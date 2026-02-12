Новини
Казахстан е основен вносител на млечни продукти от Русия
  Тема: Казахстан

Казахстан е основен вносител на млечни продукти от Русия

12 Февруари, 2026

Доставките за 2025 година надхвърлят 225 милиона долара

Казахстан е основен вносител на млечни продукти от Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Казахстан стана основен вносител на руски млечни продукти в стойностно изражение до края на 2025 г., като доставките надхвърлиха 225 млн. USD, съобщи федералният център „Агроекспорт“.

Беларус е вторият по големина вносител на млечни продукти от Русия (над 86 млн. USD), Узбекистан е трети (над 48 млн. USD), Киргизстан е четвърти (около 27 млн. USD), а Азербайджан е пети (над 20 млн. USD).

Според експертни оценки общият руски износ на млечни продукти до края на 2025 г. ще се увеличи с 14% в стойностно изражение, достигайки близо 530 млн. USD. Междувременно, във физическо изражение, износът остана приблизително на нивото от 2024 г. - над 225 000 тона.


Казахстан
  • 1 ЩО ЗА НОВИНА ВЕ

    2 2 Отговор
    Мислех - че Беларус и Казахстан са износители за Русия. Руснаците се оплакват, че млякото е палмово масло в Русия, на 100% са тези оплаквания.

    11:39 12.02.2026

  • 2 Аналитик

    1 0 Отговор
    Все си мислех,че в Русия не им стигат млечните и мизерстват с картофи,а те изнасяли да ги е-а

    12:00 12.02.2026