Индия разработва стратегия за изкуствен интелект

Индия се нуждае от поетапна стратегия за внедряване на изкуствен интелект (ИИ) в контекста на повишена несигурност и ограничения на ресурсите. Тази препоръка се съдържа в доклада на Министерството на финансите за фискалната 2025-26 година (приключваща през март).

„Стратегията на Индия за ИИ трябва да бъде внимателно разработена, за да се избегне преждевременно приоритизиране или свръхрегулиране“, се казва в документа, представен от Министерството на финансите в долната камара на парламента и публикуван на уебсайта на министерството.

Министерството на финансите препоръчва фокусиране върху малки модели на ИИ, насочени към специфични приложения или сектори на икономиката, за да се гарантира ефективно използване на ресурсите. „Координацията трябва да бъде приоритизирана, следвана от възможностите на ИИ, а ловърът чрез задължителни политики трябва да се използва последно, което позволява на изследователските институции и пазарите да се развиват заедно“, отбелязва документът.

Индийската политика трябва да насърчава иновациите и да включва споделен достъп до компютърна инфраструктура, насочена към специфични предложения и сектори, което позволява ефективно използване на ресурсите. Органите за надзор на сигурността на ИИ трябва да идентифицират уязвимостите при използването на изкуствен интелект чрез международно сътрудничество и да установят граници за приложения с висок риск.

Годишният финансов преглед на Министерството на финансите предшества одобряването на бюджета на Индия за предстоящата финансова 2026-27 година, който парламентът ще приеме на 1 февруари.