Качеството на рибата до голяма степен зависи и от състоянието на морската екосистема

За вкуса и ползите от рибата може да се говори много, но едно е сигурно - качеството на всички морски продукти до голяма степен зависи и от състоянието на морската екосистема. Именно затова рибари във Варненско, заедно с учените, работят, за да запазят чистотата на водите и биоразнообразието, което прави рибата толкова вкусна и здравословна.
Емил Милев е в бранша вече повече от 3 десетилетия, пише Нова телевизия. Разказва, че за това време е видял почти всичко в морето. Освен че година с година не си приличат, той и колегите му са категорични - най-вкусната е черноморската риба. „Основната причина е слабата соленост на морето. Както и температурната разлика - зимата имаме ниски температури, а лятото са по-високи. Зимата рибана успява да натрупа мазнини и затова е много вкусна”, казва Емил Милев, председател на риболовно сдружение „Черноморски изгрев”.
„Например норвежката скумрия е по-хубава от Испанската. Канадската също. Защото солеността на водата е по-малко на север, отколкото в Средиземно море”, казва Пламен Панайотов, капитан на риболовен кораб.
За това, че е толкова вкусна си личи и от пазара. „Може да погледнем пазара в Турция. Ако средиземноморската риба там е 5 лири, черноморската е 10. Така се оценява качеството на двата вида риба. Друго, което е много важно, е, че много от нашата риба - 90-95 % - заминава за Гърция и за Турция. Това е показателно, че нашата риба е вкусна и се предпочита на външния пазар”, казва Емил Милев.
Зад вкуса на рибата обаче се крие и най-важното - чистотата на морската екосистема. Именно затова рибарите от „Черноморски изгрев” всяка година помагат за почистването на морето. „Правим всяка година кампания. Особено зимния риболов на мрежи. Много боклуци попадат в нашите риболовни съоръжения”, казва Емил Милев.
„Всякакви неща вадим от морето - железа, найлон, много боклуци се събират”, казва Пламен Панайотов. Вадят и стари риболовни мрежи.
И кампанията очевидно дава резултат, защото опитните капитани, забелязват, че от година на година морето става по-чисто. „Морето се изчисти и показателно е видовете риба, които се появиха. Много видове риба от Средиземно, влязоха в нашето море”, казва Емил Милев.
„Син рак, омар и скумрия. И такива риби - Средиземноморски. Явно нещо става, което е хубаво за Черно море и за риболова”, смята Пламен Панайотов.
1 Много
08:40 08.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Под секрет
09:19 08.02.2026
4 Много умно
Коментиран от #5
09:19 08.02.2026
5 Хаха
До коментар #4 от "Много умно":Ами недей да ядеш черноморска риба, щото е "вредна" бе, мозък!
Яж от развъдници гмо и ще "живееш" 100години....
Коментиран от #7
10:20 08.02.2026
6 ДРТ ПРЧ
11:44 08.02.2026
7 Мозъка
До коментар #5 от "Хаха":Никога не бих ял риба, работил съм 20 години в рибарници. Ти това за ГМО си го чувал, а аз съм го виждал в ръцете ми. И не се прави на умен, плосък си. Ако искам да ям риба, знам къде е рибарника и ще си взема от "рибата за нас". А ти каквато и риба да ядеш, от "рибата за нас" никога няма да опиташ.
12:41 08.02.2026