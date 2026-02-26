Новини
Бизнес »
Италианската Eni намали общите си продажби на газ с 14%

26 Февруари, 2026 15:43 394 3

  • eni-
  • италия-
  • продажби-
  • спад

Те възлизат на 43.7 милиарда кубически метра за 2025 година

Италианската Eni намали общите си продажби на газ с 14% - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Италианската петролна и газова компания Eni намали общите си продажби на газ с 14% през 2025 г. до 43,7 милиарда кубически метра, според доклад на компанията.

Това се дължи главно на 20% спад в продажбите на газ в Италия и на европейския пазар, по-специално в Турция, след прекратяването на доставките на газ по договора с Botas чрез газопровода „Син поток“, обясни компанията.

От този обем 12,1 милиарда кубически метра са продажби на втечнен природен газ (LNG, +23%).

През четвъртото тримесечие на 2025 г. Eni продаде 3,2 милиарда кубически метра LNG, в сравнение с 3,3 милиарда кубически метра през третото тримесечие и 2,7 милиарда кубически метра през третото тримесечие. м през четвъртото тримесечие на 2024 г. Общите продажби на газ на Eni възлизат на 13,4 милиарда кубически метра (-12%).


Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хаха

    2 0 Отговор
    Поради ниските цени на петрола някои руски петролни компании започват да фалират. Сред тези компании са: "First Oil", "Yangpur", "Gorny", "Astrakhan Oil Company".

    Коментиран от #2, #3

    15:56 26.02.2026

  • 2 Супер

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Сега държавата ще си върне находищата които бяха престъпно приватизирани и ще може сама да ги разработва

    16:08 26.02.2026

  • 3 Дано и

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Златните ни находища на Дънди да фалират

    16:16 26.02.2026