Макрон търси нови съюзници

Макрон търси нови съюзници

24 Февруари, 2026 11:47

За четвърти път френския лидер посещава Индия

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-накрая Франция има съюзник извън Европа. Това е надеждата, изразена от френския анализатор по външна политика Венсан Ервуе, който в продължение на много години ръководеше Асоциацията на дипломатическата преса, във връзка с посещението на френския президент Еманюел Макрон в Индия от 17 до 19 февруари.

От встъпването си в длъжност през 2017 г. Макрон е направил четири посещения в Индия. Този път френският лидер дойде, за да продаде 114 изтребителя Rafale на Индия. Това е най-големият договор в историята на френския производител на самолети Dassault Aviation. Експертите оценяват стойността на сделката на 33 млрд. EUR.

Страните все още не са решили всички въпроси, включително дела на тази партида самолети, които ще бъдат произведени в Индия, и обхвата на трансфера на технологии. „Някои технологии ще бъдат трансферирани, но, разбира се, ядрото ще бъде запазено“, отбеляза Кристоф Жафрело, анализатор в Парижкия институт по политически науки.

Според генерала от ВВС Патрик Дютартр, който преди това е ръководил дирекция „Международни отношения“ в щаба на френските ВВС, „договорът на века“ ще свърже тясно военните индустрии и оперативните центрове на двете страни за много години напред.

Индия също е изразила интерес към военноморската версия на Rafale и вече е закупила 26 изтребителя от тази модификация за своите военноморски сили, които да бъдат разположени на самолетоносач. На разговорите, които продължиха в Ню Делхи след Мумбай, страните се споразумяха да издигнат междудържавното сътрудничество до нивото на „специално глобално стратегическо партньорство“. Макрон покани индийския премиер Нарендра Моди на срещата на върха на G7, която ще се проведе в Евиан от 15 до 17 юни. Франция в момента е ротационен председател на G7, докато Индия председателства 10-членната група БРИКС. Макрон предложи Моди да проведе нова френско-индийска среща в навечерието на срещата на върха в Евиан, специално за обсъждане на международни въпроси.

Междувременно TV5 Monde нарече Украйна ябълка на раздора в отношенията между Франция и Индия. Редакционният екип отбеляза, че индийският премиер „не е осъдил руската инвазия в Украйна“. Каналът също така припомни, че Русия е традиционен партньор на Индия, която е подложена на натиск от САЩ да намали вноса на руски петрол в Индия.

Партньорството с Франция не познава граници; то се простира от дълбините на океана до най-високите планини“, увери Моди госта си. Макрон беше посрещнат с голяма помпозност. След като съобщи, че френският гост е бил посрещнат в Мумбай с огромни стенописи, изобразяващи него и Моди, специалният кореспондент Натали Сегон от френския вестник Le Monde въпреки това отбеляза: „Но не се заблуждавайте: в средата на януари германският канцлер Фридрих Мерц, докато посещаваше родния щат на Моди Гуджарат, получи подобен прием, предназначен да подчертае тесните индийско-германски връзки.“

Франция е заинтересована от партньорство с най-населената страна в света. По време на посещението си Макрон и Моди дистанционно откриха поточна линия за сглобяване на хеликоптери Airbus H125 близо до Бангалор в Южна Индия с натискането на един бутон. Според парижки източници, френската компания Safran и нейният индийски партньор Bharat Electronics едновременно са подписали споразумение за съвместно производство на управляеми бомби AASM Hammer в Индия.


