ДЦК след ДЦК и от началото на 2026 г. новият държавен дълг гони 1 милиард евро

17 Март, 2026 15:04 635 8

Темпото на задлъжняване остава високо, след като през изминалата 2025 година Министерството на финансите пласира нов дълг за огромната сума от 8,9 милиарда евро

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на финансите ще предложи държавни ценни книжа за 150 милиона евро на нов аукцион, насрочен за 23 март. Това ще бъде шестият пореден опит за набиране на средства от вътрешния пазар от началото на 2026 година, става ясно от съобщение на Българската народна банка.

Предстоящият търг ще предложи 2-годишни държавни облигации с фиксиран годишен лихвен процент от 2,25 на сто. Финансовото ведомство си запазва правото да одобрява или отхвърля поръчки, както и да променя предварително обявеното количество, уточняват от централната банка.

Ако аукционът в началото на следващата седмица приключи успешно, общият размер на новия дълг, натрупан само за първите три месеца на 2026 година, ще достигне почти 1 милиард евро (точните изчисления сочат 900 милиона евро). До момента страната вече е поела задължения в размер на 750 милиона евро.

В момента държавата функционира в условията на удължителен бюджет. Според Закона за публичните финанси, в подобна ситуация "Министерският съвет" има право да поема нов държавен дълг за рефинансиране на стари задължения. Лимитът е до размера на годишните погашения по дълга, поет преди началото на текущата година.

Темпото на задлъжняване остава високо, след като през изминалата 2025 година Министерството на финансите пласира нов дълг за огромната сума от 8,9 милиарда евро, което се равнява на близо 17,4 милиарда лева. Данните показват ясна тенденция за продължаващо разчитане на дългово финансиране за покриване на държавните разходи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ахааа

    7 0 Отговор
    малкооо е може още - тиквето и прасето са откраднали повече

    15:09 17.03.2026

  • 2 новият държавен дълг гони 1 милиард

    8 0 Отговор
    при толкова празни чекмеджета за пълнене
    кво му е учудващото

    да ги изплащат избирачи на тикви и шопари

    15:10 17.03.2026

  • 3 И все пак

    8 0 Отговор
    Паразитите на държавна хранилка трябва да лапат от някъде...

    15:12 17.03.2026

  • 4 Браво

    6 0 Отговор
    Принципно е малко.....а аз ако съм при това стадо най малко още толкова бих взел. Овцете поне блеят, а това стадо даже и това не умее

    15:15 17.03.2026

  • 5 естествен интелект

    3 1 Отговор
    Така е в клуба на богатите .Много добре знаеха какво следва след приемането на еврото

    Коментиран от #8

    15:18 17.03.2026

  • 6 хоминид

    6 0 Отговор
    Само на дълг ли ще я караме?! България потъва все повече и все по-надълбоко в калта!

    15:19 17.03.2026

  • 7 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Така е в клуба на кредитните милионери. Валутния борд беше последната спирачка, която умновресливите взривиха с говежди ентусиазъм. Сега нищо не спира престъпниците онанисти да теглят милиарди

    15:28 17.03.2026

  • 8 комунист

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "естествен интелект":

    Миналата година не бяхме в Еврозоната, а дългът беше над 15 милиарда......затова спри да повтаряш като папа.гал еврозоната

    15:30 17.03.2026

