Казахстан е основен вносител на млечни продукти от Русия

Казахстан стана основен вносител на руски млечни продукти в стойностно изражение до края на 2025 г., като доставките надхвърлиха 225 млн. USD, съобщи федералният център „Агроекспорт“.

Беларус е вторият по големина вносител на млечни продукти от Русия (над 86 млн. USD), Узбекистан е трети (над 48 млн. USD), Киргизстан е четвърти (около 27 млн. USD), а Азербайджан е пети (над 20 млн. USD).

Според експертни оценки общият руски износ на млечни продукти до края на 2025 г. ще се увеличи с 14% в стойностно изражение, достигайки близо 530 млн. USD. Междувременно, във физическо изражение, износът остана приблизително на нивото от 2024 г. - над 225 000 тона.