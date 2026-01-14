Новини
Венецуела намалява производството и износа на петрол след блокадата на САЩ

Венецуела намалява производството и износа на петрол след блокадата на САЩ

14 Януари, 2026 14:43 541 4

  • венецуела-
  • сащ-
  • санкции-
  • петрол-
  • барел-
  • производство-
  • спад

Спадът е с 0,6 милиона барела на ден

Венецуела намалява производството и износа на петрол след блокадата на САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министерството на енергетиката на САЩ отчита спад във венецуелското производство и износ на петрол поради блокадата на САЩ на 0,6 милиона барела на ден. Това се посочва в доклад на Администрацията за енергийна информация (EIA) към министерството.

„Блокадата на петрола и прихващането на санкционирани петролни танкери близо до Венецуела спряха по-голямата част от износа на венецуелски петрол, което доведе до спиране на производството.“ „Смятаме, че износът на венецуелски суров петрол от приблизително 0,6 милиона барела на ден е спрян в момента, а еквивалентен обем производство е спрян“, се казва в доклада.

Също така се очаква санкциите срещу Венецуела да останат в сила до 2028 г.

Всяко облекчаване на санкциите или други промени в политиката на правителството на САЩ спрямо Венецуела, които биха могли да доведат до увеличаване на производството на петрол, биха оказали допълнителен натиск за намаляване на цените на петрола, добави Министерството на енергетиката на САЩ.


Венецуела
Оценка 3 от 2 гласа.
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 честен ционист

    0 3 Отговор
    Не Венецуела, а Росзарубежнефть.

    14:45 14.01.2026

  • 2 Жан

    3 0 Отговор
    който не слушъ, ако не може със сила го управят с икономическа демокрация!!!

    14:45 14.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Нали щяха да станат по богати?

    14:59 14.01.2026

  • 4 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ОБОРА ДА СЕ ЗАДАВЯТ !

    15:21 14.01.2026