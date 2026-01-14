Казахстан осъжда атаките с дронове срещу 3 танкера в акваторията на Черно море

Министерството на външните работи на Република Казахстан изразява сериозна загриженост във връзка с извършените на 13 януари атаки с безпилотни дронове срещу три танкера, пътуващи към морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум в акваторията на Черно море.

По време на проведените спешни срещи с посланиците на редица европейски страни, както и контакти с американската страна и други чуждестранни партньори, те подчертаха необходимостта от предприемане на ефективни мерки за осигуряване на безопасността на транспортирането на въглеводороди, включително по морски пътища, в строго съответствие с нормите на международното право.

Подчертаваме, че Република Казахстан не е страна в никакъв въоръжен конфликт, има значителен принос за укрепването на глобалната и европейската енергийна сигурност и осигурява непрекъсваемостта на доставките на енергийни ресурси в пълно съответствие с установените международни норми. В тази връзка отбелязваме, че тези танкери са имали всички необходими разрешителни и са били оборудвани с необходимото оборудване за идентификация.

Отбелязваме, че нарастващият брой инциденти показва увеличаващите се рискове за функционирането на международната енергийна инфраструктура и призоваваме партньорите към тясно сътрудничество за разработване на съвместни мерки за недопускане на подобни инциденти в бъдеще.