Катарска компания припозна като печеливш телекомуникационния пазар на Казахстан

Президентът Касим-Жомарт Токаев прие в Акорда Муатаз Ал-Хаят и Рамез Ал-Хаят, ръководители на Power International Holding (PIH), съобщава Kazinform, позовавайки се на Akorda.

По време на срещата са обсъдени перспективите за съвместни инвестиционни проекти в енергийния и телекомуникационния сектор.

Държавният глава подчерта, че мащабните газови проекти в преработката, транспорта и производството на електроенергия са ключов елемент от казахстанско-катарското инвестиционно сътрудничество и допринасят значително за укрепване на енергийната сигурност на страната ни.

PIH възнамерява да разшири дейността си на телекомуникационния пазар чрез придобиването на Mobile Telecom Service (Tele2).

Токаев изрази увереност, че участието на компанията ще допринесе за модернизацията на телекомуникационната инфраструктура, подобряването на качеството на услугите и разширяването на тяхната достъпност за населението.

Power International Holding (PIH) – Една от най-големите диверсифицирани холдингови компании на Катар, оперираща в строителството, преработката на храни, здравеопазването и информационните технологии. Сделката с Altel беше една от най-големите инвестиции на PIH в телекомуникационния сектор в Централна Азия.

В началото на 2025 г. беше завършена продажбата на Mobile Telecom-Service (Tele2 и Altel) на катарския холдинг Power International Holding.

