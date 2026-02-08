Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Качеството на рибата до голяма степен зависи и от състоянието на морската екосистема

Качеството на рибата до голяма степен зависи и от състоянието на морската екосистема

8 Февруари, 2026 08:35 864 7

  • риба-
  • вкусови качества-
  • черно море-
  • почистване

Рибари във Варненско, заедно с учените, работят, за да запазят чистотата на водите и биоразнообразието

Качеството на рибата до голяма степен зависи и от състоянието на морската екосистема - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

За вкуса и ползите от рибата може да се говори много, но едно е сигурно - качеството на всички морски продукти до голяма степен зависи и от състоянието на морската екосистема. Именно затова рибари във Варненско, заедно с учените, работят, за да запазят чистотата на водите и биоразнообразието, което прави рибата толкова вкусна и здравословна.

Емил Милев е в бранша вече повече от 3 десетилетия, пише Нова телевизия. Разказва, че за това време е видял почти всичко в морето. Освен че година с година не си приличат, той и колегите му са категорични - най-вкусната е черноморската риба. „Основната причина е слабата соленост на морето. Както и температурната разлика - зимата имаме ниски температури, а лятото са по-високи. Зимата рибана успява да натрупа мазнини и затова е много вкусна”, казва Емил Милев, председател на риболовно сдружение „Черноморски изгрев”.

Например норвежката скумрия е по-хубава от Испанската. Канадската също. Защото солеността на водата е по-малко на север, отколкото в Средиземно море”, казва Пламен Панайотов, капитан на риболовен кораб.

За това, че е толкова вкусна си личи и от пазара. „Може да погледнем пазара в Турция. Ако средиземноморската риба там е 5 лири, черноморската е 10. Така се оценява качеството на двата вида риба. Друго, което е много важно, е, че много от нашата риба - 90-95 % - заминава за Гърция и за Турция. Това е показателно, че нашата риба е вкусна и се предпочита на външния пазар”, казва Емил Милев.

Зад вкуса на рибата обаче се крие и най-важното - чистотата на морската екосистема. Именно затова рибарите от „Черноморски изгрев” всяка година помагат за почистването на морето. „Правим всяка година кампания. Особено зимния риболов на мрежи. Много боклуци попадат в нашите риболовни съоръжения”, казва Емил Милев.

„Всякакви неща вадим от морето - железа, найлон, много боклуци се събират”, казва Пламен Панайотов. Вадят и стари риболовни мрежи.

И кампанията очевидно дава резултат, защото опитните капитани, забелязват, че от година на година морето става по-чисто. „Морето се изчисти и показателно е видовете риба, които се появиха. Много видове риба от Средиземно, влязоха в нашето море”, казва Емил Милев.

„Син рак, омар и скумрия. И такива риби - Средиземноморски. Явно нещо става, което е хубаво за Черно море и за риболова”, смята Пламен Панайотов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    3 6 Отговор
    Важно! Мразя риба, мразя миди, мразя калмари, хайвери, раци и въобще, всички многокраки бубулечки които излизат от водата!

    08:40 08.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Под секрет

    5 0 Отговор
    Рибата от варненското езеро има лек аромат на фе.....

    09:19 08.02.2026

  • 4 Много умно

    8 2 Отговор
    Отпадъците на цяла Европа през Дунав отиват в морето, река Днепър с нейния Чернобил също. И тоя иска да ми каже че в едно море което е пълно със всякаква мръсотия е най-вкусната риба. Браво. Тоя усещал ли е разликата на домата от горния край на селото дето се полива с чиста вода от реката и този от долния край дето водата е обогатена от нужниците на цялото село? Не му вярвайте, по мръсна риба от черноморската няма, цялата менделеева таблица е в месото и. Вие яжте, но на децата си не давайте. Не е случайно че в Грузия е забранено къпането в Черно море ако не си навършил 21 години.

    Коментиран от #5

    09:19 08.02.2026

  • 5 Хаха

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Много умно":

    Ами недей да ядеш черноморска риба, щото е "вредна" бе, мозък!
    Яж от развъдници гмо и ще "живееш" 100години....

    Коментиран от #7

    10:20 08.02.2026

  • 6 ДРТ ПРЧ

    2 4 Отговор
    ЯВНО И АВТОРА И КОМЕНТАТОРИТЕ НЕ РАЗБИРАТ НИЩО ОТ РИБА, А СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ТЪРГОВИЯ С РИБА

    11:44 08.02.2026

  • 7 Мозъка

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    Никога не бих ял риба, работил съм 20 години в рибарници. Ти това за ГМО си го чувал, а аз съм го виждал в ръцете ми. И не се прави на умен, плосък си. Ако искам да ям риба, знам къде е рибарника и ще си взема от "рибата за нас". А ти каквато и риба да ядеш, от "рибата за нас" никога няма да опиташ.

    12:41 08.02.2026