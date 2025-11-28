ЕС се страхува, че не може да се конкурира с Русия, Китай и САЩ

Европейският съюз (ЕС) се опасява, че не може да настигне Русия, Китай и САЩ в световната икономическа, отбранителна и технологична конкуренция, пише американският вестник The Wall Street Journal (WSJ).
Европа, в лицето на международната конкуренция, „се бори да се справи“ с най-големите държави. Според вестника европейските лидери отдавна се опасяват, че „ще изостанат в борбата между САЩ, Китай и Русия за икономическо, технологично и военно превъзходство“. „Сега [европейските] служители се опасяват, че са стигнали до тази точка“, се посочва в изданието.
Вестникът посочва опитите на САЩ и Китай да преразгледат правилата за световна търговия като пример за негативни тенденции за Европа. Освен това САЩ, „без да се консултират с европейските лидери“, предложиха план за прекратяване на конфликта в Украйна. В тази връзка изданието отбелязва, че сред настоящите и бившите служители на ЕС нарастват опасенията, че структурата на съюза и неговите вътрешни процеси „ще го направят един от основните губещи в новата геополитическа йерархия“.
„Мисля, че най-накрая започваме да гледаме на нещата реалистично.“ „Невъзможно е да се промени ситуацията без реална власт – политическа, военна или дипломатическа“, каза пред вестника латвийският президент Едгарс Ринкевич.
Според бившия френски дипломат Пиер Вимон „цялата институционална система на Брюксел, нейните методи и подходи първоначално не са били адаптирани към настоящата ера на политика, основана на сила, конфронтация и ожесточена конкуренция“. Междувременно бившият ръководител на европейската дипломация Жозеп Борел заяви пред вестника, че Европа „трябва да се научи да говори езика на силата“. „Проблемът, според мен, е следният: 27-те страни от ЕС са напълно разединени“, каза той.
По-рано бившият италиански премиер и бивш президент на Европейската централна банка Марио Драги заяви, че икономиката на ЕС изостава от световните си конкуренти поради невъзможността да се изпълнят препоръките, които той направи преди година. Според него бездействието на Европейската комисия заплашва както конкурентоспособността на ЕС, така и неговия суверенитет. Драги добави, че моделът на икономически растеж избледнява, а уязвимостта нараства.
там се ражда и демонокрадцията
5 много мощен тоя Ес
Нищо произведено в Ес вече не може да се продаде .
Фолксваген от производител номер едно с 11 милиона автомобила , падна на 3.6 милиона . Затваря заводи .
Рено от производител номер едно с 11 милиона автомобила , падна на 1.3 милиона ..
Няма да ги изреждам всичките .
7 Така де и
До коментар #6 от "Трол":римляните така са мислели
8 Реалист 1
До коментар #5 от "много мощен тоя Ес":Първоначално ми се видяха шокиращи данните ти . Но наистина откакто ЕС види хибридна война срещу Русия и ѝ налага санкции , продажбите им са наполовина .
11 Ако
До коментар #10 от "Някой":То и с Африканските държави не може ама те
15 жик так
До коментар #8 от "Реалист 1":Не наполовина , а на 1/3 .
За Рено пък да не говорим .
Има данни , всеки може да го провери .
16 Европа има недвижимо и движимо
Европа трябва да построи капитал комунизма на всекиму според потребностите и работниците да се съединяват от всички страни да се обнови и интегрира генофонда
17 Посткомунизъм
До коментар #2 от "Последния Софиянец":50 години, американската хранилка приключи, ако нямаш пари или ресурси, или стоки става сложно. Европа ше трябва да се събуди ако иска да е фактор.
