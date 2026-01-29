Новини
Бизнес »
Индия разработва стратегия за изкуствен интелект

Индия разработва стратегия за изкуствен интелект

29 Януари, 2026 14:41 290 0

  • индия-
  • ai-
  • изкуствен интеллект-
  • стратегия-
  • държава-
  • разработване

Тя ще се разработва в контекста на повишена несигурност и ограничения на ресурсите

Индия разработва стратегия за изкуствен интелект - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Индия се нуждае от поетапна стратегия за внедряване на изкуствен интелект (ИИ) в контекста на повишена несигурност и ограничения на ресурсите. Тази препоръка се съдържа в доклада на Министерството на финансите за фискалната 2025-26 година (приключваща през март).

„Стратегията на Индия за ИИ трябва да бъде внимателно разработена, за да се избегне преждевременно приоритизиране или свръхрегулиране“, се казва в документа, представен от Министерството на финансите в долната камара на парламента и публикуван на уебсайта на министерството.

Министерството на финансите препоръчва фокусиране върху малки модели на ИИ, насочени към специфични приложения или сектори на икономиката, за да се гарантира ефективно използване на ресурсите. „Координацията трябва да бъде приоритизирана, следвана от възможностите на ИИ, а ловърът чрез задължителни политики трябва да се използва последно, което позволява на изследователските институции и пазарите да се развиват заедно“, отбелязва документът.

Индийската политика трябва да насърчава иновациите и да включва споделен достъп до компютърна инфраструктура, насочена към специфични предложения и сектори, което позволява ефективно използване на ресурсите. Органите за надзор на сигурността на ИИ трябва да идентифицират уязвимостите при използването на изкуствен интелект чрез международно сътрудничество и да установят граници за приложения с висок риск.

Годишният финансов преглед на Министерството на финансите предшества одобряването на бюджета на Индия за предстоящата финансова 2026-27 година, който парламентът ще приеме на 1 февруари.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ