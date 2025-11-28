BellaBakery.bg – сайт на годината

„Белла“, водещ производител и партньор на международните пазари, спечели първо място в престижния конкурс „Сайт на годината“ в категорията „Корпоративен сайт“.

Отличието е присъдено за bellabakery.bg, създаден с цел представяне на портфолиото на компанията с тестени продукти за експортни пазари и стратегически партньори.

Наградата е признание за успешната комбинация от модерна визия, потребителско изживяване и технологични решения, които улесняват клиентите от различни страни в процеса на информиран избор. Сайтът включва адаптивна структура на съдържанието, продуктови представяния и интелигентна навигация по категории.

„Тази награда е признание за усилията ни да бъдем достъпни, прозрачни и конкурентоспособни на глобалния пазар. Новият сайт не е просто дигитална витрина – той е платформа, която свързва нашия продукт с нуждите на партньорите и потребителите в над 20 държави. Благодарим на екипа на eDesign Interactive за съвместната работа,“ коментира по повод наградата Микаела Витанова – мениджър „Маркетинг и бизнес развитие“.

Портфолиото с тестени продукти на „Белла“ включва баници с различни размери и пълнежи, точени кори, пици, тесто за пици, бутер тесто, бугаца и др. R&D екипът на „Белла“ е от експерти с богат международен опит в разработването на нови иновативни продукти за различните пазари по света в съответствие с предпочитанията на потребителите и клиентите.

Конкурсът се организира за осма поредна година от Фондация за активно развитие на уеб и отличава най-успешните онлайн проекти в България. Тази година в него участваха 164 проекта в 15 категории, оценени от 53-ма утвърдени специалисти в сферата на програмирането, UX дизайна, дигиталните комуникации и маркетинга.