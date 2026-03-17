Кузман Илиев пред ФАКТИ: Запрянов е изключителен позор за българската политическа класа (ВИДЕО)

17 Март, 2026 14:58 2 630 59

Очевидно става дума за въвличане на България в действия, които се представят като учения, но реално са участие във война, казва гостът

Всички партии мълчат по темата за войната в Иран – не само големите. Ако не беше партия „България може“, България можеше да е единствената страна в Европа, в която да няма протести. А ние направихме – и то два поредни. В много европейски държави темата за войната се коментира на фона на тежка икономическа криза и сериозно миграционно напрежение. В България хората нямат реален повод да се страхуват – категорично. Военният министър Запрянов е изключителен позор за българската политическа класа. Човек на години, с опит в отбраната – а това, което прави, е подигравка с българите. Очевидно става дума за въвличане на България в действия, които се представят като учения, но реално са участие във война. Всичко това буди сериозни въпроси. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кузман Илиев, лидер на партия „България може“.

„България не трябва да бъде въвличана – нито чрез страх, нито чрез преговори, нито чрез потенциални удари във войната в Иран. Политиците се опитват да внушат на хората страх, който не отговаря на реалността. Кой каза, че българите трябва да се страхуват? Това е скрита политика. В същото време виждаме как се вземат решения, които поставят страната в риск – включително разполагането на самолети и военна техника на летище „Васил Левски“, сподели гостът.

„Ролята на американските самолети на летище „Васил Левски“ не е тайна – всеки може да го види в портала „Flightradar“. Самолетите излитат от българско летище, летят към Източното Средиземноморие, срещат се с други изтребители и се презареждат във въздуха. Това са факти, които се виждат в реално време – включително от обикновените граждани чрез приложенията на телефоните им. И затова съм изумен от наглостта, с която се обяснява, че няма проблем“, каза още Кузман Илиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    33 68 Отговор
    Ти па си много убав !

    Коментиран от #39

    14:59 17.03.2026

  • 2 Б.си бokлyka !

    29 59 Отговор
    На тоя kayн само си върнете предсказанията от преди половин, една и две години, та да се посмеете малко.
    Поредния проект на мафията!

    Коментиран от #38

    15:01 17.03.2026

  • 3 Хохо Бохо

    26 21 Отговор
    Дедо Насо е алт оф спейс. Едва ли осъзнава къде се намира, на тоя ли е или на оня свет

    15:01 17.03.2026

  • 4 брададата гейша

    17 25 Отговор
    не се дава за риали.иска€

    15:02 17.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Феникс

    33 29 Отговор
    Ако не гласувам за Костадинов . ще глассувам за Кузман! Но на този етап Кузман няма електорална тежест и Костадинов е по логичният вариант! Другите всички до един са , един дол дренки!

    Коментиран от #11

    15:03 17.03.2026

  • 7 Запрянов

    10 60 Отговор
    не прави нищо, без заповед от Радев, а тоя кремълски слуга в момента отклонява огъня от Радев.
    Така Радев излиза сух от водата.

    Коментиран от #20, #48

    15:03 17.03.2026

  • 8 Боруна Лом

    22 6 Отговор
    ЗАПРЯНОВ И ГЮРО СА ФИГУРАНТКИ!ДРУГ ЗАДКУЛИСТНО УПРАВЛЯВА!А ТИ СТАНА ЛИ КАНДИДАТ ДЕПУТАТ?

    15:03 17.03.2026

  • 9 Говорещи глави за 20к

    19 34 Отговор
    Този излезе пълен въздухар. Явно някой му спуска да плаши народонаселението, но вече едва ли някой му обръща внимание. Нито една негова прогноза не се оказа и близо до реалността.

    15:04 17.03.2026

  • 10 Майора

    16 26 Отговор
    Ало Кузмане , стига с твоите лъжи! Акобеше така , Иран щеше да ни определи за цел , както Румъния!

    15:07 17.03.2026

  • 11 Oня с коня

    13 26 Отговор

    До коментар #6 от "Феникс":

    И да гласуваш за Костадинов,все тая- Възраждане ще влезе в НС,но на ПОСЛЕДНО МЯСТО,т.е.ще бъде 9-та дупка на Кавала.Така и отказвате Русофилските ГНИДИ да осъзнаете че сте точно 23,7% от Народа!

    Коментиран от #15, #17

    15:10 17.03.2026

  • 12 23.

    10 17 Отговор
    От тоя брадясалия само лафове и нищо .Лесно се говори от страни.

    15:10 17.03.2026

  • 13 Смешник

    35 6 Отговор
    Запрянов и оня смешник президента на Румъния Дан са единствените дупедавци които могат да ни вкарат във война

    15:12 17.03.2026

  • 14 Дориана

    23 13 Отговор
    Борисов вкара България в НАТО , който е военен съюз и сега точно той трябва да понесе пълната отговорност за военните действия, защото щом България е член на НАТО тя трябва да изпълнява своите задължения. От друга страна той и Пеевски се подмазват на Тръмп и му се кланят до Земята , не отстояват българските национални интереси.и затова точно те са истинските врагове за България.

    Коментиран от #31

    15:12 17.03.2026

  • 15 Феникс

    26 17 Отговор

    До коментар #11 от "Oня с коня":

    Аз съм българофил и това автоматично ме прави и русофил , всички знаят че за успешна и просперираща България трабва да сме в орбитата на Русия! А това че жълтопаветните лумппени сте 10 прецента със алабалата всички го знаем!

    Коментиран от #19, #21, #44, #56

    15:13 17.03.2026

  • 16 Сатана Z

    8 14 Отговор
    През 1982 г.Запрянов придобива магистърска степен по военно дело във Военна академия по свръзките „Будьони“, Санкт Петербург,

    Запрянов е Троянски кон на КГБ в НАТО,Да завършиш военната академия Г.С.Раковски на пенсионерска възраст е доказателство занедряването на Съветския агент в БНА и после в БА

    15:14 17.03.2026

  • 17 Ние не знаем да ли сме ,, гниди"

    12 4 Отговор

    До коментар #11 от "Oня с коня":

    Но ти си ,, острица" КОНСКА!

    15:14 17.03.2026

  • 18 Даниел Немитов

    11 12 Отговор
    Кукурузман е решил да пищи страшно в предизборни времена, белким някой глу.ак се излъже да гласува за него!?

    15:17 17.03.2026

  • 19 Оня с коня

    8 15 Отговор

    До коментар #15 от "Феникс":

    Е как ще си Българофил,пък "автоматично" ще си и Русофил искаш БГ да стане "Задунайска Губерния"?Да ти имам аз Автоматиката:)

    Коментиран от #26

    15:18 17.03.2026

  • 20 Пламен

    20 2 Отговор

    До коментар #7 от "Запрянов":

    Искаш да кажеш от шефа му Тиквата. Да не забравяме, че Запрянов и Надка Грозотията са от ГЕРБ.

    15:18 17.03.2026

  • 21 Ъхъ!!!

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Феникс":

    Много ти е изпушила мозъчната клетка, бре!?

    15:19 17.03.2026

  • 22 Гласът

    8 11 Отговор
    Кузман ....може да си купи един вибратор....и... сещате се...

    Коментиран от #25

    15:20 17.03.2026

  • 23 Абсолютно е прав

    15 4 Отговор
    Докато няма арестувани от мутренската върхушка, ще ни заблуждават такива като Запрянов, ще се дава ефир на Тагарев, нейска за чий дедов ще ходи в Киев- за ни подари и бельото на Украинците!
    Защо, защо, защо????
    Защо Желязков не е на топло?
    За да споделят една кофа с двата биволи?

    15:22 17.03.2026

  • 24 Назрява време

    5 2 Отговор
    ...явно за избухване на ,,класова борба"...щом вече имаме формирани:
    -Политическа класа
    -Съдебно-раздавателна
    -Медийно обслужваща
    - полит-социално анализаторска
    Както се казва: ,,Количествените натрупвания водят до качествени промени!". особенно ,когато пропорциите станат...НЕТЪРПИМИ!

    15:23 17.03.2026

  • 25 И да ти прочисти

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Гласът":

    Отходния канал с него, че си се задръстил с фекалии.

    15:23 17.03.2026

  • 26 я пак

    10 9 Отговор

    До коментар #19 от "Оня с коня":

    да повторим:
    за повечето българи, както и за България като цяло е по-добре да има много добри отношения с Русия.
    Когато сме били васали на Германия, например само най-богатите са били добре, така е и сега като "демокрация", а България е била вкарвана във войни, и то винаги е губила ...

    Коментиран от #32

    15:25 17.03.2026

  • 27 Хмм

    6 3 Отговор
    запрянов прави това, което му нареди борисов, в последния ден на правителството на ГЕРБ, на следващия ден го сваля, а пеевски иска да ни ангажира съвсем

    15:25 17.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Къде пропадна Цирияна Идиотова?

    13 9 Отговор
    Това нищожество никога няма да я изберем за глава на нацията!
    Русия е агресор, така ли ма кобило?

    15:28 17.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 хаха

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    Неинформирана си глупава и много проста, затова не се напъвай да даваш съвети и коментираш, защото всичко това ще те заведе само в тоалетната, за да оправиш напъните си.

    Коментиран от #40, #42

    15:32 17.03.2026

  • 32 Oня с коня

    7 7 Отговор

    До коментар #26 от "я пак":

    45г БГ имаше "добри " отношения с Русия,аре Стига толкоз.

    Коментиран от #51

    15:32 17.03.2026

  • 33 Каза

    6 5 Отговор
    козелът кузма

    15:33 17.03.2026

  • 34 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 7 Отговор
    А ПЪК ЗА МЕНЕ , ЧОРАПА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПОЗОР КАТО "РЕZИДЕНТ" НА КГБ ЗА БЪЛГАРИЯ ...................... КОЙ Е КУЗО ИЛИЕВ ? ? ? ....................... ЕДИН ЗАЩИТНИК НА ..................... КРЪСТНИКА НА МАФИЯТА - МИСТЪР КЕШ ........................ ФАКТ !

    15:34 17.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хроники

    12 2 Отговор
    Запрянов е езин неграмотен лизач, нагаждач и некадърник още от младежките си години в училище, казарма и всяка службица и дипломка са му дадени по онзи втория начин.

    15:37 17.03.2026

  • 37 КАЛХОЗННЬИ ЕГОР ПАРЕН КУЗМИЧ!

    8 5 Отговор
    Евалата Кузмич без теб БГ е закъсала - с теб - дваж пъти!

    15:39 17.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Браво на Кузман Илиев!

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    България може!

    Единственият достоен, който излезе на протест срещу мафията на Гюрю кюмюро и пръдливия дядо Запрянов.

    15:41 17.03.2026

  • 40 архив

    8 0 Отговор

    До коментар #31 от "хаха":

    Вярно е. :) Тъпа, неграмотна, незнаеща, нагла, арогантна, злобна, е тази рептил доровца.

    Коментиран от #55

    15:44 17.03.2026

  • 41 Чииба ей

    8 4 Отговор
    Стига плаши гаргите, гроозник путьоллюбец!

    15:44 17.03.2026

  • 42 Дориана

    4 7 Отговор

    До коментар #31 от "хаха":

    Много глупав, тъп и некоректен коментар. Кое е грешното, че България не е в НАТО, , че НАТО не е военен съюз, че Борисов се хвалеше, че вкарал България в НАТО, , че България не трябва да изпълнява задълженията си към съюза? Някои хора говорят тенденциозно глупости или толкова им е капацитета.

    15:45 17.03.2026

  • 43 кузман Рублов

    6 4 Отговор
    Тоя ни омръзна да се пеняви и лъже наивниците!

    15:46 17.03.2026

  • 44 руски външен клозет

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Феникс":

    Автоматично се возиш на Жигули и одиш във външен нужник!

    15:49 17.03.2026

  • 45 Червени чакали

    5 4 Отговор
    Лицемерни комундета Оплюхте ерудирания генерал Да е жив и здрав и да е дълго време полезен на България

    15:49 17.03.2026

  • 46 Пресен пример

    4 2 Отговор
    Най големите продажници и безродници са комунягите

    Коментиран от #49

    15:52 17.03.2026

  • 47 Кой е па тоя

    3 2 Отговор
    Гладник от къде се появи та блееш? Тревата поникна тичкай на полето

    15:53 17.03.2026

  • 48 Хихи

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Запрянов":

    ама Радев ли го сложи Запрянов,или крадеца с хотела, слуга на господаря ти , шиши ?!

    15:56 17.03.2026

  • 49 Борисов и Запрянов

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Пресен пример":

    комуняги ли са или единият е червен капиталист със син портфейл, а другият му е анти-комунистически и русофобски слуга?

    Общото е, че служат на капитализма и империализма на САЩ и няма нищо комунистическо нито в Борисов, нито в Запрянов.

    Старите хора казват: По дрехите се посреща, по делата се изпраща.

    Дрехите им комунистически, а делата им - антинародни и антикомунистически.

    Коментиран от #52

    15:59 17.03.2026

  • 50 Ха ха ха

    2 1 Отговор
    И на това гюле рублите му харесаха много

    15:59 17.03.2026

  • 51 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Oня с коня":

    сега ,45 години господарите ти крадат и още има,останало от " лошият" социализъм...

    16:01 17.03.2026

  • 52 Дрън дрън

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Борисов и Запрянов":

    Всички работещи срещу България и Алианса са предатели От комунистите милионери по големи империалисти няма

    Коментиран от #58

    16:02 17.03.2026

  • 53 Калин

    0 3 Отговор
    Запрянов е продажен евроатлантически отпадък и това е безспорен факт но възмездието ще настигне и него както настигна другия боклук Събев в Одеса.

    16:02 17.03.2026

  • 54 Тодор Живков

    2 2 Отговор
    Социализамъ е едно недоносче

    16:04 17.03.2026

  • 55 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "архив":

    В коментара няма нещо вярно освен злоба и безпомощност. И не, Ние не сме злобни , а отмъстителни при нас прошката не съществува така , че чакай отговор от Тях от Вселената.Ние няма да паднем на твоето ниво, но ще ти изпратим Отговор.

    16:06 17.03.2026

  • 56 Зеления

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Феникс":

    Феникс нещо си се объркал - може да си русофил, както пишеш но не и българофил.
    Истинските българофили гледат интереса само и единствено на България, тях не ги интересува Русия, ЕС, САЩ или която и да е друга държава

    16:12 17.03.2026

  • 57 Тодор Живков

    1 2 Отговор
    Казах ви го и пак повтарям СОЦИАЛИЗАМЪ Е ЕДНО НЕДОНОСЧЕ

    Коментиран от #59

    16:17 17.03.2026

  • 58 Дрън-дрън има в главата ти

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Дрън дрън":

    Комунисти милионери няма, неграмотнико.

    Милионер ли е, значи е анти-комунист. По определение.

    Това не е откритие, а е съгласно марксиската максима: "Битието определя съзнанието."

    Всичките анти-комунисти от твоя сорт - неграмотници - се водите именно от материализма на Маркс. Затова не ви е срам да бълвате глупости.

    Ето какво е казал нашият Иисус Христос, единосъщ с Бог Отец, по въпроса за богатството: "По-скоро камила ще мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в рая."

    16:22 17.03.2026

  • 59 Каза го, но не можа да вземе

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Тодор Живков":

    ЗАВОЯ...

    ЗАВОЯ го взеха едни други...

    16:24 17.03.2026

