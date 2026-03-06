Новини
Бизнес »
Цените на горивата скоро ще паднат, убеден е Тръмп

Цените на горивата скоро ще паднат, убеден е Тръмп

6 Март, 2026 18:03 529 10

  • горива-
  • цени-
  • поевтиняване-
  • прогноза-
  • доналд тръмп-
  • сащ

Американският президент не е съгласен, че поскъпването изглежда голямо

Цените на горивата скоро ще паднат, убеден е Тръмп - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Високите цени на горивата няма да продължат дълго и скоро ще бъдат последвани от значителен спад, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за CNN.

„Нормално е, няма да продължи дълго и много скоро ще има значителен спад“, цитира журналистката Дана Баш думите на американския лидер по канала, когато е попитан за покачващите се цени на горивата. Преди това тя е разговаряла с него по телефона.

Шефът на Белия дом не се съгласи с журналистката, че поскъпването на бензина изглежда значително. „Не, цените на горивата са се повишили само малко, но ще паднат до рекордно ниски нива“, цитира Баш думите на американския лидер.

Според неправителствената Американска автомобилна асоциация (AAA) средната цена на горивото в САЩ достигна 3,32 USD за галон в петък след началото на военната операция срещу Иран. Само преди седмица тази цифра беше 2,98 USD. Преди година, в началото на настоящата администрация в САЩ, цените на горивата се движеха около 3,10 USD за галон.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 китайски балон

    10 0 Отговор
    "Га падне тавана на лятното кино"! 😉

    18:04 06.03.2026

  • 2 хаха

    3 7 Отговор
    ...речИ дебелата ватнишка деменция...

    Сега да питат ниската/алкохолизирана ватнишка деменция.

    18:07 06.03.2026

  • 3 Лилава Жена

    1 1 Отговор
    Когато не отговаряш на представите ставаш обект на всякакви стереотипи и клишета или просто си живееш в безвремието по изгода

    18:08 06.03.2026

  • 4 Да,бе

    7 0 Отговор
    Явно ще обявява капитулация скоро рижавия Ентелегент...Само да се приберат самолетоносачите цели...

    18:09 06.03.2026

  • 5 Лилава Жена

    4 1 Отговор
    Един Окултен Сатанински Ритуал и край с Европа която е бардак управляван от поплювковци и леви центристи

    18:10 06.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Дъртия ненормалник Тръмп е като нашите политици и всичко му е лъжа и блъф. Каже ли ти ще паднат, значи още ще се вдигнат.

    18:13 06.03.2026

  • 7 Коча

    2 0 Отговор
    Кога ми паднат камбаните

    18:22 06.03.2026

  • 8 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    1 1 Отговор
    Каквото е казАл перчама все не е станАло ! Нещо като наш Късопейкин костя.

    18:26 06.03.2026

  • 9 1302

    3 0 Отговор
    Ето какво точно каза Бай Дръмбо за цените на горивата:
    "Theyll drop very rapidly when this is over, and if they rise, they rise".
    Класика в стил Валери Божинов

    18:26 06.03.2026

  • 10 коки

    1 0 Отговор
    еврейската патерица Тръмп, тоя път загази!
    Свърши мръсната работа на евреите и сега ще опере и пешкира за световната енергийна
    криза която докара!
    Евреите печелят, Тръмп губи.
    Когато това свърши, ще му натресат и снимки с малолетка при Епстийн и ще го довършат, щото е самовлюбен нарцис!

    18:38 06.03.2026