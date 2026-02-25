Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Wolt напуска Япония и Узбекистан

25 Февруари, 2026

На 5 март компанията прекратява дейността си в двете държави

Wolt напуска Япония и Узбекистан - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Компанията за куриерски услуги Wolt обяви пълното прекратяване на дейността си на два големи пазара - Япония и Узбекистан. Съобщението се появи в мобилното приложение на компанията.

Поръчки няма да се правят чрез приложението Wolt или официалния уебсайт в Узбекистан, считано от 5 март 2026 г. Компанията отбеляза, че решението е финализирано и услугата ще прекрати дейността си в страната.

„Поради специфичните пазарни условия в Узбекистан, стигнахме до заключението, че не можем постоянно да поддържаме ниво на обслужване в съответствие с нашите стандарти“, заяви Wolt, според Gazeta.uz.

Компанията, която оперира в над 30 държави от 2014 г., нарече затварянето трудно решение.

Потребителите се съветват да прочетат раздела с често задавани въпроси, който обяснява причините за затварянето и следващите стъпки за клиентите.

Главният изпълнителен директор на Wolt Наталия Хизанишвили обяви затварянето на японския клон на своята страница в LinkedIn.

„Днес обявихме затварянето на операциите на Wolt в Япония като част от по-широк стратегически преглед на нашия международен бизнес. Това беше трудно решение и отразява невероятната работа, която нашият екип е свършил през годините. Например, японският екип изигра ключова роля в създаването на нашия талисман Джухо, за първоначалното стартиране, както и във въвеждането на напълно нови услуги в индустрията, като например ценообразуване в магазина. За мен беше голяма чест също така да ръководя бизнеса и екипа през последните 2 години. Заедно изградихме нещо, с което наистина се гордеем, и донесохме отлично обслужване и иновации в страната от първоначалното ни стартиране тук преди 6 години“, се казва в изявлението.


