ДЦК след ДЦК и от началото на 2026 г. новият държавен дълг гони 1 милиард евро

Министерството на финансите ще предложи държавни ценни книжа за 150 милиона евро на нов аукцион, насрочен за 23 март. Това ще бъде шестият пореден опит за набиране на средства от вътрешния пазар от началото на 2026 година, става ясно от съобщение на Българската народна банка.

Предстоящият търг ще предложи 2-годишни държавни облигации с фиксиран годишен лихвен процент от 2,25 на сто. Финансовото ведомство си запазва правото да одобрява или отхвърля поръчки, както и да променя предварително обявеното количество, уточняват от централната банка.

Ако аукционът в началото на следващата седмица приключи успешно, общият размер на новия дълг, натрупан само за първите три месеца на 2026 година, ще достигне почти 1 милиард евро (точните изчисления сочат 900 милиона евро). До момента страната вече е поела задължения в размер на 750 милиона евро.

В момента държавата функционира в условията на удължителен бюджет. Според Закона за публичните финанси, в подобна ситуация "Министерският съвет" има право да поема нов държавен дълг за рефинансиране на стари задължения. Лимитът е до размера на годишните погашения по дълга, поет преди началото на текущата година.

Темпото на задлъжняване остава високо, след като през изминалата 2025 година Министерството на финансите пласира нов дълг за огромната сума от 8,9 милиарда евро, което се равнява на близо 17,4 милиарда лева. Данните показват ясна тенденция за продължаващо разчитане на дългово финансиране за покриване на държавните разходи.