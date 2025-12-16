Новини
Акциите на Tesla с нов годишен връх

16 Декември, 2025 17:08 605 7

Това стана благодарение на тестове на безпилотни роботизирани таксита

Акциите на Tesla с нов годишен връх - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Акциите на американската компания Tesla достигнаха най-високото си ниво от началото на 2025 г., според данни от търговията. Това представяне идва на фона на потвърждението от главния изпълнителен директор Илон Мъск, че Tesla тества роботизирани автомобили в Остин, Тексас, без хора в превозното средство.

В края на търговията на Nasdaq на 15 декември акциите на компанията се повишиха с 3,56% до 475,31 USD за акция. В предварителната търговия на 16 декември акциите паднаха с 0,97% до 470,72 USD за акция, според данни за търговията към 14:15 ч. българско време.

Tesla пусна роботизирани таксита в Остин през юни 2025 г.

Собственикът на Tesla по-рано заяви, че пускането на автономни таксита ще бъде централен елемент от бъдещото развитие на компанията. Както отбелязва The Wall Street Journal, бъдещият успех на услугата е особено важен, тъй като основният бизнес на компанията, а именно продажбата на автомобили, е подложен на значителен натиск от китайските производители на електрически автомобили.

На американския пазар Tesla ще се конкурира с услугата за автономни таксита на Google Waymo, която започна да се разгръща през 2020 г. Компанията на Мъск ще се сблъска и с конкуренция на световния пазар от китайските компании Apollo Go, WeRide и Pony AI.

През 2016 г. Мъск за първи път обяви на инвеститорите в Tesla, че компанията ще представи автономна кола, способна безопасно да превозва пътници без човешка намеса, след около година, но тя все още не е пусната в продажба.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    2 1 Отговор
    На това нещо на снимката, къде са му мигачите и фаровете. Имаше някакви канали за фарове. Но като нищо не отговаря на никакви условия за кола в ЕС.

    Коментиран от #7

    17:16 16.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор
    дали има по-надути акции от тези а?!
    Някой ще гори и ще гори с много - за сега бомбата само се загрява и тиктака

    17:25 16.12.2025

  • 3 Въй

    2 3 Отговор
    какво ще правят сега копейките дето се кълняха че електричките нямат бъдеще?

    Коментиран от #6

    17:29 16.12.2025

  • 4 Тесльо=идиот

    0 1 Отговор
    Урааа,милионер съм!

    17:31 16.12.2025

  • 5 Тесльо=идиот

    0 1 Отговор
    Тесла има ръст на продажбите от 50 % и ще продава по 20 милиона електромобила през 2028 година. Статистически е доказано.

    17:32 16.12.2025

  • 6 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Въй":

    Пони, ами то нищо не се е променило😉

    17:42 16.12.2025

  • 7 Коментиращ

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Интересно ми е, кой спусна Илон Мъск и го направи топ невероятния "изобретател" (измислил електрички с последователно свързани батерии от джиесеми)?!

    Кой определи съвременните електрички за екологични???
    Колко нафта горят багерите и камионите докато прекарват стотици тонове руда, която после да се закара по заводите за рафиниране, та чак до последния завод за направа на въпросните батерии, които официално се рециклират около 5-10% в световен мащаб?!

    Съвременните електрички са автомобилите, които се обезценяват най-бързо от всички останали!
    Дори ауди-та и бмв-та с двг, дето са по-чупливи и от маникюр на бг миска, се обезценяват по-малко от въпросните съвременни електрички???!!!

    Трябва да си пълно куку ,че да се вържеш на гандата за съвременните електрички!

    18:30 16.12.2025