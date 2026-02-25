Wolt напуска Япония и Узбекистан

Компанията за куриерски услуги Wolt обяви пълното прекратяване на дейността си на два големи пазара - Япония и Узбекистан. Съобщението се появи в мобилното приложение на компанията.
Поръчки няма да се правят чрез приложението Wolt или официалния уебсайт в Узбекистан, считано от 5 март 2026 г. Компанията отбеляза, че решението е финализирано и услугата ще прекрати дейността си в страната.
„Поради специфичните пазарни условия в Узбекистан, стигнахме до заключението, че не можем постоянно да поддържаме ниво на обслужване в съответствие с нашите стандарти“, заяви Wolt, според Gazeta.uz.
Компанията, която оперира в над 30 държави от 2014 г., нарече затварянето трудно решение.
Потребителите се съветват да прочетат раздела с често задавани въпроси, който обяснява причините за затварянето и следващите стъпки за клиентите.
Главният изпълнителен директор на Wolt Наталия Хизанишвили обяви затварянето на японския клон на своята страница в LinkedIn.
„Днес обявихме затварянето на операциите на Wolt в Япония като част от по-широк стратегически преглед на нашия международен бизнес. Това беше трудно решение и отразява невероятната работа, която нашият екип е свършил през годините. Например, японският екип изигра ключова роля в създаването на нашия талисман Джухо, за първоначалното стартиране, както и във въвеждането на напълно нови услуги в индустрията, като например ценообразуване в магазина. За мен беше голяма чест също така да ръководя бизнеса и екипа през последните 2 години. Заедно изградихме нещо, с което наистина се гордеем, и донесохме отлично обслужване и иновации в страната от първоначалното ни стартиране тук преди 6 години“, се казва в изявлението.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Загрижен
18:44 25.02.2026
2 голям кеф ха дано скоро тук 10€ доставка
19:02 25.02.2026
3 Име
Коментиран от #4
19:33 25.02.2026
4 Тоалетната хартия
До коментар #3 от "Име":Хизанишвили.... Още ли ти е чудно??!!!
19:46 25.02.2026
5 настимир волта
19:51 25.02.2026