Танкери могат да доставят близо 22 милиона барела руски петрол на Индия през следващата седмица, което ще позволи на южноазиатската страна да отговори на енергийните си нужди поради ескалиращия конфликт в Близкия изток, съобщи индийският вестник The Economic Times.

Според изданието, около дузина танкери, превозващи суров петрол Urals, са в обсега на Индия в Арабско море и Бенгалския залив.

Министерството на финансите на САЩ издаде лиценз на Индия за закупуване на руски петрол, който вече е в танкери в морето, за 30 дни. Този лиценз обхваща и транзакции с петролни продукти и доставката на суров петрол, натоварен на всякакви плавателни съдове до 5 март включително. Според изявление на американски служители, това решение е взето, за да се облекчи натискът върху световния петролен пазар на фона на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.

Както индийското Министерство на външните работи заяви по-рано, осигуряването на енергийна сигурност за 1,4-те милиарда души от страната е основен приоритет на правителството. Диверсификацията на енергийните източници в съответствие с обективните пазарни условия и променящата се международна среда е в основата на стратегията на страната и всички решения на Индия се вземат и ще се вземат с оглед на това.