„Калашников“ започна доставки на подсилени бронирани каски

Компанията „Триада-ТКО“ (част от концерна „Калашников“) започна доставки на усъвършенствани бронирани каски с клас на защита Br2, съобщи пресслужбата на концерна.

„ООО „Триада-ТКО“ започна доставки на усъвършенствани бронирани каски с клас на защита Br2 до клиента. Новият продукт е сравним по площ на защита с универсалната бронирана каска с пълно ухо, която е на въоръжение с клас на защита Br1, но осигурява по-високо ниво на защита“, се казва в доклада.

Уточнява се, че куполът на бронираната каска е изработен от специално изделие от полиетилен със свръхвисоко молекулно тегло и (в случая на втория стандартен размер във версия „B“) има тегло около 1,35 кг и площ най-малко 11,5 кв. дм.