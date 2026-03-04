Сиярто: Русия гарантира доставките на петрол и газ за Унгария на фиксирани цени

Унгария получи гаранции от Русия за доставки на петрол и газ на фиксирани цени, въпреки трудната ситуация на световните енергийни пазари поради конфликта в Близкия изток. Това обяви унгарският външен министър Петер Сиярто след посещението си в Москва и среща с руския президент Владимир Путин в Кремъл.

„Добрата новина е, че имаме гаранция за доставките на петрол и природен газ за Унгария, въпреки международната криза на енергийния пазар. Дадена ни е гаранция, че Русия ще ни доставя на същите цени, въпреки продължаващата война в Иран. Това ще гарантира не само сигурността на енергийните доставки на Унгария, но и ниските сметки за комунални услуги“, каза Сиярто във видео обръщение, излъчено от телевизионния канал M1.

Той отбеляза също, че Унгария и Русия са се споразумели да използват алтернативни маршрути за доставка на енергия, ако е необходимо.

Сиярто смята, че „поради войната в Иран и нейните последици, като например затварянето на Ормузкия проток, може да се стигне до рязко покачване на цените както на пазарите на природен газ, така и на петрол в Европа и в световен мащаб“. При тези обстоятелства стабилните доставки от Русия в съответствие със съществуващите договори са от решаващо значение за енергийната сигурност на Унгария, подчерта министърът.

Руски петрол не се доставя по тръбопровода „Дружба“ от 27 януари. Будапеща и Братислава са убедени, че Киев блокира транзита по политически причини.

На 15 февруари Унгария и Словакия поискаха от Хърватия да разреши доставките на руски суров петрол по Адриатическия тръбопровод. Очаква се той да бъде доставен до хърватското пристанище Омишаль по море. Унгарското правителство също така реши да предостави на MOL 250 000 тона петрол от стратегическите си резерви за рафинерията си. Тези доставки ще стигнат за три месеца.