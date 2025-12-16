Акциите на Tesla с нов годишен връх

Акциите на американската компания Tesla достигнаха най-високото си ниво от началото на 2025 г., според данни от търговията. Това представяне идва на фона на потвърждението от главния изпълнителен директор Илон Мъск, че Tesla тества роботизирани автомобили в Остин, Тексас, без хора в превозното средство.
В края на търговията на Nasdaq на 15 декември акциите на компанията се повишиха с 3,56% до 475,31 USD за акция. В предварителната търговия на 16 декември акциите паднаха с 0,97% до 470,72 USD за акция, според данни за търговията към 14:15 ч. българско време.
Tesla пусна роботизирани таксита в Остин през юни 2025 г.
Собственикът на Tesla по-рано заяви, че пускането на автономни таксита ще бъде централен елемент от бъдещото развитие на компанията. Както отбелязва The Wall Street Journal, бъдещият успех на услугата е особено важен, тъй като основният бизнес на компанията, а именно продажбата на автомобили, е подложен на значителен натиск от китайските производители на електрически автомобили.
На американския пазар Tesla ще се конкурира с услугата за автономни таксита на Google Waymo, която започна да се разгръща през 2020 г. Компанията на Мъск ще се сблъска и с конкуренция на световния пазар от китайските компании Apollo Go, WeRide и Pony AI.
През 2016 г. Мъск за първи път обяви на инвеститорите в Tesla, че компанията ще представи автономна кола, способна безопасно да превозва пътници без човешка намеса, след около година, но тя все още не е пусната в продажба.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #7
17:16 16.12.2025
2 ДрайвингПлежър
Някой ще гори и ще гори с много - за сега бомбата само се загрява и тиктака
17:25 16.12.2025
3 Въй
Коментиран от #6
17:29 16.12.2025
4 Тесльо=идиот
17:31 16.12.2025
5 Тесльо=идиот
17:32 16.12.2025
6 Хаха
До коментар #3 от "Въй":Пони, ами то нищо не се е променило😉
17:42 16.12.2025
7 Коментиращ
До коментар #1 от "Някой":Интересно ми е, кой спусна Илон Мъск и го направи топ невероятния "изобретател" (измислил електрички с последователно свързани батерии от джиесеми)?!
Кой определи съвременните електрички за екологични???
Колко нафта горят багерите и камионите докато прекарват стотици тонове руда, която после да се закара по заводите за рафиниране, та чак до последния завод за направа на въпросните батерии, които официално се рециклират около 5-10% в световен мащаб?!
Съвременните електрички са автомобилите, които се обезценяват най-бързо от всички останали!
Дори ауди-та и бмв-та с двг, дето са по-чупливи и от маникюр на бг миска, се обезценяват по-малко от въпросните съвременни електрички???!!!
Трябва да си пълно куку ,че да се вържеш на гандата за съвременните електрички!
18:30 16.12.2025