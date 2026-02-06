Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
5.9 млрд. лева остават в обращение у нас

5.9 млрд. лева остават в обращение у нас

6 Февруари, 2026 22:24 1 479 15

  • бнб-
  • лев-
  • обръщение-
  • евро-
  • еврозона

БНБ припомня, че от 1 февруари еврото е единствено законно платежно средство в страната

5.9 млрд. лева остават в обращение у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

5.9 млрд. лева в банкноти и монети остават в обращение към днешна дата, посочват от Българската народна банка.

Това представлява 81% изтеглено наличнопарично обращение в левове спрямо началото на 2025 г.

Към 6 февруари 2026 г. в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6.7 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението.

БНБ припомня, че от 1 февруари еврото е единствено законно платежно средство в страната.

Подчертава се, че процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МисиркиООД

    36 5 Отговор
    Как "остават в обръщение", след като вече никъде в търговските обекти не ги приемат?

    Коментиран от #13

    22:25 06.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    30 4 Отговор
    Целта е няколко евреи да оберат 30 млрд под дюшеците и после ще обявят фалит.

    22:28 06.02.2026

  • 3 Сатана Z

    27 5 Отговор
    Европейската банка взе от БНБ 40 милиарда евро ,а ни остави някакви 8.5 да ви ги разменяме.Като на аборигените.

    Коментиран от #4

    22:28 06.02.2026

  • 4 Амиии

    28 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    освен да чакаме 40 години златните ни емигранти да ги върнат обратно, че нало уж пращали по един милиард евра на година на нищоправещите си тукашни роднини. Но има има една подробност, че немските вериги пак ги пращат на обратно в Немция и като теглим чертата, тука нищо не остава.

    22:31 06.02.2026

  • 5 Тони Бързия

    6 15 Отговор
    Ясно е,че в този сайт списват доста ограничени хора,то си личи и по коментарите.
    1-пухи-можеш да обменяш български левове в БНБ и след 10 години ...примерно
    2-3-тези пари, които ги взеха,мисля,че са доста по-малко са пари на банките,като ликвидност и нищо от държавата,така че или сте невежи или заблуждавате хората.

    22:39 06.02.2026

  • 6 БНБ е крадлива мафия

    23 9 Отговор
    Направихте ни роби

    22:43 06.02.2026

  • 7 Ами не

    24 3 Отговор
    5,9 млрд са ИЗВЪН обращение, но не са и в банките! И не са 81,а 19%!

    22:45 06.02.2026

  • 8 отец Хамбарциян

    22 4 Отговор
    Нищо не са 5.9 млр на 6 млн българи.. Баба Гицка държи 50 лв за ляб и илачи,... депутатите по 10000 за ром, епилации, силикон, рисунки по тялото и джобни......... това прави средно по 1000лв

    Коментиран от #11

    22:53 06.02.2026

  • 9 Прилапаха над 40 милиарда евро резерв

    24 5 Отговор
    "Към 6 февруари 2026 г. в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6.7 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението."...

    ... или само 12 милиарда лева за нормално функциониране на "икономика" и нужди на населението... ГABPA С TPУП!

    22:53 06.02.2026

  • 10 Бг катеричка

    5 2 Отговор
    Оооо завалиите, до тез стинки ли опряхте веее, евроХпейци?

    23:44 06.02.2026

  • 11 Ало попе,

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "отец Хамбарциян":

    Чети си евангелието и не се опитвай да мислиш. Сигурно и 1 г. дете има 1000 лв. в памперса. От къде се пръкнахте толкова умни незнам.
    Баба Гица може и да има скътани 1000 за последният и път, депутатите такива пари не държат. Това са пари по сакове,складове и т.н.По-точно казано ,пари от сива икономика,наркотици,жрици и т.н.
    Чети си евангелията и не мисли.

    00:27 07.02.2026

  • 12 СЕЙФ БАНК

    3 0 Отговор
    ТЕ СА НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ОСНОВНО И МАЛКА ЧАСТ НА БГ БИЗНЕСМЕНИ.
    ША ГИ МЕНКАТ В ЦНБ.НБ

    01:41 07.02.2026

  • 13 Толкова не са върнати

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "МисиркиООД":

    Москва не вярва на сълзи а българите на правителствата що се изредиха и продължават.

    07:26 07.02.2026

  • 14 ЕвроатлантицитеУбихаВековната ни държава

    5 1 Отговор
    Тук 30 години ни баламосваха за 16 република на СССР и как комунистите съсипали държавата, но нито станахме 16 република, нито някога са изкали да ни унищожат лева с рублата.

    Евроатлантиците го направиха- унищожиха държавата - направиха ни република/конгломерат в новия ЕССР и унищожиха лева и независимостта ни.

    13:34 07.02.2026

  • 15 БНБ е крадлива мафия

    1 0 Отговор
    БНБ пропаднали шарлатани

    18:02 07.02.2026