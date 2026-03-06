Индия може да получи 22 милиона барела петрол от Русия

Танкери могат да доставят близо 22 милиона барела руски петрол на Индия през следващата седмица, което ще позволи на южноазиатската страна да отговори на енергийните си нужди поради ескалиращия конфликт в Близкия изток, съобщи индийският вестник The Economic Times.
Според изданието, около дузина танкери, превозващи суров петрол Urals, са в обсега на Индия в Арабско море и Бенгалския залив.
Министерството на финансите на САЩ издаде лиценз на Индия за закупуване на руски петрол, който вече е в танкери в морето, за 30 дни. Този лиценз обхваща и транзакции с петролни продукти и доставката на суров петрол, натоварен на всякакви плавателни съдове до 5 март включително. Според изявление на американски служители, това решение е взето, за да се облекчи натискът върху световния петролен пазар на фона на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.
Както индийското Министерство на външните работи заяви по-рано, осигуряването на енергийна сигурност за 1,4-те милиарда души от страната е основен приоритет на правителството. Диверсификацията на енергийните източници в съответствие с обективните пазарни условия и променящата се международна среда е в основата на стратегията на страната и всички решения на Индия се вземат и ще се вземат с оглед на това.
