За пръв път в историята на Украйна: 1 евро достигна 50 гривни

Официалният валутен курс на еврото надхвърли 50 гривни за първи път в историята на Украйна, достигайки 50,1762 гривни за евро. Това сочи валутния курс на гривната на Националната банка на Украйна, определен за петък, 9 януари.
Преди година, на 9 януари 2025 г., валутният курс беше 43,43 гривни за евро.
Валутен курс на долара беше определен на 42,9904 гривни, което също е рекордно високо ниво.
Кредиторите на Киев от Международния валутен фонд настояват за по-слаба гривна, отбелязвайки, че слабата национална валута увеличава бюджетните приходи в гривни от износ, мита и, най-важното, от помощ от западните партньори, която се предоставя в долари и евро.
От 24 февруари 2022 г. Националната банка на Украйна фиксира валутния курс на 29,25 гривни за долар. Регулаторът предприе безпрецедентни стъпки, за да поддържа стабилността си, но на 21 юли 2022 г. гривната беше принудена да се обезцени с 25%.
На 3 октомври 2023 г. Националната банка обяви въвеждането на управляван гъвкав валутен курс, обяснявайки, че ще продължи да следи валутните курсове, предотвратявайки прекомерни колебания, и обеща да сведе до минимум разликата между паричния и официалния курс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Асд
10:35 09.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
10:36 09.01.2026
4 Трол
10:38 09.01.2026
5 Последния Софиянец
10:38 09.01.2026
6 ало мисирката
10:38 09.01.2026
7 едва ли
До коментар #2 от "БеГемот":Тука един бше писал, че там както и у нас със стоо евро си си прошляк.
Просто там има повече хора които никъде не ходят, седят си в наслествените жилища и ядат каквото там ина налично метно преизводство.
С 1 евро или 100 евро си последен бедняк дори в Судан.
А у нас и с 10к евро си съшия - на 3 месеца от улицата, ако нямаш друго.
10:43 09.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 1 евро достигна 50 гривни
и стане 100 гривни за евро
за по лесно пресмятане
10:44 09.01.2026
10 дядо поп
10:44 09.01.2026
11 сведущ
Вижте валутите на държавите след войни - Германия, Италия, Япония...
Още 2022г в мола видях реклама - купете си гривни, помгнете на Украйна / един всеизвестен чейнч по моловете/. Още тогава цонвертируемостта на валутата се подразбиаше като дарение.
10:45 09.01.2026
12 До 3 месеца
Коментиран от #14, #29, #35
10:45 09.01.2026
13 Баба Нафталина Куроядов@
10:45 09.01.2026
14 да проверим
До коментар #12 от "До 3 месеца":Ти би ли разменил 1000 евро за 140к гривни?
Сега, не след 3 месеца!
Не знам отговора. Давам идея как да провериш някои реалности.
Коментиран от #20
10:47 09.01.2026
15 Евродебил
10:47 09.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хипотетично
10:51 09.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 елементарно
До коментар #14 от "да проверим":категорично НЕ! Бих продал гривни и купил евро (или дори злато за по-дългогодишна инвестиция - за яснота. )
Коментиран от #34
10:58 09.01.2026
21 Миндич
11:00 09.01.2026
22 дост
11:28 09.01.2026
23 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #30, #36
11:39 09.01.2026
24 аве гайс...
Само питам :)
Коментиран от #25, #26
11:44 09.01.2026
25 Вероятно
До коментар #24 от "аве гайс...":...,,пръстенчета"...
11:56 09.01.2026
26 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #24 от "аве гайс...":ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УКРАЙНСКИ "СТОТИНКИ" Е.................. 1 гривна е 100 копийки .................... ФАКТ !
12:09 09.01.2026
27 Гръм и мълнии
12:47 09.01.2026
28 Ко речи?
12:52 09.01.2026
29 Сашо
До коментар #12 от "До 3 месеца":Не, защото няма да има гривни, а рубли.
17:23 09.01.2026
30 Демокрацията е лъжа!
До коментар #23 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Едно евро е 184 йени днес. Това значи ли, че Япония е тотално фалирала?
20:42 09.01.2026
31 Отец Чапаев
22:55 09.01.2026
32 Путин
05:23 10.01.2026
33 Българин
14:59 10.01.2026
34 Българин
До коментар #20 от "елементарно":След 3 месеца областа окраина ще е изчезнала и заедно с нея и националната и валута и всички гривни и пръстени на баба Яга от окраинското посолство.
15:24 10.01.2026
35 Щерев
До коментар #12 от "До 3 месеца":Ами то окраинската гривна до три месеца ще е като Иранският риал.
15:28 10.01.2026
36 Пенчо доктора
До коментар #23 от "ЕДГАР КЕЙСИ":До две седмици( до 24/1) окраинската гривна ще е колкото Иранският риал.
15:31 10.01.2026
37 Бай Данчо
09:57 12.01.2026
38 Зеленски
11:32 22.01.2026
39 Като нищо
Инфлация - "на хартия",
БВП - "на хартия",
Дефицит - "на хартия"
,,,
12:36 22.01.2026