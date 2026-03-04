Новини
Бизнес »
Сиярто: Русия гарантира доставките на петрол и газ за Унгария на фиксирани цени

Сиярто: Русия гарантира доставките на петрол и газ за Унгария на фиксирани цени

4 Март, 2026 22:21 592 14

  • петер сиярто-
  • владимир путин-
  • русия-
  • унгария-
  • петрол-
  • цени-
  • споразумение

Двете страни са се споразумели да използват алтернативни маршрути за доставка на енергия, ако е необходимо

Сиярто: Русия гарантира доставките на петрол и газ за Унгария на фиксирани цени - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Унгария получи гаранции от Русия за доставки на петрол и газ на фиксирани цени, въпреки трудната ситуация на световните енергийни пазари поради конфликта в Близкия изток. Това обяви унгарският външен министър Петер Сиярто след посещението си в Москва и среща с руския президент Владимир Путин в Кремъл.

„Добрата новина е, че имаме гаранция за доставките на петрол и природен газ за Унгария, въпреки международната криза на енергийния пазар. Дадена ни е гаранция, че Русия ще ни доставя на същите цени, въпреки продължаващата война в Иран. Това ще гарантира не само сигурността на енергийните доставки на Унгария, но и ниските сметки за комунални услуги“, каза Сиярто във видео обръщение, излъчено от телевизионния канал M1.

Той отбеляза също, че Унгария и Русия са се споразумели да използват алтернативни маршрути за доставка на енергия, ако е необходимо.

Сиярто смята, че „поради войната в Иран и нейните последици, като например затварянето на Ормузкия проток, може да се стигне до рязко покачване на цените както на пазарите на природен газ, така и на петрол в Европа и в световен мащаб“. При тези обстоятелства стабилните доставки от Русия в съответствие със съществуващите договори са от решаващо значение за енергийната сигурност на Унгария, подчерта министърът.

Руски петрол не се доставя по тръбопровода „Дружба“ от 27 януари. Будапеща и Братислава са убедени, че Киев блокира транзита по политически причини.

На 15 февруари Унгария и Словакия поискаха от Хърватия да разреши доставките на руски суров петрол по Адриатическия тръбопровод. Очаква се той да бъде доставен до хърватското пристанище Омишаль по море. Унгарското правителство също така реши да предостави на MOL 250 000 тона петрол от стратегическите си резерви за рафинерията си. Тези доставки ще стигнат за три месеца.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 6 Отговор
    В България бензина лети нагоре.

    22:22 04.03.2026

  • 2 ООрана държава

    10 3 Отговор
    Ние сме пр0сти урсуланци и ще си купим на 200 долара барела петролец

    22:23 04.03.2026

  • 3 Путлер ге я

    3 7 Отговор
    Когато Пуслер затъна в Украйна и му окупираха части от Русия, Иран веднага му помогна с ракети и дронове. Когато нападнаха Иран, Путлер ге а каза "съболезнования". 🙈🙈🙈

    Коментиран от #14

    22:24 04.03.2026

  • 4 койдазнай

    1 5 Отговор
    А с парите от Унгария и Словакия, убива украинци. И до сега, според руският президент са убили над 2 млн.

    22:27 04.03.2026

  • 5 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Русские своих не бросают! или на български:

    "Приятел в нужда се познава"

    22:27 04.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    5 3 Отговор
    Урсула:
    - Немой , недей..... лично ще дуам на верните мелници, и криза няма да има....

    22:28 04.03.2026

  • 8 хаха

    3 4 Отговор
    По време на интервюто за ATV, Сиярто е попитан защо цените на горивата в Унгария са с 5% по-високи от цените в ЕС, въпреки че купуват евтин руски петрол. Той няма очевиден отговор.

    ХАХАХА!

    Коментиран от #11

    22:28 04.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Рoссия

    2 0 Отговор
    Путин възложи на правителството да изработи пълното изтегляне на Русия от газовия пазар на ЕС.

    22:32 04.03.2026

  • 11 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    Акциза всъщност. Акциза е наложен Маккинли да им регулира цените в посока наштабанка. На унгарски е ващабанка. А в Брюксел е мойтабанка. И така или иначе отчитаме малко и на Урсула. И джоба ми. И на Бг за акциза , Благодаря.

    22:37 04.03.2026

  • 12 ЕСССР

    3 0 Отговор
    А Другарката Урсула, ще ги плаща на десеторни, ако изобщо някой й продаде!

    22:45 04.03.2026

  • 13 неведоми са пътищата…

    2 0 Отговор
    скоро унгария да не почне да продава горива на ЕС

    22:45 04.03.2026

  • 14 лекувай се

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Путлер ге я":

    така до никаде няма да стигнеш !

    22:46 04.03.2026