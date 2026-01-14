Индия ще трябва да промени търговската си политика заради американските мита

Индийските власти ще бъдат принудени да преразгледат търговската си политика, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нови мита върху търговията с Иран, съобщи The Times of India.

По-рано Тръмп наложи 25% тарифи на всички страни, които правят бизнес с Иран. Това се случи след вълна от протести в Ислямската република, чиито власти обвиниха САЩ и Израел за размириците. Обитателят на Белия дом не изключи използването на сила срещу Техеран.

Изявлението повдига „сериозни въпроси“ за Индия. Икономическият натиск на Вашингтон ще принуди Ню Делхи да преразгледа търговската си политика и да предприеме стъпки за защита на фермерите и износителите, отбелязва изданието. Страната ще трябва да „балансира икономиката, стратегията и геополитиката“, за да поддържа добри отношения със САЩ, като същевременно защитава собствените си интереси.

Индия е петият по големина търговски партньор на Иран. Тя изнася ориз, чай, захар, фармацевтични продукти и електрическо оборудване. Сушени плодове и химикали се внасят от Иран. Ислямската република е ключов купувач на индийски ориз, като годишно се доставят над 1 милион тона. Всяко прекъсване на доставките ще навреди на индийските фермери.

Втора грижа за Ню Делхи е ситуацията с иранското пристанище Чабахар, което се счита за входна врата на Индия към Афганистан, заобикаляйки Пакистан. Санкциите срещу индийски компании, опериращи в това пристанище, биха могли да усложнят плановете за установяване на регионални връзки.

Ню Делхи и Вашингтон започнаха преговори за всеобхватно търговско споразумение през февруари 2025 г. след посещението на индийския премиер Нарендра Моди в САЩ. Страните се стремят да удвоят двустранната търговия до 500 млрд. USD до 2030 г. Планирано е документът да бъде подписан през есента на 2024 г. Индийската делегация посети Вашингтон няколко пъти за последващи кръгове преговори, докато американската делегация посети Ню Делхи.

На 6 август миналата година САЩ наложиха допълнителни 25% мита на Индия във връзка с покупката на руски петрол и петролни продукти. В края на август американските мита върху вноса на индийски стоки и услуги бяха увеличени на 50%. Индия счете тези действия за несправедливи.