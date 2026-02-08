Качеството на рибата до голяма степен зависи и от състоянието на морската екосистема

За вкуса и ползите от рибата може да се говори много, но едно е сигурно - качеството на всички морски продукти до голяма степен зависи и от състоянието на морската екосистема. Именно затова рибари във Варненско, заедно с учените, работят, за да запазят чистотата на водите и биоразнообразието, което прави рибата толкова вкусна и здравословна.

Емил Милев е в бранша вече повече от 3 десетилетия, пише Нова телевизия. Разказва, че за това време е видял почти всичко в морето. Освен че година с година не си приличат, той и колегите му са категорични - най-вкусната е черноморската риба. „Основната причина е слабата соленост на морето. Както и температурната разлика - зимата имаме ниски температури, а лятото са по-високи. Зимата рибана успява да натрупа мазнини и затова е много вкусна”, казва Емил Милев, председател на риболовно сдружение „Черноморски изгрев”.

„Например норвежката скумрия е по-хубава от Испанската. Канадската също. Защото солеността на водата е по-малко на север, отколкото в Средиземно море”, казва Пламен Панайотов, капитан на риболовен кораб.

За това, че е толкова вкусна си личи и от пазара. „Може да погледнем пазара в Турция. Ако средиземноморската риба там е 5 лири, черноморската е 10. Така се оценява качеството на двата вида риба. Друго, което е много важно, е, че много от нашата риба - 90-95 % - заминава за Гърция и за Турция. Това е показателно, че нашата риба е вкусна и се предпочита на външния пазар”, казва Емил Милев.

Зад вкуса на рибата обаче се крие и най-важното - чистотата на морската екосистема. Именно затова рибарите от „Черноморски изгрев” всяка година помагат за почистването на морето. „Правим всяка година кампания. Особено зимния риболов на мрежи. Много боклуци попадат в нашите риболовни съоръжения”, казва Емил Милев.

„Всякакви неща вадим от морето - железа, найлон, много боклуци се събират”, казва Пламен Панайотов. Вадят и стари риболовни мрежи.

И кампанията очевидно дава резултат, защото опитните капитани, забелязват, че от година на година морето става по-чисто. „Морето се изчисти и показателно е видовете риба, които се появиха. Много видове риба от Средиземно, влязоха в нашето море”, казва Емил Милев.

„Син рак, омар и скумрия. И такива риби - Средиземноморски. Явно нещо става, което е хубаво за Черно море и за риболова”, смята Пламен Панайотов.