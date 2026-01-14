Новини
Казахстан осъжда атаките с дронове срещу 3 танкера в акваторията на Черно море
  Тема: Казахстан

Казахстан осъжда атаките с дронове срещу 3 танкера в акваторията на Черно море

14 Януари, 2026 21:27 464 4

Необходимо е предприемане на ефективни мерки за осигуряване на безопасността на транспортирането на въглеводороди

Казахстан осъжда атаките с дронове срещу 3 танкера в акваторията на Черно море - 1
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Република Казахстан изразява сериозна загриженост във връзка с извършените на 13 януари атаки с безпилотни дронове срещу три танкера, пътуващи към морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум в акваторията на Черно море.

По време на проведените спешни срещи с посланиците на редица европейски страни, както и контакти с американската страна и други чуждестранни партньори, те подчертаха необходимостта от предприемане на ефективни мерки за осигуряване на безопасността на транспортирането на въглеводороди, включително по морски пътища, в строго съответствие с нормите на международното право.

Подчертаваме, че Република Казахстан не е страна в никакъв въоръжен конфликт, има значителен принос за укрепването на глобалната и европейската енергийна сигурност и осигурява непрекъсваемостта на доставките на енергийни ресурси в пълно съответствие с установените международни норми. В тази връзка отбелязваме, че тези танкери са имали всички необходими разрешителни и са били оборудвани с необходимото оборудване за идентификация.

Отбелязваме, че нарастващият брой инциденти показва увеличаващите се рискове за функционирането на международната енергийна инфраструктура и призоваваме партньорите към тясно сътрудничество за разработване на съвместни мерки за недопускане на подобни инциденти в бъдеще.


Казахстан
  • 1 Ъхъ

    1 1 Отговор
    Танкерите са гръцки, но гърците мълчат, като н💩©️рани и не искат да признаят, че са ги ударили приятелите им ykpопитеcи?

    21:30 14.01.2026

  • 2 Най доброто Руско ПВО

    0 3 Отговор
    Се оказаха петролните рафинерии и танкери
    Факт!

    Коментиран от #3

    21:32 14.01.2026

  • 3 Дундура

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Най доброто Руско ПВО":

    Една рафенерия сваля 50 дрона това ако не е ПВО незнак кое е

    21:34 14.01.2026

  • 4 Степния вълк

    1 1 Отговор
    Западните акционери в нефтодобива шепнат на ухо

    21:51 14.01.2026