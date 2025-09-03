Boeing и Airbus отлагат доставките на нови товарни самолети

Американската компания Boeing и европейската компания Airbus отлагат доставките на нови самолети за товарни превозвачи, поради което авиокомпаниите са принудени да продължат да използват стари самолети, съобщи Financial Times.

„Дисбалансът между търсенето и предлагането на пазара на широкофюзелажни товарни самолети ще се влоши през следващите няколко години“, каза пред вестника Майкъл Стийн, главен изпълнителен директор на американската товарна авиокомпания Atlas Air.

Той добави, че „предстоящата вълна от остаряване на самолетите, съчетана с ограничени доставки на самолети“, ще усложни ситуацията в индустрията за въздушни товарни превози. От приблизително 630 широкофюзелажни товарни самолета, които в момента са в експлоатация по света, до 150 са достигнали 25-годишния си експлоатационен живот.

Boeing отлага доставките на 63 широкофюзелажни самолета, докато Airbus е отложил въвеждането в експлоатация на своите товарни самолети A350 до втората половина на 2027 г.

Главният изпълнителен директор на Saudia Cargo, саудитска товарна авиокомпания, заяви пред вестника, че на фона на трудностите с доставките на самолети много превозвачи работят върху начини за „удължаване на живота“ на самолети, които са на 30 или повече години. Той отбеляза, че експлоатацията на по-стари самолети е „технически безопасна, но финансово трудна“ поради високата цена на поддръжката и горивото. Проблемът с доставките може да доведе до по-високи цени на въздушните товари.

Според Международната асоциация за въздушен транспорт, самолетите представляват една трета от всички товарни превози в света, на стойност около 8,3 трлн. USD годишно. Бързият растеж на потока от стоки от азиатските страни към западните страни се превърна в основна причина за растежа на търсенето на въздушни товари през последните години.