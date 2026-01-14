Венецуела намалява производството и износа на петрол след блокадата на САЩ

Министерството на енергетиката на САЩ отчита спад във венецуелското производство и износ на петрол поради блокадата на САЩ на 0,6 милиона барела на ден. Това се посочва в доклад на Администрацията за енергийна информация (EIA) към министерството.

„Блокадата на петрола и прихващането на санкционирани петролни танкери близо до Венецуела спряха по-голямата част от износа на венецуелски петрол, което доведе до спиране на производството.“ „Смятаме, че износът на венецуелски суров петрол от приблизително 0,6 милиона барела на ден е спрян в момента, а еквивалентен обем производство е спрян“, се казва в доклада.

Също така се очаква санкциите срещу Венецуела да останат в сила до 2028 г.

Всяко облекчаване на санкциите или други промени в политиката на правителството на САЩ спрямо Венецуела, които биха могли да доведат до увеличаване на производството на петрол, биха оказали допълнителен натиск за намаляване на цените на петрола, добави Министерството на енергетиката на САЩ.