5.9 млрд. лева остават в обращение у нас

5.9 млрд. лева в банкноти и монети остават в обращение към днешна дата, посочват от Българската народна банка.
Това представлява 81% изтеглено наличнопарично обращение в левове спрямо началото на 2025 г.
Към 6 февруари 2026 г. в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6.7 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението.
БНБ припомня, че от 1 февруари еврото е единствено законно платежно средство в страната.
Подчертава се, че процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове.
