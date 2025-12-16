Акциите на Tesla с нов годишен връх

Акциите на американската компания Tesla достигнаха най-високото си ниво от началото на 2025 г., според данни от търговията. Това представяне идва на фона на потвърждението от главния изпълнителен директор Илон Мъск, че Tesla тества роботизирани автомобили в Остин, Тексас, без хора в превозното средство.

В края на търговията на Nasdaq на 15 декември акциите на компанията се повишиха с 3,56% до 475,31 USD за акция. В предварителната търговия на 16 декември акциите паднаха с 0,97% до 470,72 USD за акция, според данни за търговията към 14:15 ч. българско време.

Tesla пусна роботизирани таксита в Остин през юни 2025 г.

Собственикът на Tesla по-рано заяви, че пускането на автономни таксита ще бъде централен елемент от бъдещото развитие на компанията. Както отбелязва The Wall Street Journal, бъдещият успех на услугата е особено важен, тъй като основният бизнес на компанията, а именно продажбата на автомобили, е подложен на значителен натиск от китайските производители на електрически автомобили.

На американския пазар Tesla ще се конкурира с услугата за автономни таксита на Google Waymo, която започна да се разгръща през 2020 г. Компанията на Мъск ще се сблъска и с конкуренция на световния пазар от китайските компании Apollo Go, WeRide и Pony AI.

През 2016 г. Мъск за първи път обяви на инвеститорите в Tesla, че компанията ще представи автономна кола, способна безопасно да превозва пътници без човешка намеса, след около година, но тя все още не е пусната в продажба.