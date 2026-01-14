Данъчните декларации се подават в лева, но данъците са плащат в евро (ВИДЕО)

Данъчна кампания 2026-та е първата в евро за България. Това, което трябва да знаят данъкоплатците е, че попълват декларациите си в лева, тъй като данъчната година от 1 януари до 31 декември 2025 г. е била в лева. Ако имат задължения, обаче те ще се плащат в евро.

Лицата, които имат доходи само от граждански договори, не следва да подават данъчни декларации. Ако обаче имат дори един страничен минимален доход, то тогава трябва да декларират не само него, но и получените възнаграждения по трудов договор, припомниха от НАП.

От Агенцията съобщиха, че за първите 3 дни на данъчната кампания са подадени над 4000 декларации. Половината от тях са по електронен път. През изминалата година над 84 000 лица са се възползвали от възможността да си подадат декларациите по електронен път.

„Тази година всичко ще минава под знака на еврото. На 10 януари стартира кампанията за подаване на данъчните декларации. Важното за лицата е, че няма съществени промени в образеца на декларациите, в начина на подаване и законовите изисквания. Срокът за подаване на декларациите се запазва до 30 април. Декларации следват да подават физически лица, които са получили доход различен от трудовите правоотношения“, каза Боряна Георгиева, директор на дирекция "Обслужване".

Ако лицата платят и задълженията си до 30 март, са подали декларацията си по електронен път и нямат други задължения, могат да се възползват от 5% отстъпка за довнасяне, но не повече от 500 лева.

По отношение на подаването на декларациите се запазва възможността за подаване в офисите на НАП, през пощенски оператори и най-ползваната услуга през електронните услуги.

В началото на кампанията декларации подават предимно лицата, които имат суми за възстановяване. „Тук е важно да се уточни, че лицето си посочва сумата за възстановяване в лева, като задължително трябва да посочи банкова сметка. Също така е желателно да посочи и актуален телефон и поща. Възстановяването на сумата ще бъде в евро независимо, че декларацията е в лева. Те ще бъдат превалутиларни и лицето ще ги получи в евро“, уточни Георгиева.

Вторият вариант, който лицето може да избере, е тези средства да останат за погасяване на задължения като в този случай самото лице трябва да превалутира парите, които оставя в евро, за позагряване на негови задължения. „В самата декларация са дадени примери с 500 лв. колко евро се получава. Тя следва да се посочи и да се уточни за какво иска данъкоплатеца да отиде тази сума“, поясни Георгиева. Ако лицето подава по електронен път, то там от НАП ще създадат възможност автоматично да се превалутира и да не се налага да прави преизчисления.