Цените на горивата скоро ще паднат, убеден е Тръмп

Високите цени на горивата няма да продължат дълго и скоро ще бъдат последвани от значителен спад, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за CNN.

„Нормално е, няма да продължи дълго и много скоро ще има значителен спад“, цитира журналистката Дана Баш думите на американския лидер по канала, когато е попитан за покачващите се цени на горивата. Преди това тя е разговаряла с него по телефона.

Шефът на Белия дом не се съгласи с журналистката, че поскъпването на бензина изглежда значително. „Не, цените на горивата са се повишили само малко, но ще паднат до рекордно ниски нива“, цитира Баш думите на американския лидер.

Според неправителствената Американска автомобилна асоциация (AAA) средната цена на горивото в САЩ достигна 3,32 USD за галон в петък след началото на военната операция срещу Иран. Само преди седмица тази цифра беше 2,98 USD. Преди година, в началото на настоящата администрация в САЩ, цените на горивата се движеха около 3,10 USD за галон.