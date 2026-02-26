Италианската Eni намали общите си продажби на газ с 14%

Италианската петролна и газова компания Eni намали общите си продажби на газ с 14% през 2025 г. до 43,7 милиарда кубически метра, според доклад на компанията.

Това се дължи главно на 20% спад в продажбите на газ в Италия и на европейския пазар, по-специално в Турция, след прекратяването на доставките на газ по договора с Botas чрез газопровода „Син поток“, обясни компанията.

От този обем 12,1 милиарда кубически метра са продажби на втечнен природен газ (LNG, +23%).

През четвъртото тримесечие на 2025 г. Eni продаде 3,2 милиарда кубически метра LNG, в сравнение с 3,3 милиарда кубически метра през третото тримесечие и 2,7 милиарда кубически метра през третото тримесечие. м през четвъртото тримесечие на 2024 г. Общите продажби на газ на Eni възлизат на 13,4 милиарда кубически метра (-12%).