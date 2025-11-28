Новини
Бизнес »
BellaBakery.bg – сайт на годината

BellaBakery.bg – сайт на годината

28 Ноември, 2025 11:54, обновена 28 Ноември, 2025 11:56 397

  • белла-
  • сайт-
  • награда

Сайтът представя портфолиото на „Белла“ с тестени продукти за експортни пазари и стратегически партньори

BellaBakery.bg – сайт на годината - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Белла“, водещ производител и партньор на международните пазари, спечели първо място в престижния конкурс „Сайт на годината“ в категорията „Корпоративен сайт“.

Отличието е присъдено за bellabakery.bg, създаден с цел представяне на портфолиото на компанията с тестени продукти за експортни пазари и стратегически партньори.

Наградата е признание за успешната комбинация от модерна визия, потребителско изживяване и технологични решения, които улесняват клиентите от различни страни в процеса на информиран избор. Сайтът включва адаптивна структура на съдържанието, продуктови представяния и интелигентна навигация по категории.

„Тази награда е признание за усилията ни да бъдем достъпни, прозрачни и конкурентоспособни на глобалния пазар. Новият сайт не е просто дигитална витрина – той е платформа, която свързва нашия продукт с нуждите на партньорите и потребителите в над 20 държави. Благодарим на екипа на eDesign Interactive за съвместната работа,“ коментира по повод наградата Микаела Витанова – мениджър „Маркетинг и бизнес развитие“.

Портфолиото с тестени продукти на „Белла“ включва баници с различни размери и пълнежи, точени кори, пици, тесто за пици, бутер тесто, бугаца и др. R&D екипът на „Белла“ е от експерти с богат международен опит в разработването на нови иновативни продукти за различните пазари по света в съответствие с предпочитанията на потребителите и клиентите.

Конкурсът се организира за осма поредна година от Фондация за активно развитие на уеб и отличава най-успешните онлайн проекти в България. Тази година в него участваха 164 проекта в 15 категории, оценени от 53-ма утвърдени специалисти в сферата на програмирането, UX дизайна, дигиталните комуникации и маркетинга.


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини