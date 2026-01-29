Как Нанси Пелоси превърна заплата от $174 000 в портфолио от $276 милиона ВИДЕО

85-годишната Нанси Пелоси влезе в историята като първата жена председател на Камарата на представителите на САЩ и ръководи демократите в долната камара в продължение на две десетилетия.

Междувременно портфолиото ѝ надмина хедж фондовете, S&P 500 и дори средната стойност на Уорън Бъфет в дългосрочен план, пише Shah Faisal Shah във Фейсбук.

Само през 2024 г. нейната възвръщаемост се оценява на около 70,9%, докато хедж фондовете са средно близо 11%, а S&P 500 - около 24,9%.

През 2025 г. тя също надмина възвръщаемостта на S&P 500, въпреки че това беше една от най-нестабилните години. Официалната ѝ заплата е 174 000 долара годишно.

Консервативната оценка на нетното ѝ богатство е 276 милиона долара.

Анализаторите казват, че стойността на опциите ѝ я поставя на над 500 милиона долара, но дори консервативното число е достатъчно, за да покаже разликата.

Тази разлика не може да се обясни със заплатата. За 38 години в Конгреса общият ѝ доход през целия живот е само 7-8 милиона долара преди данъци. По-малко от 3% от настоящото ѝ богатство.

Как 174 000 долара се превръщат в 276 милиона долара?

ПЪРВО, ИНСТРУМЕНТЪТ Е В ОПЦИИТЕ

По-голямата част от парите не се печелят чрез закупуване на акции. Те се печелят чрез закупуване на дългосрочни кол опции. Опциите позволяват контрол над големи позиции в акции, използвайки малък капитал.

Но само ливъриджът не обяснява последователността. Втората част е къде се поставят опциите.

Почти всички позиции са в индустрии, които са пряко оформени от правителствената политика: полупроводници, големи технологични компании, енергетика, плащания, киберсигурност, здравеопазване, изкуствен интелект.

Това са точните сектори, засегнати от:

• Субсидии

• Регулации

• Антитръстови мерки

• Държавни разходи

• Бюджети за отбрана

• Правила за здравеопазване

Втората част е къде са поставени опциите.

Почти всички позиции са в индустрии, които са пряко оформени от правителствената политика: Semiconductors, Big Tech, Energy, Payments, Cybersecur

Това са точните сектори, засегнати от:

• Субсидии

• Регулиране

• Антитръстови мерки

• Правителствени разходи

• Бюджети за отбрана

• Правила за здравеопазване

Политиката решава победителите и губещите тук.

Това е истинското предимство: ранното осъзнаване на политическата посока.

Сега погледнете времето.

• 2008 г. – VISA IPO

Пелоси купи Visa при нейното IPO. По същото време Конгресът обсъждаше регулирането на кредитните карти, което би определило как функционират платежните мрежи.

Акциите на Visa бяха листнати, акциите скочиха веднага, а Конгресът контролираше правилата.

• 2022 – NVIDIA И CHIPR ACT

Пелози упражни кол опции на Nvidia само седмици преди гласуването за Закона за CHIPR ACT. Той изпрати 52 милиарда долара на американски компании за полупроводници. След негативна реакция позицията беше продадена. По-късно Nvidia стана една от най-големите акции в света.

• 2024 – ИЗЛИЗАНЕ ОТ MICROSOFT

Microsoft беше продаден малко преди по-силният антитръстов натиск да стане публичен. Това означава излизане, преди регулаторният риск да бъде отчетен.

• 2025 – TEMPUS AI

Пелоси купи кол опции на Tempus AI на 14 януари 2025 г.

Удар: $20

Цена: $50 000 – $100 000

Сделката беше оповестена на 17 януари и стана публична на 21 януари. Същия ден акциите скочиха с 35%. До октомври 2025 г. акциите се покачиха със 185%. До януари 2026 г. позицията е струвала около 263 000 долара.

Търговците на дребно и алгоритмите са копирали сделката веднага след разкриването. Самото разкриване се е превърнало в ценови катализатор.

• 2025 г. – BROADCOM

Кол опции, закупени през юни 2024 г. Упражнени през юни 2025 г. при цена на упражняване от 80 долара. Акциите са се търгували близо до 250 долара при упражняване.

20 000 акции са придобити за 1,6 милиона долара. Пазарната стойност е била около 5 милиона долара при упражняване. До декември 2025 г. тези акции са стрували почти 7 милиона долара.

Очаквана печалба: 5,38 милиона долара.

• 2025 г. – VISTRA

Кол опции, закупени в същия ден като Tempus.

Цена на упражняване: 50 долара

В началото на 2026 г. акциите са се търгували близо до 185 долара. Друг чувствителен към политиката сектор: енергетиката.

Снимка: Фейсбук

Моделът е винаги един и същ:

Първо позицията →

По-късно яснота на политиката →

Пазарна реакция →

Разкриването задейства копиране на покупки.

Сега добавете правната структура.

Законът за акциите:

• Позволява разкриване на информация до 45 дни закъснение

• Наказанието е около $200

• Няма история на наказателно правоприлагане

• Никой член на Конгреса не е бил осъждан по него

Така структурата става: Търгувай първо, Разкривай по-късно, Няма реално наказание

А сега има и втори слой.

Сделките на Пелоси се проследяват от:

• Приложения

• Хедж фондове

• Търговци на дребно

• ETF-и като $NANC

• Автоматизирани системи за копиране на търговия

Когато разкритието ѝ се случи, натискът за покупка се появява автоматично. Самата ѝ репутация движи цените.

Ето защо Tempus и Vistra скочиха след разкритието.

Не защото фундаментите се промениха този ден. Защото хората последваха името. Така че пълната формула става:

Политически достъп

Ливъридж на опциите

Политически чувствителни сектори

Слабо прилагане

Обратна връзка от копирането на търговията

Ето как заплата от $174 000 се превръща в портфолио от $276 милиона