

„Калашников“ започна доставки на подсилени бронирани каски

21 Август, 2025 20:37 478 2

  • каски-
  • калашников-
  • бронирани-
  • доставка

Куполът и е изработен от специално изделие от полиетилен със свръхвисоко молекулно тегло

„Калашников“ започна доставки на подсилени бронирани каски - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Компанията „Триада-ТКО“ (част от концерна „Калашников“) започна доставки на усъвършенствани бронирани каски с клас на защита Br2, съобщи пресслужбата на концерна.

„ООО „Триада-ТКО“ започна доставки на усъвършенствани бронирани каски с клас на защита Br2 до клиента. Новият продукт е сравним по площ на защита с универсалната бронирана каска с пълно ухо, която е на въоръжение с клас на защита Br1, но осигурява по-високо ниво на защита“, се казва в доклада.

Уточнява се, че куполът на бронираната каска е изработен от специално изделие от полиетилен със свръхвисоко молекулно тегло и (в случая на втория стандартен размер във версия „B“) има тегло около 1,35 кг и площ най-малко 11,5 кв. дм.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    3 1 Отговор
    Американски приятели искат да поръчат

    20:50 21.08.2025

  • 2 Сатана Z

    2 0 Отговор
    А Украинците си носят чували на фронта.

    20:54 21.08.2025