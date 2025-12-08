Новини
Electrocharge и Petrol изграждат 200 зарядни станции за електромобили

8 Декември, 2025 12:59, обновена 8 Декември, 2025 13:05 467

Първият реализиран обект се намира на бул. „Симеоновско шосе“ в столичния квартал Малинова долина

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Веригата зарядни станции Electrocharge и веригата бензиностанции Petrol стартираха стратегическо сътрудничество за разширяване на зарядната инфраструктура за електромобили в България.

В следващите три години партньорите планират изграждането на над 200 зарядни точки на ключови пътни артерии, магистрали и основни градски локации.

Първият реализиран обект се намира на бензиностанция Petrol на бул. „Симеоновско шосе“ в столичния квартал Малинова долина, където е инсталирана 120 kW DC станция. Локацията е избрана заради удобния достъп както до вътрешноградската мрежа, така и до Околовръстния път.

Планираното разширяване на мрежата има за цел да осигури по-равномерно покритие в страната и да подпомогне развитието на електромобилността чрез предвидима и надеждна инфраструктура.

Повече информация за зарядните станции на Electrocharge има на www.electrocharge.bg

Електрохолд стартира изграждането на своята верига зарядни станции за електромобили – Electrocharge, в края на 2024 г. Устройствата са монтирани в 18 града, включително София, Варна, Плевен, Благоевград, Ловеч, Враца, Монтана и Видин и са оборудвани с най-новите технологии за бързо и ефективно зареждане.


