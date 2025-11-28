Новини
ЕС се страхува, че не може да се конкурира с Русия, Китай и САЩ

28 Ноември, 2025 12:47 789 18

Европа се бори да се справи с най-големите държави

ЕС се страхува, че не може да се конкурира с Русия, Китай и САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз (ЕС) се опасява, че не може да настигне Русия, Китай и САЩ в световната икономическа, отбранителна и технологична конкуренция, пише американският вестник The Wall Street Journal (WSJ).

Европа, в лицето на международната конкуренция, „се бори да се справи“ с най-големите държави. Според вестника европейските лидери отдавна се опасяват, че „ще изостанат в борбата между САЩ, Китай и Русия за икономическо, технологично и военно превъзходство“. „Сега [европейските] служители се опасяват, че са стигнали до тази точка“, се посочва в изданието.

Вестникът посочва опитите на САЩ и Китай да преразгледат правилата за световна търговия като пример за негативни тенденции за Европа. Освен това САЩ, „без да се консултират с европейските лидери“, предложиха план за прекратяване на конфликта в Украйна. В тази връзка изданието отбелязва, че сред настоящите и бившите служители на ЕС нарастват опасенията, че структурата на съюза и неговите вътрешни процеси „ще го направят един от основните губещи в новата геополитическа йерархия“.

Мисля, че най-накрая започваме да гледаме на нещата реалистично.“ „Невъзможно е да се промени ситуацията без реална власт – политическа, военна или дипломатическа“, каза пред вестника латвийският президент Едгарс Ринкевич.

Според бившия френски дипломат Пиер Вимон „цялата институционална система на Брюксел, нейните методи и подходи първоначално не са били адаптирани към настоящата ера на политика, основана на сила, конфронтация и ожесточена конкуренция“. Междувременно бившият ръководител на европейската дипломация Жозеп Борел заяви пред вестника, че Европа „трябва да се научи да говори езика на силата“. „Проблемът, според мен, е следният: 27-те страни от ЕС са напълно разединени“, каза той.

По-рано бившият италиански премиер и бивш президент на Европейската централна банка Марио Драги заяви, че икономиката на ЕС изостава от световните си конкуренти поради невъзможността да се изпълнят препоръките, които той направи преди година. Според него бездействието на Европейската комисия заплашва както конкурентоспособността на ЕС, така и неговия суверенитет. Драги добави, че моделът на икономически растеж избледнява, а уязвимостта нараства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    23 3 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации на САЩ, Китай, Русия и КНДР.

    Коментиран от #17

    12:50 28.11.2025

  • 3 Бялджип

    23 2 Отговор
    Фактите са такива, каквито са! Виждаме всички, че Европа потъва постепенно, в последно време дори по-бързо. Икономиките и са в рецесия, най-силните някога държави Германия, Франция, Италия се задъхват. В същото време воюваща Русия развива нови производства, всяка година около 30 нови големи предприятия и заводи започват нови дейности. както искат да лъжат политици и журналисти проститутки, това са факти. А от фактите не можеш да избягаш.

    12:56 28.11.2025

  • 4 1488

    5 3 Отговор
    нацизмa се ражда в украйна и полша, не в италия
    там се ражда и демонокрадцията

    12:57 28.11.2025

  • 5 много мощен тоя Ес

    17 1 Отговор
    Ама вече ги гони фалита с тротинетка .
    Нищо произведено в Ес вече не може да се продаде .

    Фолксваген от производител номер едно с 11 милиона автомобила , падна на 3.6 милиона . Затваря заводи .

    Рено от производител номер едно с 11 милиона автомобила , падна на 1.3 милиона ..

    Няма да ги изреждам всичките .

    Коментиран от #8

    13:04 28.11.2025

  • 6 Трол

    2 14 Отговор
    Цивилизованият свят не бива да се страхува от варвари като руснаците, китайците и американците.

    Коментиран от #7

    13:06 28.11.2025

  • 7 Така де и

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    римляните така са мислели

    13:16 28.11.2025

  • 8 Реалист 1

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "много мощен тоя Ес":

    Първоначално ми се видяха шокиращи данните ти . Но наистина откакто ЕС види хибридна война срещу Русия и ѝ налага санкции , продажбите им са наполовина .

    Коментиран от #15

    13:16 28.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Някой

    6 0 Отговор
    И с Индия не можете.

    Коментиран от #12

    13:20 28.11.2025

  • 11 Ако

    7 0 Отговор
    намерят воля да закрият политическото недоразумение ЕС, европейските държави ще имат шанс да възстановят икономическите и международно политически си позиции. Цялото законодателство на ЕС следва да бъде отменено изцяло за да се даде възможност на бизнеса да се възстанови. Разбира се връщането към националните валути като ключов инструмент за въздействие върху паричното предлагане е без алтернатива. ЕС е зле замислена и лишена от смисъл организация. Тя никога няма да прерастне във обща европейска федерална държава, но докато съществува ще продължава да задушава развитието на континента.

    13:21 28.11.2025

  • 12 селяк

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    То и с Африканските държави не може ама те

    13:23 28.11.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор
    С такива дри сли ви сли ви начело ЕсеС потъва като кораб на който капитанът и боцманът са пробили дупка в корпуса под ватерлинията❗

    13:24 28.11.2025

  • 14 Ами

    5 0 Отговор
    Завръщането към разума минава през демонтаж на анти-демократичната организация ЕС. Европейските народи трябва отново да са способни да коват самостоятелно законите, по които да живеят.

    13:25 28.11.2025

  • 15 жик так

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Реалист 1":

    Не наполовина , а на 1/3 .
    За Рено пък да не говорим .
    Има данни , всеки може да го провери .

    13:31 28.11.2025

  • 16 Европа има недвижимо и движимо

    3 0 Отговор
    Имущество ама няма нови поколения които да растат и да се учат в тази заобикаляща ги среда и тези нови поколения да живеят следващите години
    Европа трябва да построи капитал комунизма на всекиму според потребностите и работниците да се съединяват от всички страни да се обнови и интегрира генофонда

    13:37 28.11.2025

  • 17 Посткомунизъм

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    50 години, американската хранилка приключи, ако нямаш пари или ресурси, или стоки става сложно. Европа ше трябва да се събуди ако иска да е фактор.

    13:56 28.11.2025

  • 18 Лев Толстой

    0 0 Отговор
    Ако интегрира Русия, след като се разправи с Путин и режима му за винаги, може да конкурира всеки. Русия винаги ще си остана ресурсна държава и нищо по-вече. Вместо да са провинция н акитай, каквата до сега, по добре да са част от Европа. Но като държава с запад и ценности, както е било при Александър II,

    14:01 28.11.2025