Индия може да получи 22 милиона барела петрол от Русия

6 Март, 2026 14:11 703 9

Доставките се очакват идната седмица

Индия може да получи 22 милиона барела петрол от Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Танкери могат да доставят близо 22 милиона барела руски петрол на Индия през следващата седмица, което ще позволи на южноазиатската страна да отговори на енергийните си нужди поради ескалиращия конфликт в Близкия изток, съобщи индийският вестник The Economic Times.

Според изданието, около дузина танкери, превозващи суров петрол Urals, са в обсега на Индия в Арабско море и Бенгалския залив.

Министерството на финансите на САЩ издаде лиценз на Индия за закупуване на руски петрол, който вече е в танкери в морето, за 30 дни. Този лиценз обхваща и транзакции с петролни продукти и доставката на суров петрол, натоварен на всякакви плавателни съдове до 5 март включително. Според изявление на американски служители, това решение е взето, за да се облекчи натискът върху световния петролен пазар на фона на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.

Както индийското Министерство на външните работи заяви по-рано, осигуряването на енергийна сигурност за 1,4-те милиарда души от страната е основен приоритет на правителството. Диверсификацията на енергийните източници в съответствие с обективните пазарни условия и променящата се международна среда е в основата на стратегията на страната и всички решения на Индия се вземат и ще се вземат с оглед на това.


Индия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хаааааа

    14 0 Отговор
    А ЕС от трите най дАлгото

    14:13 06.03.2026

  • 3 Ххахахах

    14 0 Отговор
    А ние и Урсулите ще получим съчетание от три пръста

    14:13 06.03.2026

  • 4 Сталин

    8 0 Отговор
    Путин е глупак че се занимава с куците коне от Брикс , трябва вече да иска да му се плаща със злато за всичко и още на другия ден Уолстрийт фалират и войните спират защото кошерните плъхове не могат да печатат злато

    Коментиран от #8

    14:18 06.03.2026

  • 5 Мишел

    4 1 Отговор
    В момента Индия купува руски петрол на цени, по високи от тези на Брент, защото няма срок за доставки на Брент.

    14:22 06.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    Дони деменцията влезе с двата крака в безумната военна афера на Натаняху. Нафтата от чалмите секна. Светът е жаден за петрол и газ, а другарят Путин се подсмихва и печели.

    14:24 06.03.2026

  • 7 СЕКИША

    1 2 Отговор
    Тонгузкия аятолаха го бастисаха

    14:34 06.03.2026

  • 8 Ахахаха

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Путлер е нищожен и може да диктува условия само на Кабаева. И на Коня

    14:34 06.03.2026

  • 9 Мдаа!🤔

    1 2 Отговор
    Ромска им работа! С такива хора бизнесът е труден и рядко е доходоносен. Думата им не струва нищо.

    14:57 06.03.2026