Новини
Бизнес »
Boeing и Airbus отлагат доставките на нови товарни самолети

Boeing и Airbus отлагат доставките на нови товарни самолети

3 Септември, 2025 13:21 516 2

  • boeing-
  • airbus-
  • самолети-
  • карго-
  • доставка-
  • отлагане

Дисбалансът между търсенето и предлагането на пазара на широкофюзелажни товарни самолети ще се влоши през следващите няколко години

Boeing и Airbus отлагат доставките на нови товарни самолети - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската компания Boeing и европейската компания Airbus отлагат доставките на нови самолети за товарни превозвачи, поради което авиокомпаниите са принудени да продължат да използват стари самолети, съобщи Financial Times.

Дисбалансът между търсенето и предлагането на пазара на широкофюзелажни товарни самолети ще се влоши през следващите няколко години“, каза пред вестника Майкъл Стийн, главен изпълнителен директор на американската товарна авиокомпания Atlas Air.

Той добави, че „предстоящата вълна от остаряване на самолетите, съчетана с ограничени доставки на самолети“, ще усложни ситуацията в индустрията за въздушни товарни превози. От приблизително 630 широкофюзелажни товарни самолета, които в момента са в експлоатация по света, до 150 са достигнали 25-годишния си експлоатационен живот.

Boeing отлага доставките на 63 широкофюзелажни самолета, докато Airbus е отложил въвеждането в експлоатация на своите товарни самолети A350 до втората половина на 2027 г.

Главният изпълнителен директор на Saudia Cargo, саудитска товарна авиокомпания, заяви пред вестника, че на фона на трудностите с доставките на самолети много превозвачи работят върху начини за „удължаване на живота“ на самолети, които са на 30 или повече години. Той отбеляза, че експлоатацията на по-стари самолети е „технически безопасна, но финансово трудна“ поради високата цена на поддръжката и горивото. Проблемът с доставките може да доведе до по-високи цени на въздушните товари.

Според Международната асоциация за въздушен транспорт, самолетите представляват една трета от всички товарни превози в света, на стойност около 8,3 трлн. USD годишно. Бързият растеж на потока от стоки от азиатските страни към западните страни се превърна в основна причина за растежа на търсенето на въздушни товари през последните години.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядо поп

    4 0 Отговор
    Санкции му е майката!

    13:26 03.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.